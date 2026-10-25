Сигнал за цяла комисия в нетрезво състояние в Три кладенци

Сигнал за цяла секционна избирателна комисия в село Три кладенци, която била в нетрезво състояние, не се потвърди след проверка. Сигналът е бил подаден до Районната избирателна комисия по време на изборния ден.

Във Врачанска област като цяло изборите за президент преминават без установени нарушения. Избирателната активност е малко под 7 процента.

Двоен вот в Малорад

В село Малорад избирателите гласуват не само за президент, но и на балотаж за кмет. В населеното място са разкрити три секции, а властите са предприели мерки, за да не се объркват хората при двата вида вот.

Малорад е известно и със случая, наречен „чичо Цено“. През 2023 г. председателят на секция и един от членовете ѝ бяха показани да дописват преференции за част от кандидатите.