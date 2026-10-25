Питбул влезе без каишка в избирателна секция в Казанлък

Питбул без каишка влезе в избирателна секция в Казанлък по време на изборния ден. Кучето е навлязло в Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“, където са разкрити три секции, и е започнало да тича по коридора.
Животното е влязло и в секция №26, където е обикаляло между присъстващите. Хората първоначално се уплашили.
Няколко минути по-късно в секцията влязъл и собственикът на кучето. Той обяснил, че го разхождал в близкия парк, но животното побягнало.
Служители на охранителната полиция са съставили акт на собственика заради това, че е оставил кучето без надзор, съобщава NOVA.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пущиня(к)
16:04 25.10.2026
2 Питбул
16:05 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пит Бул
16:07 25.10.2026
5 Гласувах
16:08 25.10.2026
6 Машината
16:09 25.10.2026
7 Любопитен
16:10 25.10.2026
8 Собствениците на питбули
16:12 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Атина Паднала
16:15 25.10.2026
11 Ивелин Михайлов
Коментиран от #17
16:16 25.10.2026
12 Един съвестен
16:26 25.10.2026
13 Питбул влезе без каишка в избирателна
16:29 25.10.2026
14 Цвете
16:29 25.10.2026
15 АБВ
А на машина или с хартия е гласувало кучето ?
16:30 25.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 батвесо
16:44 25.10.2026
20 Избирател
16:54 25.10.2026
21 Чапай
16:55 25.10.2026
22 Жоржета стресираща
Това е костюм за хелууин
Вътре е...волгата👂
17:01 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дани
Само не ми стана ясно, какво значение има дали е бил с каишка или без. Ако някой може да ми обясни, ще го черпя по желание.
17:05 25.10.2026
25 Горския
17:18 25.10.2026
26 604
17:24 25.10.2026