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Приключи балотажът за шест места в съдийската квота на ВСС
  Тема: Избори

Приключи балотажът за шест места в съдийската квота на ВСС

8 Ноември, 2026 19:02 1 310 6

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  • съдебна власт

Започна преброяването на бюлетините за избора на шестима членове на Висшия съдебен съвет от 21 кандидати

Приключи балотажът за шест места в съдийската квота на ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Приключи балотажът за избор на шестима членове на Висшия съдебен съвет от съдийската квота. След затварянето на секциите започна преброяването на хартиените бюлетини и обобщаването на протоколите.

В повторното гласуване участваха всички 21 кандидати, допуснати до процедурата. Право на глас имаха 2275 съдии. Според правилата, ако и при балотажа не бъде постигнато необходимото мнозинство, за избрани се считат шестимата кандидати, получили най-много гласове.

Първият тур не излъчи избрани кандидати

До повторния вот се стигна, след като на 7 ноември гласуваха 1870 съдии, но нито един кандидат не събра повече от половината от действителните гласове. Отчетени бяха 1857 действителни гласа и 13 недействителни бюлетини.

Най-голяма подкрепа на първия тур получи Мария Терзийска с 910 гласа. След нея се наредиха Светлана Калинова с 689 гласа, Даниела Александрова с 655, Веселка Златева-Кожухарова с 623, Васил Петков с 605 и Надя Пеловска-Дилкова с 551 гласа.

Председателят на Избирателната комисия Бисер Троянов, съдия във Върховния касационен съд, заяви, че първият избор е преминал „спокойно, без съществени нарушения на изборните правила“. Той определи прякото участие на съдиите като важно за съдийското самоуправление и легитимността на избора.

Очаква се обявяване на резултатите

След приключването на преброяването избирателната комисия трябва да се произнесе по редовността на балотажа и да обяви резултатите за всеки кандидат. Решението и протоколите от секциите ще бъдат публикувани от Висшия съдебен съвет.

Изборът на съдийската квота е част от процедурата по формиране на нов състав на ВСС. Съдиите излъчват шестима представители, прокурорите вече избраха четирима, а изборът на представителя на следователите и на членовете от парламентарната квота предстои.

Източник: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А къде денахте Коцевата Цвета

    1 2 Отговор
    Радев обеща...

    Коментиран от #2

    19:10 08.11.2026

  • 2 Ахааа

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "А къде денахте Коцевата Цвета":

    Парламента единствен остава да попълни ВСС! Трябват поне 160 гласа за завършване процедурата по новия закон за съдебната власт! Дали ще имаме най- накрая нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии и инспекторат? Или ще си остане старото статукво с отдавна изтекъл мандат? Скоро ще разберем, дали ще има промяна в съдебната система или ПП, ДБ ще си останат в скута на Шиши и Боко, като блокират процедурата за да си останат назначенията на ГЕРБ- ДПС ?????

    19:31 08.11.2026

  • 3 Трап

    0 1 Отговор
    Важното е да не ми разбутат магистратките, че почти съм се разписал там. Айде, дано са наши. Сегашните шефове са перфе.

    19:49 08.11.2026

  • 4 ШИШИ И ТИКВА

    1 1 Отговор
    Всички наши хора са избрани , да живеят будалите , отиваме да празнуваме победата над пилота !!!!

    19:58 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 безпартиен

    0 0 Отговор
    А за какви заплати са "избрани"?Не,че разчитат на една бюджетна заплата! Недосегаеми!

    20:13 08.11.2026

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