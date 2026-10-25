Питбул влезе без каишка в избирателна секция в Казанлък

Питбул без каишка влезе в избирателна секция в Казанлък по време на изборния ден. Кучето е навлязло в Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“, където са разкрити три секции, и е започнало да тича по коридора.

Животното е влязло и в секция №26, където е обикаляло между присъстващите. Хората първоначално се уплашили.

Няколко минути по-късно в секцията влязъл и собственикът на кучето. Той обяснил, че го разхождал в близкия парк, но животното побягнало.

Служители на охранителната полиция са съставили акт на собственика заради това, че е оставил кучето без надзор, съобщава NOVA.