Само 21 от 631 гласуваха в секция край Кърджали

Само 21 от общо 631 избиратели по списък са гласували в секция в село Опълченско, област Кърджали, на президентските избори. Броят е установен по подписите в избирателния списък от членовете на секционната избирателна комисия. В него са включени и гласовете на самите членове на комисията.

Изключително ниската активност беше отчетена и в мащаба на цялата област. Към 16:00 часа председателят на РИК-Кърджали Венелина Милушева съобщи: „Избирателната активност в област Кърджали е 6,76 процента“. Централната избирателна комисия публикува близка, но различна стойност – 6,77 процента, или 18 605 гласували от 274 772 избиратели.

Според bTV слабият интерес към президентския вот идва на фона на задържането на кмета на Кърджали през предходната седмица. Медията съобщава, че това е довело до призиви за бойкот от част от неговите избиратели.

Подобни призиви и в Хасково

Призиви за отказ от гласуване са отправяни и в Хасково. Там партийна структура е насърчила хората вместо да отидат до урните, да изберат риболов, излет или разходка сред природата и да публикуват снимки от деня си в социалните мрежи.

Окончателната избирателна активност в област Кърджали не е обявена. Предстои да стане ясно и дали ниското участие ще се запази при евентуален втори тур на президентските избори.

Източници: btvnovinite.bg, 24chasa.bg