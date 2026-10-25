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Приключи балотажът за прокурорската квота във ВСС

Приключи балотажът за прокурорската квота във ВСС

25 Октомври, 2026 18:38 1 106 3

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В 29 секции започна броенето на бюлетините за четирите места в Прокурорската колегия. Окончателните данни за активността и резултатите се очакват след 23 часа

Приключи балотажът за прокурорската квота във ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Приключи балотажът за избор на четирима представители на прокурорите в следващия Висш съдебен съвет. Изборните секции затвориха в 18 часа, след което започна броенето на хартиените бюлетини.

Към 13 часа избирателната активност е била почти 54 процента, при близо 62 процента по същото време при първото гласуване. Окончателният брой на гласувалите и действителните гласове се очаква да стане ясен след 23 часа. Именно действителните бюлетини са от значение за определянето на резултата.

25 кандидати се борят за четири места

В балотажа участват 25 кандидати за четири места от професионалната квота на прокурорите в Прокурорската колегия. При първото гласуване нито един кандидат не е получил необходимата подкрепа, поради което изборът продължи с повторно гласуване.

Прагът, който при първия вот е бил 50 процента плюс един глас, при балотажа пада на 33 процента плюс един глас. Това означава, че след обобщаването на протоколите ще стане ясно дали са избрани четиримата представители на прокурорите във ВСС.

Бюлетините се броят в 29 секции

Броенето се излъчва в реално време на страницата на Висшия съдебен съвет. Очаква се то да приключи до 21 часа, след което сканираните протоколи от 29-те секции трябва да бъдат изпратени в София за обобщаване.

Изборният процес е наблюдаван от неправителствени организации и застъпници на част от кандидатите. Председател на Комисията за прокурорските избори е Емил Георгиев.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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