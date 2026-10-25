Сигнал за цяла комисия в нетрезво състояние в Три кладенци

Сигнал за цяла секционна избирателна комисия в село Три кладенци, която била в нетрезво състояние, не се потвърди след проверка. Сигналът е бил подаден до Районната избирателна комисия по време на изборния ден.
Във Врачанска област като цяло изборите за президент преминават без установени нарушения. Избирателната активност е малко под 7 процента.
Двоен вот в Малорад
В село Малорад избирателите гласуват не само за президент, но и на балотаж за кмет. В населеното място са разкрити три секции, а властите са предприели мерки, за да не се объркват хората при двата вида вот.
Малорад е известно и със случая, наречен „чичо Цено“. През 2023 г. председателят на секция и един от членовете ѝ бяха показани да дописват преференции за част от кандидатите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Рано
Коментиран от #8, #11, #20
13:27 25.10.2026
3 Дядо Вазов
13:28 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
13:30 25.10.2026
6 Ами
13:31 25.10.2026
7 Мими Кучева🐕
13:33 25.10.2026
8 Гроздар и зърнар
До коментар #2 от "Рано":Разбираемо. Мъката е огромна. Радев ни отне ракията. Еликсирът панацея на народа.
Ако спечели наркобаронесата, ще ни вземе виното и тютюна, и ще ни кара да варим фентанил. Защо не забранят бояришника?
13:33 25.10.2026
9 Може ли адреса?
13:35 25.10.2026
10 Мдаа!🤔
Коментиран от #14
13:39 25.10.2026
11 Случва се и в най-добрите семейства
До коментар #2 от "Рано":Половината от радост, половината – от мъка.
13:39 25.10.2026
12 провинция
Коментиран от #18, #19
13:44 25.10.2026
13 мотото на футболистите
13:46 25.10.2026
14 Я па тая!
До коментар #10 от "Мдаа!🤔":Няма обиждаш хубавту село. Защо им правят избори по ракиено време пък те.
13:48 25.10.2026
15 Дзак
13:48 25.10.2026
16 Последния Софиянец
Коментиран от #21
13:49 25.10.2026
17 коментий
13:50 25.10.2026
18 до минуса
До коментар #12 от "провинция":Този, който ми е сложил минус, от коя администрация е?
Коментиран от #24
13:52 25.10.2026
19 Какъв да е предателят?
До коментар #12 от "провинция":Радевист, разбира се.
13:55 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сигурнуш
До коментар #16 от "Последния Софиянец":В складо на биад🍻
13:56 25.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами Като Не им Дават !
Те са Си Го Взцели !
В Аванс !
14:02 25.10.2026
24 От Коя Не Зам !
До коментар #18 от "до минуса":Но 100% Българска !
14:03 25.10.2026
25 Наблюдател
14:17 25.10.2026
26 Ганю Балкански
14:26 25.10.2026