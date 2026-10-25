Избирателната активност е 5,8% към 12 часа

Избирателната активност в страната към 12:00 часа е 5,8%, съобщи Централната избирателна комисия. До урните са отишли 385 092 души на изборите за президент и вицепрезидент.

Най-висока е активността в област Видин – 8,12%, а най-ниска в област Кърджали – 2,56%. Данните са от втория брифинг на ЦИК за изборния ден.

Сигнали и технически проблеми

В комисията са постъпили 13 сигнала за нарушения. Четири от тях са свързани с процеса на гласуване, включително със случаи, при които седем избиратели са отказали да гласуват с машина и са поискали хартиена бюлетина. От ЦИК уточниха, че в секции с над 300 избиратели хартиен вот е възможен само ако машината не работи.

Проблеми са отчетени при 20 машини за гласуване. В четири секции устройствата не са започнали работа и там гласуването е продължило с хартиени бюлетини. Сред посочените причини са неизправности в принтери, четци и захранването.

От ЦИК съобщиха и за смяна на председател на секционна избирателна комисия в Царево заради видимо нетрезво състояние.

„При негенерирана машинна разписка избирателят трябва да получи възможност да гласува повторно, като бъде повикан техник за проверка на устройството“, уточниха от изборната администрация.

Източници: nova.bg, vesti.bg, focus-news.net