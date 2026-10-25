90-годишна жена гласува с машина за първи път

„Не е ли с хартия?“ Така посреща новината за машинното гласуване почти 90-годишната Александра, известна в село Горно Церовене като баба Цанка. Тя пристига в избирателната секция с помощта на две патерици, без очилата си и без да знае, че за първи път ще трябва да гласува с устройство.

„О, че аз зная ли така за кой ще гласувам?“, пита възрастната жена, след като членовете на секционната комисия ѝ обясняват, че този път няма да използва хартиена бюлетина.

Около 15 минути по-късно баба Цанка успява да приключи гласуването. „Това не е за шашави хора като мен“, казва тя след срещата с машината. Историята беше показана от bTV Новините.

309 избиратели в списъка

Машината се появява за първи път в Горно Церовене, след като броят на избирателите в селото изненадващо нараства до 309 души. В списъка са включени и хора с настоящ адрес.

„Този път в списъка са включени и такива с настоящ адрес“, обяснява Мелани Иванова, председател на секционната избирателна комисия.

Първи вот и за млад избирател

Сред хората, които се срещат с машината за първи път, е и Илиян. Той е станал пълнолетен наскоро и за първи път участва в избори.

„Ще гласувам за който мисля, че е най-добър. Да оправи България, да намали цените на храните, на горивото, на абсолютно всичко, защото просто не става така“, казва младият избирател.

В Горно Церовене машинното гласуване събира на едно място възрастен човек, който предварително се притеснява от технологията, и млад избирател, за когото това е първият вот.