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Питбул влезе без каишка в избирателна секция в Казанлък
  Тема: Избори

Питбул влезе без каишка в избирателна секция в Казанлък

25 Октомври, 2026 16:02 1 202 26

  • казанлък-
  • избори-
  • питбул-
  • избирателна секция-
  • охранителна полиция

Кучето е тичало по коридора на ПГ „Иван Хаджиенов“ и е влязло в секция №26. На собственика е съставен акт за оставяне на животното без надзор

Питбул влезе без каишка в избирателна секция в Казанлък - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Питбул без каишка влезе в избирателна секция в Казанлък по време на изборния ден. Кучето е навлязло в Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“, където са разкрити три секции, и е започнало да тича по коридора.

Животното е влязло и в секция №26, където е обикаляло между присъстващите. Хората първоначално се уплашили.

Няколко минути по-късно в секцията влязъл и собственикът на кучето. Той обяснил, че го разхождал в близкия парк, но животното побягнало.

Служители на охранителната полиция са съставили акт на собственика заради това, че е оставил кучето без надзор, съобщава NOVA.


Казанлък / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    3 0 Отговор
    Тоо не беше ли некъв рапер или там квот им викат?

    16:04 25.10.2026

  • 2 Питбул

    6 1 Отговор
    Избирам Волгата!

    16:05 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пит Бул

    12 0 Отговор
    Гласувах,да скъсам каишката!

    16:07 25.10.2026

  • 5 Гласувах

    13 0 Отговор
    За живот без намордници...

    16:08 25.10.2026

  • 6 Машината

    6 1 Отговор
    не ме затрудни!

    16:09 25.10.2026

  • 7 Любопитен

    12 1 Отговор
    Кучето е искало да гласува. Защо не му дадохте бюлетина?

    16:10 25.10.2026

  • 8 Собствениците на питбули

    7 2 Отговор
    са по-опасни от кучетата си. Такава порода човек, който е отговорен пред другите, няма да избере.

    16:12 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атина Паднала

    8 2 Отговор
    Кажете сега че извънземен е гласувал за дойната крава йоловица и цирка е пълен но никой не споменава че с въвеждането на новото време се променя исофтуера на машините за гласуване.

    16:15 25.10.2026

  • 11 Ивелин Михайлов

    11 5 Отговор
    Всички кучкари в затвора! Писна ми от техните зверове-убийци!

    Коментиран от #17

    16:16 25.10.2026

  • 12 Един съвестен

    5 0 Отговор
    Къде да отиде като има избори Ами да гласува Така ще засили активноста и ще помогне за ПРОГРЕСА Като няма кой

    16:26 25.10.2026

  • 13 Питбул влезе без каишка в избирателна

    5 0 Отговор
    да пита дали дали може да гласува за тиквите

    16:29 25.10.2026

  • 14 Цвете

    10 2 Отговор
    ОТ 2000 ГОДИНА ВЪВ ФРАНЦИЯ, ТЕЗИ ЖИВОТНИ ГИ ЗАБРАНИХА НА ТЕРИТОРИЯТА СЪС ЗАКОН.ТУК ,ЗАЩО НЕ ДЕЙСТВАТ ТАКА ? ТЕЗИ КУЧЕТА СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНИ.КОЛКО ДЕЦА БЯХА УХАПАНИ И ТРАВМИРАНИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ? СПОМНЯТЕ ЛИ СИ ПРЕДИ ГОДИНИ ЕДНА АНГЛИЧАНКА БЕШЕ ИЗЯДЕНА БУКВАЛНО .ЖЕНАТА СУТРИНТА Е СПОРТУВАЛА В ДРАГАЛЕВЦИ И ДВЕ ОТ СЪЩАТА ПОРОДА Е НАБАТ ДО СМЪРТ.ЗАКОНИ ТРЯБВАТ ,ЗАКОНИ КАЧЕСТВЕНИ.🤔🤦‍♂️🦮

    16:29 25.10.2026

  • 15 АБВ

    6 0 Отговор
    Няма лошо да видим и вота на животните. Имат повече акъл от някои хора дори.
    А на машина или с хартия е гласувало кучето ?

    16:30 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 батвесо

    4 0 Отговор
    Докато дойде собственикът, питбулът вече успял да гласува на машината за този, който ще му осигури най-големия кокал, през това време няколко бабички се суетяли около машианата и се чудели как да се оправят.

    16:44 25.10.2026

  • 20 Избирател

    2 0 Отговор
    И аз ще скъсам каишката!

    16:54 25.10.2026

  • 21 Чапай

    3 0 Отговор
    Защо почти 90% от кучкарите са така безотговорни,ако беше нахапал някой..ко прайм?Собственика извел маstiqta на разходка и междувременно решил да гласува,що да го прибере и да излезе после да гласува като бял човек.Ама да , тях ги мързи да ги разходят сутрин и вечер,ангажимент си е .

    16:55 25.10.2026

  • 22 Жоржета стресираща

    1 0 Отговор
    Ми чи
    Това е костюм за хелууин
    Вътре е...волгата👂

    17:01 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дани

    1 0 Отговор
    Заглавието както винаги е върха.
    Само не ми стана ясно, какво значение има дали е бил с каишка или без. Ако някой може да ми обясни, ще го черпя по желание.

    17:05 25.10.2026

  • 25 Горския

    1 0 Отговор
    Охраната къде спеше, защо не го застреляха?

    17:18 25.10.2026

  • 26 604

    0 1 Отговор
    сладурчото е искал да гласува и той!

    17:24 25.10.2026

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