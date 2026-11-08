Приключи балотажът за шест места в съдийската квота на ВСС

Приключи балотажът за избор на шестима членове на Висшия съдебен съвет от съдийската квота. След затварянето на секциите започна преброяването на хартиените бюлетини и обобщаването на протоколите.

В повторното гласуване участваха всички 21 кандидати, допуснати до процедурата. Право на глас имаха 2275 съдии. Според правилата, ако и при балотажа не бъде постигнато необходимото мнозинство, за избрани се считат шестимата кандидати, получили най-много гласове.

Първият тур не излъчи избрани кандидати

До повторния вот се стигна, след като на 7 ноември гласуваха 1870 съдии, но нито един кандидат не събра повече от половината от действителните гласове. Отчетени бяха 1857 действителни гласа и 13 недействителни бюлетини.

Най-голяма подкрепа на първия тур получи Мария Терзийска с 910 гласа. След нея се наредиха Светлана Калинова с 689 гласа, Даниела Александрова с 655, Веселка Златева-Кожухарова с 623, Васил Петков с 605 и Надя Пеловска-Дилкова с 551 гласа.

Председателят на Избирателната комисия Бисер Троянов, съдия във Върховния касационен съд, заяви, че първият избор е преминал „спокойно, без съществени нарушения на изборните правила“. Той определи прякото участие на съдиите като важно за съдийското самоуправление и легитимността на избора.

Очаква се обявяване на резултатите

След приключването на преброяването избирателната комисия трябва да се произнесе по редовността на балотажа и да обяви резултатите за всеки кандидат. Решението и протоколите от секциите ще бъдат публикувани от Висшия съдебен съвет.

Изборът на съдийската квота е част от процедурата по формиране на нов състав на ВСС. Съдиите излъчват шестима представители, прокурорите вече избраха четирима, а изборът на представителя на следователите и на членовете от парламентарната квота предстои.

Източник: bnrnews.bg