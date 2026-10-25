Избирателната активност е 5,8% към 12 часа

Избирателната активност в страната към 12:00 часа е 5,8%, съобщи Централната избирателна комисия. До урните са отишли 385 092 души на изборите за президент и вицепрезидент.
Най-висока е активността в област Видин – 8,12%, а най-ниска в област Кърджали – 2,56%. Данните са от втория брифинг на ЦИК за изборния ден.
Сигнали и технически проблеми
В комисията са постъпили 13 сигнала за нарушения. Четири от тях са свързани с процеса на гласуване, включително със случаи, при които седем избиратели са отказали да гласуват с машина и са поискали хартиена бюлетина. От ЦИК уточниха, че в секции с над 300 избиратели хартиен вот е възможен само ако машината не работи.
Проблеми са отчетени при 20 машини за гласуване. В четири секции устройствата не са започнали работа и там гласуването е продължило с хартиени бюлетини. Сред посочените причини са неизправности в принтери, четци и захранването.
От ЦИК съобщиха и за смяна на председател на секционна избирателна комисия в Царево заради видимо нетрезво състояние.
„При негенерирана машинна разписка избирателят трябва да получи възможност да гласува повторно, като бъде повикан техник за проверка на устройството“, уточниха от изборната администрация.
Източници: nova.bg, vesti.bg, focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 До довечера ще стане
Коментиран от #12
14:01 25.10.2026
2 Охааааа
14:01 25.10.2026
3 Горски
Коментиран от #4, #20, #28
14:03 25.10.2026
4 Бях за риба
До коментар #3 от "Горски":Сега се чисти приготвя и АЙ наздраве!
14:04 25.10.2026
5 хехе
Коментиран от #6, #22
14:04 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Роза
14:08 25.10.2026
8 СССс
14:10 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Цеко Сифоня
14:11 25.10.2026
11 Шорт
14:13 25.10.2026
12 Пепеец
До коментар #1 от "До довечера ще стане":Само роднините и съседите на президентските двойки ще стигнат до около 10 %
14:13 25.10.2026
13 ПОРЕДНАТА ЛЪЖА
14:14 25.10.2026
14 Шорт
14:14 25.10.2026
15 Борис
14:15 25.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ГЛАСУВАЙТЕ БЪГАРИ
14:19 25.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Европеец
До коментар #3 от "Горски":Аз сутринта гласувах да Възродим България, за да няма петроханци и червени кариеристи с петрохански оттенък..... Сега съм в гората на разходка, времето започна да се разваля и ще се прибирам....
14:25 25.10.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАЙ - ОРИГИНАЛНИЯ НАЧИН ДА СЕ ИЗГАВРИ
С ПОЛИТИЧЕСКАТА КЛАСА И ОЛИГАРСИТЕ И
14:26 25.10.2026
22 Факт
До коментар #5 от "хехе":И 1 %да гласуват пак ще имаш президент!И 1 човек да гласува пак ще имаш президент!Ще си е 5 год президент,ще си взема заплатата и му дреме на шапката колко процента са гласували.А пък ти се ядосвай ако искаш.
Коментиран от #27
14:28 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Убеден
14:32 25.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хахахахаха
14:34 25.10.2026
27 хехе
До коментар #22 от "Факт":Изобщо не ми пука кой ще е президент, а още по-добре ще е, ако изобщо премахнат тази институция.
14:35 25.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.