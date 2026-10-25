Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Избирателната активност е 5,8% към 12 часа
  Тема: Избори

Избирателната активност е 5,8% към 12 часа

25 Октомври, 2026 13:57 835 29

  • избирателна активност-
  • президентски избори-
  • цик-
  • машинно гласуване-
  • изборни нарушения

До обяд са гласували 385 092 души. Най-висока е активността във Видин, а най-ниска – в Кърджали

Избирателната активност е 5,8% към 12 часа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Избирателната активност в страната към 12:00 часа е 5,8%, съобщи Централната избирателна комисия. До урните са отишли 385 092 души на изборите за президент и вицепрезидент.

Най-висока е активността в област Видин – 8,12%, а най-ниска в област Кърджали – 2,56%. Данните са от втория брифинг на ЦИК за изборния ден.

Сигнали и технически проблеми

В комисията са постъпили 13 сигнала за нарушения. Четири от тях са свързани с процеса на гласуване, включително със случаи, при които седем избиратели са отказали да гласуват с машина и са поискали хартиена бюлетина. От ЦИК уточниха, че в секции с над 300 избиратели хартиен вот е възможен само ако машината не работи.

Проблеми са отчетени при 20 машини за гласуване. В четири секции устройствата не са започнали работа и там гласуването е продължило с хартиени бюлетини. Сред посочените причини са неизправности в принтери, четци и захранването.

От ЦИК съобщиха и за смяна на председател на секционна избирателна комисия в Царево заради видимо нетрезво състояние.

„При негенерирана машинна разписка избирателят трябва да получи възможност да гласува повторно, като бъде повикан техник за проверка на устройството“, уточниха от изборната администрация.

Източници: nova.bg, vesti.bg, focus-news.net


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До довечера ще стане

    19 3 Отговор
    10 %.

    Коментиран от #12

    14:01 25.10.2026

  • 2 Охааааа

    18 2 Отговор
    Очаквайте да са 20 не повече до края на изборния ден

    14:01 25.10.2026

  • 3 Горски

    11 1 Отговор
    Не ме чакайте. В гората съм. За гъби и дивеч. Без мен.

    Коментиран от #4, #20, #28

    14:03 25.10.2026

  • 4 Бях за риба

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Сега се чисти приготвя и АЙ наздраве!

    14:04 25.10.2026

  • 5 хехе

    22 0 Отговор
    Измислените социолози нали казваха, че ще гласуват около 39%, както върви и 20% ще са много.

    Коментиран от #6, #22

    14:04 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Роза

    16 3 Отговор
    Показните разстрели на бизнесмени,потопените кораби в Черно море и високите цени отблъснаха хората от изборите!

    14:08 25.10.2026

  • 8 СССс

    13 1 Отговор
    Пари на вятъра.

    14:10 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цеко Сифоня

    14 1 Отговор
    Както вървят нещата до 20.00 часа избирателна активност 17%!Без думи, скеч!

    14:11 25.10.2026

  • 11 Шорт

    11 0 Отговор
    Никой не иска да гласува на територията!

    14:13 25.10.2026

  • 12 Пепеец

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "До довечера ще стане":

    Само роднините и съседите на президентските двойки ще стигнат до около 10 %

    14:13 25.10.2026

  • 13 ПОРЕДНАТА ЛЪЖА

    5 8 Отговор
    Аз гласувах в Гео Милев - София. Никога не съм виждал толкова много хора да гласуват. Долу лъжливия масон.

    14:14 25.10.2026

  • 14 Шорт

    8 0 Отговор
    Гласувайте народе! Кой открадна на територията последните 37 години. Не му трябва да гласува!

    14:14 25.10.2026

  • 15 Борис

    8 4 Отговор
    Заслужен вот за убийствената, корумпираната и Регресивна България!

    14:15 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ГЛАСУВАЙТЕ БЪГАРИ

    6 6 Отговор
    Йотова разчита на купените турски и ромски гласове.

    14:19 25.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Европеец

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Аз сутринта гласувах да Възродим България, за да няма петроханци и червени кариеристи с петрохански оттенък..... Сега съм в гората на разходка, времето започна да се разваля и ще се прибирам....

    14:25 25.10.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ОКАЗА СЕ ЧЕ БЪЛГАРИНА ИЗМИСЛИ
    НАЙ - ОРИГИНАЛНИЯ НАЧИН ДА СЕ ИЗГАВРИ
    С ПОЛИТИЧЕСКАТА КЛАСА И ОЛИГАРСИТЕ И

    14:26 25.10.2026

  • 22 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    И 1 %да гласуват пак ще имаш президент!И 1 човек да гласува пак ще имаш президент!Ще си е 5 год президент,ще си взема заплатата и му дреме на шапката колко процента са гласували.А пък ти се ядосвай ако искаш.

    Коментиран от #27

    14:28 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Убеден

    3 0 Отговор
    Надали ще стигне 20% до края !

    14:32 25.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хахахахаха

    4 0 Отговор
    5,8 е достатъчно показателно за всички политици, трябва да се саморазпуснат

    14:34 25.10.2026

  • 27 хехе

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Изобщо не ми пука кой ще е президент, а още по-добре ще е, ако изобщо премахнат тази институция.

    14:35 25.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове