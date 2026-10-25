Само 21 от 631 гласуваха в секция край Кърджали

Само 21 от общо 631 избиратели по списък са гласували в секция в село Опълченско, област Кърджали, на президентските избори. Броят е установен по подписите в избирателния списък от членовете на секционната избирателна комисия. В него са включени и гласовете на самите членове на комисията.
Изключително ниската активност беше отчетена и в мащаба на цялата област. Към 16:00 часа председателят на РИК-Кърджали Венелина Милушева съобщи: „Избирателната активност в област Кърджали е 6,76 процента“. Централната избирателна комисия публикува близка, но различна стойност – 6,77 процента, или 18 605 гласували от 274 772 избиратели.
Според bTV слабият интерес към президентския вот идва на фона на задържането на кмета на Кърджали през предходната седмица. Медията съобщава, че това е довело до призиви за бойкот от част от неговите избиратели.
Подобни призиви и в Хасково
Призиви за отказ от гласуване са отправяни и в Хасково. Там партийна структура е насърчила хората вместо да отидат до урните, да изберат риболов, излет или разходка сред природата и да публикуват снимки от деня си в социалните мрежи.
Окончателната избирателна активност в област Кърджали не е обявена. Предстои да стане ясно и дали ниското участие ще се запази при евентуален втори тур на президентските избори.
Източници: btvnovinite.bg, 24chasa.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пожелание
20:26 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Анонимен
20:27 25.10.2026
4 Топло кафе ли?7525
Коментиран от #12
20:30 25.10.2026
5 Изглежда там
20:31 25.10.2026
6 ........–
20:35 25.10.2026
7 Прогресорите
20:35 25.10.2026
8 Жоржета стресираща
Инги гогаш идваха с мюмюнтранс
Пак бехте не доволни...🗣
20:41 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Аха
20:44 25.10.2026
11 ха, ха, ха...
Коментиран от #17
20:52 25.10.2026
12 Байрактар"70
До коментар #4 от "Топло кафе ли?7525":...май пак Пеееее..!..,, и ще каже кой да е президент! ...Българийо, Българийо непоправимо, с народ стадо, тръгнали след НЯКОЛКО пастири, незнаещи пътища....!
20:53 25.10.2026
13 А50
20:53 25.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Муньос
20:58 25.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Индекса !
До коментар #19 от "Е ! Това Е Резултата !":На Доверие !
20:58 25.10.2026
21 Не съм маймуна
21:07 25.10.2026