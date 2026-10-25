Четири изборни секции в Хасковско останаха без ток

Четири изборни секции в област Хасково останаха без електрозахранване преди обед, но гласуването в тях продължи. Засегнати бяха секции в селата Пътниково, Бял кладенец и Светослав в община Стамболово, както и секция в община Минерални бани, съобщи председателят на Районната избирателна комисия – Хасково Ина Вескова.

Машините за гласуване в трите села от община Стамболово продължиха да работят на резервни батерии, които осигуряват автономна работа за около три часа. По-рано Вескова заяви: Имаме уверение, че батериите ще издържат 3 часа, като се надяваме електричеството да бъде възстановено междувременно.

Аварията в Минерални бани е била отстранена в ранния следобед. Електрозахранването в Пътниково, Бял кладенец и Светослав е възстановено около 15:00 часа, след което всички машини, преминали на работа на батерии, са функционирали нормално, уточни Вескова пред БТА.

При необходимост от изчерпване на батериите в засегнатите секции е било предвидено преминаване към гласуване с хартиени бюлетини. Технически екипи са били уведомени и са работили по отстраняването на повредите.

Отделно от проблемите с електрозахранването, още в началото на изборния ден е дефектирала машината в секция №130 в село Елена, община Хасково. Там гласуването е продължило само с хартиени бюлетини.

До обед в Хасковския избирателен район са гласували 13 143 души от общо 225 051 избиратели, или 5,84 процента. До този момент в РИК – Хасково не са постъпили жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

Източници: bntnews.bg, 24chasa.bg, bnrnews.bg