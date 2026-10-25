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Само 21 от 631 гласуваха в секция край Кърджали
  Тема: Избори

Само 21 от 631 гласуваха в секция край Кърджали

25 Октомври, 2026 20:24 682 21

  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • кърджали-
  • опълченско-
  • бойкот

В 21-те гласа са включени и бюлетините на членовете на секционната комисия. Активността в областта остана най-ниската в страната

Само 21 от 631 гласуваха в секция край Кърджали - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Само 21 от общо 631 избиратели по списък са гласували в секция в село Опълченско, област Кърджали, на президентските избори. Броят е установен по подписите в избирателния списък от членовете на секционната избирателна комисия. В него са включени и гласовете на самите членове на комисията.

Изключително ниската активност беше отчетена и в мащаба на цялата област. Към 16:00 часа председателят на РИК-Кърджали Венелина Милушева съобщи: „Избирателната активност в област Кърджали е 6,76 процента“. Централната избирателна комисия публикува близка, но различна стойност – 6,77 процента, или 18 605 гласували от 274 772 избиратели.

Според bTV слабият интерес към президентския вот идва на фона на задържането на кмета на Кърджали през предходната седмица. Медията съобщава, че това е довело до призиви за бойкот от част от неговите избиратели.

Подобни призиви и в Хасково

Призиви за отказ от гласуване са отправяни и в Хасково. Там партийна структура е насърчила хората вместо да отидат до урните, да изберат риболов, излет или разходка сред природата и да публикуват снимки от деня си в социалните мрежи.

Окончателната избирателна активност в област Кърджали не е обявена. Предстои да стане ясно и дали ниското участие ще се запази при евентуален втори тур на президентските избори.

Източници: btvnovinite.bg, 24chasa.bg


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пожелание

    5 1 Отговор
    Да веят супата !!

    20:26 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    4 6 Отговор
    РАДЕВ СИ ПОЗВОЛИ ДА РЕПРЕСИРА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ЦЕЛ ПОДЧИНЕНИЕ РАДЕВ ОСТАВКА СИ

    20:27 25.10.2026

  • 4 Топло кафе ли?7525

    4 1 Отговор
    Скута на Пеевски истива.

    Коментиран от #12

    20:30 25.10.2026

  • 5 Изглежда там

    3 3 Отговор
    Не гласуват вече за червените. Отрезвени са.

    20:31 25.10.2026

  • 6 ........–

    5 0 Отговор
    Русо гладно няма.

    20:35 25.10.2026

  • 7 Прогресорите

    3 1 Отговор
    Дали ще полегнат на олигарсите, за избора Президентката?

    20:35 25.10.2026

  • 8 Жоржета стресираща

    4 0 Отговор
    И къв ви проблема...ъ
    Инги гогаш идваха с мюмюнтранс
    Пак бехте не доволни...🗣

    20:41 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аха

    1 0 Отговор
    И кои са тияглупаци ?

    20:44 25.10.2026

  • 11 ха, ха, ха...

    5 1 Отговор
    Е то с машини било много лесно да се премахнат неграмотните избиратели които всеки път досега ни избираха политици срещу 50 лева и с готови попълнени бюлетини. Щом от ДПС масово не гласуваха, а избирателната активнос едва догонва 20% ясно кой е бил главния избирател на предишни избори.

    Коментиран от #17

    20:52 25.10.2026

  • 12 Байрактар"70

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Топло кафе ли?7525":

    ...май пак Пеееее..!..,, и ще каже кой да е президент! ...Българийо, Българийо непоправимо, с народ стадо, тръгнали след НЯКОЛКО пастири, незнаещи пътища....!

    20:53 25.10.2026

  • 13 А50

    4 0 Отговор
    Шиши ще ги продаде на балотажа и умнокрасивите пак в скута му

    20:53 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Муньос

    1 0 Отговор
    Евала!

    20:58 25.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Индекса !

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Е ! Това Е Резултата !":

    На Доверие !

    20:58 25.10.2026

  • 21 Не съм маймуна

    1 0 Отговор
    Сега бързо ще преброят гласовете и бързо ще приключат протоколите. Чиста работа!

    21:07 25.10.2026

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