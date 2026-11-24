Отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев е форма на институционална репресия и подмяна на вота на гражданите. Това заяви бившият служебен министър-председател Андрей Гюров в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„Институциите се използват за едни като бухалка, а за други като чадър“, каза Гюров. По думите му случаят показва зависимости в различни системи, не само в правосъдието, и порочни практики, които застрашават обществения живот.

Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно правомощията на Благомир Коцев. Решението е взето с 20 гласа „за“ от 26 присъствали членове и е свързано със сигнали за използван отпуск по време на задържането му. Коцев обяви, че ще го обжалва, а жалбата му е депозирана в съда.

Гюров заяви, че съдът е постановил, че Коцев е бил незаконно задържан. Според него фактът, че месеци след освобождаването му от ареста той е отстранен от длъжността кмет, трябва да породи сериозни притеснения не само сред политическите сили, но и сред гражданите.

Гюров коментира и новия ВСС

В изказването си Андрей Гюров засегна и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. Той посочи, че предишният съвет е работил с почти изтекъл двоен мандат, а новият е избран след процедура, която определи като сравнително прозрачна.

„Това е една добра индикация, един добър старт“, каза Гюров, като уточни, че по-точна оценка ще може да бъде направена след действията на новия състав. Като основни задачи той посочи избора на нов главен прокурор и възстановяването на доверието в правосъдната система.

Гюров заяви, че мрежите, свързвани с Нотариуса, Пепи Еврото и „Осемте джуджета“, трябва да бъдат разследвани. Той даде положителна оценка на работата си с Андрей Янкулов и Емил Дечев и изрази надежда в новия ВСС да има повече хора, които отстояват позициите си.

Отрече нов политически проект

Бившият служебен премиер отрече твърденията, че подготвя нов политически проект или че ще бъде кандидат на десницата за кмет на София на следващите местни избори.

Гюров заяви, че резултатът от участието му на балотажа на президентските избори му дава надежда, че сред гражданите има желание за нова посока. По думите му тази перспектива трябва да се основава на политическо и ценностно обединение, а не на допълнително разделение. Той посочи, че се работи по представянето на нова алтернатива на управлението, включително с партиите, подкрепили го на президентските избори.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, nova.bg