Приключи балотажът за шест места в съдийската квота на ВСС

Приключи балотажът за избор на шестима членове на Висшия съдебен съвет от съдийската квота. След затварянето на секциите започна преброяването на хартиените бюлетини и обобщаването на протоколите.
В повторното гласуване участваха всички 21 кандидати, допуснати до процедурата. Право на глас имаха 2275 съдии. Според правилата, ако и при балотажа не бъде постигнато необходимото мнозинство, за избрани се считат шестимата кандидати, получили най-много гласове.
Първият тур не излъчи избрани кандидати
До повторния вот се стигна, след като на 7 ноември гласуваха 1870 съдии, но нито един кандидат не събра повече от половината от действителните гласове. Отчетени бяха 1857 действителни гласа и 13 недействителни бюлетини.
Най-голяма подкрепа на първия тур получи Мария Терзийска с 910 гласа. След нея се наредиха Светлана Калинова с 689 гласа, Даниела Александрова с 655, Веселка Златева-Кожухарова с 623, Васил Петков с 605 и Надя Пеловска-Дилкова с 551 гласа.
Председателят на Избирателната комисия Бисер Троянов, съдия във Върховния касационен съд, заяви, че първият избор е преминал „спокойно, без съществени нарушения на изборните правила“. Той определи прякото участие на съдиите като важно за съдийското самоуправление и легитимността на избора.
Очаква се обявяване на резултатите
След приключването на преброяването избирателната комисия трябва да се произнесе по редовността на балотажа и да обяви резултатите за всеки кандидат. Решението и протоколите от секциите ще бъдат публикувани от Висшия съдебен съвет.
Изборът на съдийската квота е част от процедурата по формиране на нов състав на ВСС. Съдиите излъчват шестима представители, прокурорите вече избраха четирима, а изборът на представителя на следователите и на членовете от парламентарната квота предстои.
Източник: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А къде денахте Коцевата Цвета
Коментиран от #2
19:10 08.11.2026
2 Ахааа
До коментар #1 от "А къде денахте Коцевата Цвета":Парламента единствен остава да попълни ВСС! Трябват поне 160 гласа за завършване процедурата по новия закон за съдебната власт! Дали ще имаме най- накрая нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии и инспекторат? Или ще си остане старото статукво с отдавна изтекъл мандат? Скоро ще разберем, дали ще има промяна в съдебната система или ПП, ДБ ще си останат в скута на Шиши и Боко, като блокират процедурата за да си останат назначенията на ГЕРБ- ДПС ?????
19:31 08.11.2026
3 Трап
19:49 08.11.2026
4 ШИШИ И ТИКВА
19:58 08.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 безпартиен
20:13 08.11.2026