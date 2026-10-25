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Кънчо Стойчев: Да не се караме на хората, че не са гласували
  Тема: Избори

Кънчо Стойчев: Да не се караме на хората, че не са гласували

25 Октомври, 2026 21:38 723 21

  • избирателна активност-
  • президентски избори-
  • кънчо стойчев-
  • балотаж-
  • екзитпол

Социологът определи активността на първия тур като много ниска, но предупреди да не се правят генерални изводи за промяна в политическите нагласи

Кънчо Стойчев: Да не се караме на хората, че не са гласували - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ниската избирателна активност на първия тур на президентските избори не трябва автоматично да се тълкува като провал на гражданите. Това заяви социологът Кънчо Стойчев в изборното студио на bTV.

Според първоначалните данни от екзитполовете до урните са отишли около една четвърт от избирателите. В същото време разликата между първите двама кандидати се е свила до почти равен резултат, след като само седмица по-рано е надхвърляла 15 процентни пункта.

„Не бива да допускаме една грешка, която винаги се допуска, когато е ниска избирателната активност – да се караме на хората, че не са гласували. С размахан пръст е най-лошият и най-неправилният начин“, каза Стойчев.

Социологът призна, че е очаквал ниска активност, но не и в подобни мащаби. По негови изчисления до урните вероятно са отишли около 1,5 милиона души при предварително очаквани от него около 1,8 милиона.

Стойчев допуска част от избирателите да са възприели основната политическа битка като вече приключила и да са решили да запазят участието си за втория тур. По думите му при ниска активност силно мобилизирана група може да получи значително предимство.

„Когато всички останали не са мобилизирани, а една група е свръхмобилизирана, тя добива предимство“, обясни социологът.

Той предупреди и срещу прибързани заключения за политическата ситуация в страната.

„Ще сгрешим, ако започнем да правим генерални изводи, че е коренно променена ситуацията в страната. Не, нищо коренно не се е променило“, заяви Стойчев.

Различни обяснения за слабата активност

Журналистът Наталия Димитрова свърза ниския процент на гласувалите с това, че кандидатите не са достигнали до голяма част от обществото. Според нея много хора не са се почувствали съпричастни към изборите и не са получили отговори на въпросите, които ги интересуват.

Димитрова обърна внимание и на рязкото скъсяване на дистанцията между водещите кандидати. По думите ѝ събитията през последните 10 дни са мобилизирали едни групи избиратели и са довели до отлив на подкрепа при други.

Политологът Христо Панчугов зае противоположна позиция и определи ниската активност като фундаментално събитие. Той я свърза с отсъствието на основните политически формации от активния дебат, недостатъчната мобилизация сред симпатизантите на „Прогресивна България“ и самата предизборна кампания.

„Няма какво да се правим, че не се е случило нещо фундаментално. Толкова ниска избирателна активност не е имало никога в историята на българските демократични избори, особено когато става въпрос за национални избори“, заяви Панчугов.

По думите му основните кандидати не са водили достатъчен разговор за ролята и правомощията на президента в сложната ситуация в страната. Панчугов постави под въпрос и тезата, че повече кандидати автоматично означават по-добро политическо представителство.

Резултатите все още са основани на екзитпол, а при паралелното преброяване е възможен обрат. Крайният изход ще бъде решен на балотажа.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вот на отвращението

    8 6 Отговор
    Не можеш да им се караш, че се отвратиха от Радев и не искат да гласуват вече за него.

    21:41 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Братовчеда

    8 2 Отговор
    Който не храни своята партия, ще храни чуждата. Партията винаги трябва да е нахранена, защото, както беше рекъл оня с големите мустаки, „кадрите решават всичко”. Но нахранените кадри, не гладните. Гладни кадри хоро не играят. Много партии не оцеляха, защото лидерите им не си нахраниха хората, а гледаха само те да лапат. Да не даваме примери, те са банално известни.

    21:41 25.10.2026

  • 5 Златомир

    11 2 Отговор
    Не се карайте и на тези дето са гласувли!
    Те половината не знаят за кого са гласували?

    21:43 25.10.2026

  • 6 ехаа

    5 1 Отговор
    Не бе Кънчо скарай ми се ,аз ще го прехвърля в другия крачол

    21:46 25.10.2026

  • 7 Лумпен

    8 0 Отговор
    То поне един да ставаше ...
    Само плява...

    21:47 25.10.2026

  • 8 БКП

    6 1 Отговор
    Кънчо Стойчев - крадлив, червен мошеник, липсва червен Кольо.

    21:47 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Добронамерен

    1 0 Отговор
    Кънчо,спирачката.

    21:48 25.10.2026

  • 11 Мюмюн

    2 2 Отговор
    и да ми се караш, все тая, няма се стресна, не съм гласувал и няма да си губя още половин час от живота си за следващия тур за тая пародия, наречени избори. поне им пуснете изпит за висше и психо-тест на тези кандидати.

    21:49 25.10.2026

  • 12 точно обратното

    3 0 Отговор
    провалени политици

    21:50 25.10.2026

  • 13 безпартиен

    2 1 Отговор
    И като се скараш знаеш ли какво ще направя?Ще го преместя!

    Коментиран от #14

    21:50 25.10.2026

  • 14 Мюмюн

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "безпартиен":

    то само хладилници местя близките 10 години

    21:51 25.10.2026

  • 15 Лумпен

    6 0 Отговор
    Не подкрепям никой е на 4 място !
    Очаквам да спечели на балотажа ...!

    21:53 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 така, така

    1 1 Отговор
    Е, опита си е опит. Кънчо Стойчев е безспорно прав - няма как при такава малка избирателна активност да се правят генерални изводи.

    Твърде е рано да се говори за загуба на избиратели. Ясно е, че умнокрасивите и техните верни плебеи, в ролята на анализатори, политолози и тям подобни ще тръгнат да повтарят тая констатация като някаква мантра, та ха дано успеят да заблудят някого. Да, ама не.
    Хората знаят много добре по какви причини не са отишли да гласуват. Ако на вория тур отново има твърде малка активност, то може да се говори за отлив на избиратели, но ако отидат и изберат Йотова, то тогава - ще сме гледали поредния цирк на жълтопаветниците.

    Коментиран от #18

    21:57 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не бе, Кънчо,

    0 0 Отговор
    не се караме. Само им напомняме, че гласуването е задължително по закон.

    22:19 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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