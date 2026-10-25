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Сигнал за цяла комисия в нетрезво състояние в Три кладенци
  Тема: Избори

Сигнал за цяла комисия в нетрезво състояние в Три кладенци

25 Октомври, 2026 13:25 1 046 26

  • президентски избори-
  • три кладенци-
  • малорад-
  • врачанска област-
  • избирателна активност

Във Врачанска област изборният ден преминава без установени нарушения

Сигнал за цяла комисия в нетрезво състояние в Три кладенци - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнал за цяла секционна избирателна комисия в село Три кладенци, която била в нетрезво състояние, не се потвърди след проверка. Сигналът е бил подаден до Районната избирателна комисия по време на изборния ден.

Във Врачанска област като цяло изборите за президент преминават без установени нарушения. Избирателната активност е малко под 7 процента.

Двоен вот в Малорад

В село Малорад избирателите гласуват не само за президент, но и на балотаж за кмет. В населеното място са разкрити три секции, а властите са предприели мерки, за да не се объркват хората при двата вида вот.

Малорад е известно и със случая, наречен „чичо Цено“. През 2023 г. председателят на секция и един от членовете ѝ бяха показани да дописват преференции за част от кандидатите.


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Рано

    15 2 Отговор
    рано се наквасили !

    Коментиран от #8, #11, #20

    13:27 25.10.2026

  • 3 Дядо Вазов

    7 0 Отговор
    Любимата глава на народа е "Пиянство на един народ". Явно се готвят за въстание.

    13:28 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    7 2 Отговор
    Алкохола отключва простотията на хората, аз колкото и да съм пил винаги съм си разсъждавал нормално.

    13:30 25.10.2026

  • 6 Ами

    8 0 Отговор
    Наздраве за победата🍻

    13:31 25.10.2026

  • 7 Мими Кучева🐕

    11 1 Отговор
    Напили се от радост,защото сме в Клуба на богатите!

    13:33 25.10.2026

  • 8 Гроздар и зърнар

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Рано":

    Разбираемо. Мъката е огромна. Радев ни отне ракията. Еликсирът панацея на народа.
    Ако спечели наркобаронесата, ще ни вземе виното и тютюна, и ще ни кара да варим фентанил. Защо не забранят бояришника?

    13:33 25.10.2026

  • 9 Може ли адреса?

    4 2 Отговор
    Да ги почерпя с днешни гъби рижийки.

    13:35 25.10.2026

  • 10 Мдаа!🤔

    8 1 Отговор
    Каквото да избирателите , такава е и комисията - заклети трезвеници!

    Коментиран от #14

    13:39 25.10.2026

  • 11 Случва се и в най-добрите семейства

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рано":

    Половината от радост, половината – от мъка.

    13:39 25.10.2026

  • 12 провинция

    4 2 Отговор
    Натопили са ги, защото са задържали целия алкохол и не са се отчели към общинската и по-нагоре избирателни комисии. Като комисионните в администрацията.

    Коментиран от #18, #19

    13:44 25.10.2026

  • 13 мотото на футболистите

    5 0 Отговор
    И да паднем и да бием, все ще се напием.

    13:46 25.10.2026

  • 14 Я па тая!

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа!🤔":

    Няма обиждаш хубавту село. Защо им правят избори по ракиено време пък те.

    13:48 25.10.2026

  • 15 Дзак

    2 1 Отговор
    Дано да няма грешки.Трябва да си имат уважение, а не конфликти и подправени протоколи.

    13:48 25.10.2026

  • 16 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Гълъба къде гледа?Има още ракия у хората?

    Коментиран от #21

    13:49 25.10.2026

  • 17 коментий

    5 0 Отговор
    Ако бяха от 5 кладенци, щеще да има за всички.

    13:50 25.10.2026

  • 18 до минуса

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "провинция":

    Този, който ми е сложил минус, от коя администрация е?

    Коментиран от #24

    13:52 25.10.2026

  • 19 Какъв да е предателят?

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "провинция":

    Радевист, разбира се.

    13:55 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сигурнуш

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    В складо на биад🍻

    13:56 25.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами Като Не им Дават !

    2 0 Отговор
    Днеска Да Пият !

    Те са Си Го Взцели !

    В Аванс !

    14:02 25.10.2026

  • 24 От Коя Не Зам !

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "до минуса":

    Но 100% Българска !

    14:03 25.10.2026

  • 25 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Балканските цигани правят избори.

    14:17 25.10.2026

  • 26 Ганю Балкански

    1 0 Отговор
    Радостта е голяма. Днес избори ,следва балотаж. Ще получат доста еврака за 30на часа напразно кибичене

    14:26 25.10.2026

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