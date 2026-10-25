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Социолози: Вотът може да се превърне в оценка за властта на Румен Радев
  Тема: Избори

Социолози: Вотът може да се превърне в оценка за властта на Румен Радев

25 Октомври, 2026 19:58 1 098 66

  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • социолози-
  • управление-
  • вот на доверие

Ниската активност може да доведе до нов антирекорд, а резултатите да се различават от предварителните прогнози

Социолози: Вотът може да се превърне в оценка за властта на Румен Радев - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентските избори могат да се превърнат не само в състезание между кандидатите, но и в оценка за управлението. Това коментира социологът Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“ в ефира на bTV. По думите му ниската активност и разместванията в обществените нагласи могат да доведат до резултат, различен от предварителните прогнози.

„Тези избори имат по-различна характеристика и тя е, че се превръщат във вот на доверие или недоверие към това управление, което е в момента“, заяви Живков.

Според него обществото е разделено между хора, които продължават да подкрепят управляващите, и избиратели, които се отдръпват дори от политическите сили, за които са гласували на парламентарните избори през април. Социологът уточни, че не очаква една голяма протестна вълна, а няколко по-малки мобилизации по геополитически, финансови и икономически теми.

Активността може да остане под 30%

Към 18:00 часа малко над 20% от избирателите са гласували, или около 1,3 милиона души, съобщи bTV, позовавайки се на Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“. Тя определи темпа на гласуване като основание да се очаква нов антирекорд при свободните избори в България след 1989 г.

„Много голяма е вероятността да финишираме днес с избирателна активност, която е под 30%“, каза Добромир Живков. Геновева Петрова определи ниската активност като силен сигнал към политическия елит и управляващите.

По-рано exit poll на „Мяра“, поръчан от NOVA, отчете 15% активност към 15:00 часа. Данните се отнасят до президентски вот с 27 кандидатпрезидентски двойки и около 6,59 милиона граждани с право на глас.

Нисък интерес и различна логика на президентския вот

Социолозите посочват няколко възможни причини за слабата мобилизация: умората от поредните избори, отсъствието на собствени кандидати на две от големите партии и липсата на силни протестни настроения. Президентските избори се различават от парламентарните, защото избирателите не определят състава на Народното събрание, а подкрепят една кандидатпрезидентска двойка.

Последният самостоятелен президентски вот в България е проведен през 2006 г. На изборите през 2021 г. активността е била около 40–40,5% на първи тур и приблизително 34% на втори тур, посочи Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“. Към края на изборния ден оставаше да се види дали ниската активност ще отслаби протестния вот, или ще засили тежестта на партийното противопоставяне в резултата.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    30 18 Отговор
    Оставка на чорапа

    Коментиран от #57

    20:00 25.10.2026

  • 2 много ясно

    26 4 Отговор
    пълна драма

    20:00 25.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    23 14 Отговор
    Радев получава 7 процента от гласоподавателите.

    20:01 25.10.2026

  • 4 Любопитен

    33 16 Отговор
    Радев, оставка ходи си с мир!

    Коментиран от #17

    20:01 25.10.2026

  • 5 реалистъ

    30 11 Отговор
    Румбата Боташа се сгромоляса - за 6 месеца загуби 2/3-ти от избирателите си.

    20:02 25.10.2026

  • 6 питам

    15 23 Отговор
    А някой от тези кокошки ,мислят ли си ,че петроханци ще спечелят !

    Коментиран от #31

    20:02 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами сега

    29 9 Отговор
    Шамар за Радев заради провалената икономическа политика

    Коментиран от #35

    20:05 25.10.2026

  • 9 Дам

    22 8 Отговор
    Иде много студена и гладна зима, такава за квото досега Радев само плашеше в ролята си на президент докато управляваха другите,сега хората ще я изпитат на гърба си наистина

    20:06 25.10.2026

  • 10 Анонимен

    24 11 Отговор
    ХАХАХАХА РАДЕВ ОСТАВКА СИ КРАХ ЗАГУБЕН СИ ЧЕРВЕН МЕСИЯ С ДИКТАТ РЕПРЕСИИ ЛЪЖИ САБОТАЖИ ХАХАХА НЕ Е ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ ОСТАВКААААА

    20:06 25.10.2026

  • 11 Оценката е:

    29 13 Отговор
    Чорапа губи от кремълската си политика. Архивите помнят руското робство , когато бидоха изнесени активите и архивите ни, историята ни беше пренаписа, а СИВ ни фалира.
    Никой не обича репресии, дори да е против ДПС. Доцова се и.къка на метеното със своя непукизъм. Боташ на гълъбчетата е без коментар.
    Толкоз.

    20:06 25.10.2026

  • 12 А50

    13 8 Отговор
    Ако ще прави промени, Радев да махне веднага Чамовата министърка и да прекрати всякакви инициативи за 404. От друга страна и Бог да е , неможе в тази ситуация да удвойш доходите и бензина левче.

    20:08 25.10.2026

  • 13 ЯЗЪК ЧЕ НЕ СЕ КАЗВАШ ТОДОР.

    7 11 Отговор
    Той беше по умен. Де в Ямбол де е стамбол. На изборите предишни Радев ги разби. А сега той чака да се види що умеят другите. И им гледа сеира. Колко са бледи и само блъфиращи. И аз не гласувах щото зная че Йотова ще спечели. И АКО НЕЩО НЕ Е ПРАВИЛНО НАПИСАНО СИЗГУБИХ.СИ ОЧАЛКИТЕ.

    20:08 25.10.2026

  • 14 оня с коня

    23 11 Отговор
    Това е НАЧАЛОТО НА КРАЯ на Зеления чорап защото ясно показва Нагласите на Обществото към Партията му подкрепяща Йотова.Следва победа на Гюров и активизиране на МОЩНИ ПРОТЕСТИ подкрепени от всички Опозиционни партии,логично и скорошни ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ.

    20:09 25.10.2026

  • 15 Лили

    21 3 Отговор
    А Радев има слаб 2
    Днес вика " ,Убийствата са битови ,ама ще има и още щото се разместват пластове в олигархията.
    Това сам ли го измисли или Владо Николов помагаше

    Коментиран от #27, #38

    20:11 25.10.2026

  • 16 Стига сте го усуквали

    22 5 Отговор
    Вдигнаха червен картон на Йотова и Радев.

    20:11 25.10.2026

  • 17 А50

    12 9 Отговор

    До коментар #4 от "Любопитен":

    Да си иде Радев, за да седнете в скута на Шиши, хареса ви турското кафе. Да се надявам, че хората помнят

    20:12 25.10.2026

  • 18 Днес белезници на НСО

    5 10 Отговор
    Утре на полицай, после на военен... Само и само да се харесваме от либерастите... ЕМИ..... НЕ... НЕ ГЛАСУВАМ...!!!

    20:12 25.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами сега

    15 6 Отговор
    Чорапа започва да се разплита

    20:13 25.10.2026

  • 22 Стига лъжи

    9 15 Отговор
    Вота няма нищо общо с Радев. Едва около 20% гласували.

    20:14 25.10.2026

  • 23 дцсео

    15 3 Отговор
    ГЕРБ и другата свиня си харчат ограбените милиарди, а Летеца си бърка в носа. Сега българите показват че така няма да стане. Или ще почват да вкарват на съд разбойника Винету от ГЕРБ банкя и другата свиня или ще си ходят. Само с лъжи и обещания няма да стане. Слава на Господ Иисус Христос изборите на 1 ви тур минаха. Сигнала е даден и ясен.

    Коментиран от #46, #54

    20:14 25.10.2026

  • 24 Ами

    9 21 Отговор
    Няма как тези резултати да са оценка за резултатите на Радев.
    Нито той, нито негов кандидат участва в тези избори.
    Напомням само, че Йотава е издигната от инициативен комитет.
    А и не помня Радев да е давал подкрепа на някого.
    Така, че престанете да дрънкате глупости.

    Коментиран от #32, #37

    20:14 25.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Боруна Лом

    24 3 Отговор
    Радев ги е събрал едни неграмотни карикатури бюджет не могат да направят
    Удариха пенсионерите и майките -това ли е борба с олигархията
    Краде като Бойко

    Коментиран от #51, #61

    20:16 25.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Геро

    16 3 Отговор
    Рундьо, Рундьо, Боташ ефенди, народа по своему те приветства с управлението ти, справедливите цени, кошницата пълна с кална вода, изобилието от кражби, както и
    пълна победа над олигархията и.... рано или късно ще те изпрати там, където ти е мястото! Безславен и без история!

    20:18 25.10.2026

  • 29 Хърмънлийски камилар

    5 2 Отговор
    пилот !? Ъм, питайте ВА , преди да избирате! Наше момче, пробутвано напред, щото е от нашите. Кадърно, ама с предимство. То едно време в мътематическите и изиковите гимназии влизаха само избрани наши чада.

    20:18 25.10.2026

  • 30 Температурен Темерут

    17 4 Отговор
    Той е оценка. Фатмака радев се оказа по голям провал и от славе чалгаро. 900 000 се отрекоха от фатмако

    20:19 25.10.2026

  • 31 Гаргамел

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "питам":

    Купен за от. За какво е казал взЕл Цветан Цветанов И на па ламентарните избори също

    20:20 25.10.2026

  • 32 Темичов

    10 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Тихо, всички знаят че фатмакажеадев си подкрепя наркойотова, куклата на конци на фатмака.

    20:20 25.10.2026

  • 33 Николай

    4 3 Отговор
    Гадове! Ей, гадове! Народе!!!!

    20:20 25.10.2026

  • 34 шаш

    5 1 Отговор
    Вече не разбрахте ли от толкова години един и същ цирк , че тези там горе - т.нар политици(без значение партии и т.н) са едни и същи!!! Постигнаха си целта - толкова обезверен и разделен народ едва ли е имало. Е , ТЕ ще са си там горе(властта) , ще богатеят и отстрани ще се гаврят с хората , там долу . Отдавна мъдрец е казал: "Разделяй и владей!" . Така е било , така и ще бъде , докато свят светува. Толкова. Лека вечер на всички.

    20:21 25.10.2026

  • 35 Извинявай

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ами сега":

    Ама къде видя някаква икономическа или каквато и да е политика на чорапа

    20:21 25.10.2026

  • 36 Емо

    12 4 Отговор
    Звучен шамар за по-малко от шестмесечното управление на пилота. Никой досега не се е издънвал толкова бързо.
    Преди няколко дни писах точно че процентите ще бъдат 37/32, което е близо до статистическата грешка.

    20:21 25.10.2026

  • 37 Анонимен

    11 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    КРАХ КРАХ КРАХ АЙДЕ НА ЧЕРНОТО НЕ ВИКАЙ БЯЛО ХАХАХАХА ОСТАВКА РАДЕВ

    20:23 25.10.2026

  • 38 Туцирол

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "Лили":

    Добре казано и напълно вярно. Фатмака е провал и не знае къде се намира. Гюров президент, мощни протести, фатмака е виденов 2.

    20:23 25.10.2026

  • 39 Еленко

    12 1 Отговор
    Гадев, преди шест месеца ги разби, днес народа български те разби! Отвори ви вратите, които всячески затваряхте!
    Питай Копринката, а сега накъде?
    Пътя Рундьо, пътя!!!

    20:24 25.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ

    9 2 Отговор
    ПАК ДА ВИКА

    НЕ ЗНАЕМ НА КОГО СА ДРОНОВЕТЕ

    СЪС ТАКОВА СЛУГУВАНЕ

    НА ПАСОЛЯ

    ТОВА Е РЕЗУЛТАТЪТ.

    И ЙОТОВА ПАК
    ДА ПОМИЛВА
    НАРКО ДИЛЪРИ

    ТАКА СЕ СТАВА ПРЕЗИДЕНТ.

    20:26 25.10.2026

  • 43 🇺🇦🇧🇬

    11 3 Отговор
    Комунизмът си отива,спете скокойно деца!

    20:26 25.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":

    Верно ли го е казала това :)
    Йотова е независим кандидат подкрепен от БСП.
    Не знам друг някой да е давал подкрепа за нея.

    20:31 25.10.2026

  • 49 Този

    6 2 Отговор
    Язък за толкова пропаганда и мероприятия обикаляни от тази руска ....Язък за телевизиите -видяйме ги особено бнт.Май тези с основното обр.са я спасили за сега.Хората си искат Европа.

    20:32 25.10.2026

  • 50 Наблюдател

    1 2 Отговор
    Може, пък може и да не е. Консервативният българин даде гласа си за един генерал, който при това може да пилотира изтребител, но пък жена за президент, дойде му много. Има и друго, и трето.

    20:33 25.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 така, така

    2 4 Отговор
    При малко над 20% гласували да ми говорят за оценка на управлението е като да баят петрохански мантри за съживяване на умнокрасивите.
    Да тези избори показват, че Йотова не е успяла да мотивира хората да отидат да гласуват, докато умнокрасивите са се напънали като за последно. Лошото за тях е, че наистина ще им е за последно. На балотажа, дори Йотова да продължи да не е толкова убедителна, то самата мисъл, че някакъв мишок, който няма против да ни вкара във война може да бъде президент ще изпрати доста повече хора до урните. На балотажа, ако отидат да гласуват поне 40% от населението, Гюров ще риве ли риве.

    20:35 25.10.2026

  • 53 Да,бе,да

    3 1 Отговор
    За две седмици Йотова и ПБ правеха грешка сред грешка и летяха като черни лебеди,сега за една седмина ще литнат като бели гълъбчета.

    20:36 25.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Политолог

    4 0 Отговор
    да си на днешно време. Въртиш като ветропоказател, плещиш глпсти, и пълниш гуша.

    20:39 25.10.2026

  • 57 иваничка

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм веган":

    Според Вас, кого трябва да изберем за министър-председател, а за президент? Иначе е лесно да се дращи и обижда по сайтовете...

    20:39 25.10.2026

  • 58 абе

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Цвете":

    а кой ги предлаг аза помилване тия наркотрафиканти? Или министъра на умнокрасивите е ни лук ял, ни мирисал? Само дето той е написал молбата и предложението лицето Х да бъде помилвано.

    Явно Йотова трябваше да отказва всяка молба на вашия човек, нищо че такива като теб щяха да викнат, че Йотова не проявява никаква хуманност и разбиране към здравословните проблеми на горките хорица. И всички вие щяхте удобно да забравите, че те са наркотрафиканти.

    20:39 25.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 виждаш

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":

    не по-далеч от носа си.
    Радвай се докато можеш, че вашето с ГЕРБ е това, което заработихте днес. Общо от 800 000 хиляди гласа на парламентарните избори сте паднали на 500 000.
    Целия тоя вой от радост на умнокрасивите ще закара хората да гласуват. И после пак се питай къде били гласовете.

    20:43 25.10.2026

  • 61 а не

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Боруна Лом":

    Като Бойк още е далеч. Той да настигне Асенчо пак ще е успех

    20:44 25.10.2026

  • 62 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Извод:":

    Да помниш нашите " ... лози" да са познали някога.
    Канят ги по студията. Дрънкат глупости.
    И ако се намери и някой да палти ... Тогава според платеното.

    20:47 25.10.2026

  • 63 Верно ли Наркодилърите

    3 2 Отговор
    В България
    Гласували всички
    За Йотова?

    Питам Един Другар в Затвора?

    20:51 25.10.2026

  • 64 Ами Той Е !

    0 0 Отговор
    ----------- !

    20:53 25.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 На изборите

    0 0 Отговор
    За народно събрание ,хората не гласуваха за Радев ,а срещу Борисов и Пеевски ,а и нямаше за кой друг

    21:10 25.10.2026

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