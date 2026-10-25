Социолози: Вотът може да се превърне в оценка за властта на Румен Радев

Президентските избори могат да се превърнат не само в състезание между кандидатите, но и в оценка за управлението. Това коментира социологът Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“ в ефира на bTV. По думите му ниската активност и разместванията в обществените нагласи могат да доведат до резултат, различен от предварителните прогнози.
„Тези избори имат по-различна характеристика и тя е, че се превръщат във вот на доверие или недоверие към това управление, което е в момента“, заяви Живков.
Според него обществото е разделено между хора, които продължават да подкрепят управляващите, и избиратели, които се отдръпват дори от политическите сили, за които са гласували на парламентарните избори през април. Социологът уточни, че не очаква една голяма протестна вълна, а няколко по-малки мобилизации по геополитически, финансови и икономически теми.
Активността може да остане под 30%
Към 18:00 часа малко над 20% от избирателите са гласували, или около 1,3 милиона души, съобщи bTV, позовавайки се на Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“. Тя определи темпа на гласуване като основание да се очаква нов антирекорд при свободните избори в България след 1989 г.
„Много голяма е вероятността да финишираме днес с избирателна активност, която е под 30%“, каза Добромир Живков. Геновева Петрова определи ниската активност като силен сигнал към политическия елит и управляващите.
По-рано exit poll на „Мяра“, поръчан от NOVA, отчете 15% активност към 15:00 часа. Данните се отнасят до президентски вот с 27 кандидатпрезидентски двойки и около 6,59 милиона граждани с право на глас.
Нисък интерес и различна логика на президентския вот
Социолозите посочват няколко възможни причини за слабата мобилизация: умората от поредните избори, отсъствието на собствени кандидати на две от големите партии и липсата на силни протестни настроения. Президентските избори се различават от парламентарните, защото избирателите не определят състава на Народното събрание, а подкрепят една кандидатпрезидентска двойка.
Последният самостоятелен президентски вот в България е проведен през 2006 г. На изборите през 2021 г. активността е била около 40–40,5% на първи тур и приблизително 34% на втори тур, посочи Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“. Към края на изборния ден оставаше да се види дали ниската активност ще отслаби протестния вот, или ще засили тежестта на партийното противопоставяне в резултата.
Източници: btvnovinite.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм веган
Коментиран от #57
20:00 25.10.2026
2 много ясно
20:00 25.10.2026
3 Последния Софиянец
20:01 25.10.2026
4 Любопитен
Коментиран от #17
20:01 25.10.2026
5 реалистъ
20:02 25.10.2026
6 питам
Коментиран от #31
20:02 25.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами сега
Коментиран от #35
20:05 25.10.2026
9 Дам
20:06 25.10.2026
10 Анонимен
20:06 25.10.2026
11 Оценката е:
Никой не обича репресии, дори да е против ДПС. Доцова се и.къка на метеното със своя непукизъм. Боташ на гълъбчетата е без коментар.
Толкоз.
20:06 25.10.2026
12 А50
20:08 25.10.2026
13 ЯЗЪК ЧЕ НЕ СЕ КАЗВАШ ТОДОР.
20:08 25.10.2026
14 оня с коня
20:09 25.10.2026
15 Лили
Днес вика " ,Убийствата са битови ,ама ще има и още щото се разместват пластове в олигархията.
Това сам ли го измисли или Владо Николов помагаше
Коментиран от #27, #38
20:11 25.10.2026
16 Стига сте го усуквали
20:11 25.10.2026
17 А50
До коментар #4 от "Любопитен":Да си иде Радев, за да седнете в скута на Шиши, хареса ви турското кафе. Да се надявам, че хората помнят
20:12 25.10.2026
18 Днес белезници на НСО
20:12 25.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами сега
20:13 25.10.2026
22 Стига лъжи
20:14 25.10.2026
23 дцсео
Коментиран от #46, #54
20:14 25.10.2026
24 Ами
Нито той, нито негов кандидат участва в тези избори.
Напомням само, че Йотава е издигната от инициативен комитет.
А и не помня Радев да е давал подкрепа на някого.
Така, че престанете да дрънкате глупости.
Коментиран от #32, #37
20:14 25.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Боруна Лом
Удариха пенсионерите и майките -това ли е борба с олигархията
Краде като Бойко
Коментиран от #51, #61
20:16 25.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Геро
пълна победа над олигархията и.... рано или късно ще те изпрати там, където ти е мястото! Безславен и без история!
20:18 25.10.2026
29 Хърмънлийски камилар
20:18 25.10.2026
30 Температурен Темерут
20:19 25.10.2026
31 Гаргамел
До коментар #6 от "питам":Купен за от. За какво е казал взЕл Цветан Цветанов И на па ламентарните избори също
20:20 25.10.2026
32 Темичов
До коментар #24 от "Ами":Тихо, всички знаят че фатмакажеадев си подкрепя наркойотова, куклата на конци на фатмака.
20:20 25.10.2026
33 Николай
20:20 25.10.2026
34 шаш
20:21 25.10.2026
35 Извинявай
До коментар #8 от "Ами сега":Ама къде видя някаква икономическа или каквато и да е политика на чорапа
20:21 25.10.2026
36 Емо
Преди няколко дни писах точно че процентите ще бъдат 37/32, което е близо до статистическата грешка.
20:21 25.10.2026
37 Анонимен
До коментар #24 от "Ами":КРАХ КРАХ КРАХ АЙДЕ НА ЧЕРНОТО НЕ ВИКАЙ БЯЛО ХАХАХАХА ОСТАВКА РАДЕВ
20:23 25.10.2026
38 Туцирол
До коментар #15 от "Лили":Добре казано и напълно вярно. Фатмака е провал и не знае къде се намира. Гюров президент, мощни протести, фатмака е виденов 2.
20:23 25.10.2026
39 Еленко
Питай Копринката, а сега накъде?
Пътя Рундьо, пътя!!!
20:24 25.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ
НЕ ЗНАЕМ НА КОГО СА ДРОНОВЕТЕ
СЪС ТАКОВА СЛУГУВАНЕ
НА ПАСОЛЯ
ТОВА Е РЕЗУЛТАТЪТ.
И ЙОТОВА ПАК
ДА ПОМИЛВА
НАРКО ДИЛЪРИ
ТАКА СЕ СТАВА ПРЕЗИДЕНТ.
20:26 25.10.2026
43 🇺🇦🇧🇬
20:26 25.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ами
До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":Верно ли го е казала това :)
Йотова е независим кандидат подкрепен от БСП.
Не знам друг някой да е давал подкрепа за нея.
20:31 25.10.2026
49 Този
20:32 25.10.2026
50 Наблюдател
20:33 25.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 така, така
Да тези избори показват, че Йотова не е успяла да мотивира хората да отидат да гласуват, докато умнокрасивите са се напънали като за последно. Лошото за тях е, че наистина ще им е за последно. На балотажа, дори Йотова да продължи да не е толкова убедителна, то самата мисъл, че някакъв мишок, който няма против да ни вкара във война може да бъде президент ще изпрати доста повече хора до урните. На балотажа, ако отидат да гласуват поне 40% от населението, Гюров ще риве ли риве.
20:35 25.10.2026
53 Да,бе,да
20:36 25.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Политолог
20:39 25.10.2026
57 иваничка
До коментар #1 от "Аз съм веган":Според Вас, кого трябва да изберем за министър-председател, а за президент? Иначе е лесно да се дращи и обижда по сайтовете...
20:39 25.10.2026
58 абе
До коментар #44 от "Цвете":а кой ги предлаг аза помилване тия наркотрафиканти? Или министъра на умнокрасивите е ни лук ял, ни мирисал? Само дето той е написал молбата и предложението лицето Х да бъде помилвано.
Явно Йотова трябваше да отказва всяка молба на вашия човек, нищо че такива като теб щяха да викнат, че Йотова не проявява никаква хуманност и разбиране към здравословните проблеми на горките хорица. И всички вие щяхте удобно да забравите, че те са наркотрафиканти.
20:39 25.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 виждаш
До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":не по-далеч от носа си.
Радвай се докато можеш, че вашето с ГЕРБ е това, което заработихте днес. Общо от 800 000 хиляди гласа на парламентарните избори сте паднали на 500 000.
Целия тоя вой от радост на умнокрасивите ще закара хората да гласуват. И после пак се питай къде били гласовете.
20:43 25.10.2026
61 а не
До коментар #26 от "Боруна Лом":Като Бойк още е далеч. Той да настигне Асенчо пак ще е успех
20:44 25.10.2026
62 Ами
До коментар #59 от "Извод:":Да помниш нашите " ... лози" да са познали някога.
Канят ги по студията. Дрънкат глупости.
И ако се намери и някой да палти ... Тогава според платеното.
20:47 25.10.2026
63 Верно ли Наркодилърите
Гласували всички
За Йотова?
Питам Един Другар в Затвора?
20:51 25.10.2026
64 Ами Той Е !
20:53 25.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 На изборите
21:10 25.10.2026