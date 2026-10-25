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Четири изборни секции в Хасковско останаха без ток
  Тема: Избори

Четири изборни секции в Хасковско останаха без ток

25 Октомври, 2026 16:42 513 5

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Гласуването не е прекъсвало, а машините са работили на резервни батерии. Електрозахранването е възстановено във всички засегнати секции

Четири изборни секции в Хасковско останаха без ток - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Четири изборни секции в област Хасково останаха без електрозахранване преди обед, но гласуването в тях продължи. Засегнати бяха секции в селата Пътниково, Бял кладенец и Светослав в община Стамболово, както и секция в община Минерални бани, съобщи председателят на Районната избирателна комисия – Хасково Ина Вескова.

Машините за гласуване в трите села от община Стамболово продължиха да работят на резервни батерии, които осигуряват автономна работа за около три часа. По-рано Вескова заяви: Имаме уверение, че батериите ще издържат 3 часа, като се надяваме електричеството да бъде възстановено междувременно.

Аварията в Минерални бани е била отстранена в ранния следобед. Електрозахранването в Пътниково, Бял кладенец и Светослав е възстановено около 15:00 часа, след което всички машини, преминали на работа на батерии, са функционирали нормално, уточни Вескова пред БТА.

При необходимост от изчерпване на батериите в засегнатите секции е било предвидено преминаване към гласуване с хартиени бюлетини. Технически екипи са били уведомени и са работили по отстраняването на повредите.

Отделно от проблемите с електрозахранването, още в началото на изборния ден е дефектирала машината в секция №130 в село Елена, община Хасково. Там гласуването е продължило само с хартиени бюлетини.

До обед в Хасковския избирателен район са гласували 13 143 души от общо 225 051 избиратели, или 5,84 процента. До този момент в РИК – Хасково не са постъпили жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

Източници: bntnews.bg, 24chasa.bg, bnrnews.bg


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Затворнически хумор:

    5 0 Отговор
    – Защо измъчвате осъдения на смърт, като е на електрическия стол?
    – Ами спря токът, началник, и го довършваме със свещи.

    Коментиран от #3

    16:52 25.10.2026

  • 2 В село Славяново има ли ток?

    3 1 Отговор
    Или вече са го закрили това село.

    17:02 25.10.2026

  • 3 Промяната

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Затворнически хумор:":

    Даже и цигара му отказали, защото била вредна за здравето.

    17:12 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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