Кметът на Градец: Няма да стане гласуването с машини, хората не идват

Кметът на сливенското село Градец Веселин Урумов ще поиска разяснителна кампания за машинното гласуване преди втория тур. Причината са затрудненията на част от избирателите при работа с устройствата и рекордно ниската активност в населеното място.
От близо 4800 души в избирателния списък са гласували 420. По данни, цитирани от bTV, това е най-ниската избирателна активност в историята на Градец. Според резултатите, представени в материала, най-много подкрепа в селото са получили Илияна Йотова и Кирил Вълчев.
В изборния ден са регистрирани и напрегнати ситуации пред машините. Един от избирателите е заявил, че трудно разчита имената и указанията, защото е неграмотен. Друг е успял да гласува след първоначални затруднения. Това е довело и до скандали с членовете на секционната комисия.„Няма да стане работата с гласуването с машини, хората не идват. Като разберат, че е с машини, не се явяват на избори“, заявява кметът на Градец Веселин Урумов.
По думите му на предишни избори жителите са предпочитали хартиената бюлетина. Сред причините за слабата активност местни хора посочват и ежедневните си ангажименти. Жител на селото коментира, че част от хората вероятно са били на работа или са отишли за гъби.
Не всички избиратели са срещнали проблеми. Марийка от Градец е казала, че машината ѝ се е сторила лесна за използване. 63-годишният Николай Шилев също е заявил, че не я намира за трудна и че многократно е гласувал.
В Градец е отчетено и отсъствието на задържани или на протоколи за купуване на гласове, което bTV определя като необичайно за селото преди избори. Преди балотажа кметът възнамерява да настоява за разяснения, насочени към избирателите, които изпитват затруднения с машинния вот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #11
14:53 26.10.2026
2 на всички
14:53 26.10.2026
3 Еййй
14:54 26.10.2026
4 Пич
Интересува ги единствено да си нагласят удобните резултати с машините...!!!
Коментиран от #9
14:56 26.10.2026
5 Трол
Коментиран от #6
14:57 26.10.2026
6 честен ционист
До коментар #5 от "Трол":По принуда. Ганчо винаги е предпочитал кеша под масата и добре прави.
14:58 26.10.2026
7 Соломон
14:58 26.10.2026
8 Трябваше по-рано да протестират
14:58 26.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ще трошиш машини ли, юнак?
До коментар #1 от "честен ционист":Какъв героизъм в мирно време!
14:59 26.10.2026
12 Тоя кмет
15:00 26.10.2026
13 честен ционист
До коментар #9 от "Соломон":Знаеш ли, защо шилето се запъва на моста? Поради недовериа, а не поради глупост.
15:01 26.10.2026
14 Кмете, имаш цяла седмица
Коментиран от #19
15:01 26.10.2026
15 Няма такъв народ
15:02 26.10.2026
16 Ако въведат образователен ценз
Коментиран от #24, #25
15:04 26.10.2026
17 гост
До коментар #9 от "Соломон":Ма то не е нужно и да четеш даже , щом познават парите , значи знаят цифрите , трябва само да натиснеш тая дето ти трябва , както е написал по- горе някой на банкомата се справят без проблем , че и по няколко пъти !!
15:04 26.10.2026
18 ко каза ко?
Коментиран от #22
15:04 26.10.2026
19 честен ционист
До коментар #14 от "Кмете, имаш цяла седмица":36г не стигнаха, за да се научи, за една седмица ли ще успее?
15:04 26.10.2026
20 Илия
15:05 26.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 гост
До коментар #18 от "ко каза ко?":Няма нужда нищо да учат , Ами не върви схемата с попълнените бюлетини , нито могат да снимат като няма тъмни стаи , как да се отчетат тарторите ? Че даже и комисията не може да пуска още бюлетини и да драска по пуснатите та да станат невалидни
15:08 26.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 честен ционист
До коментар #16 от "Ако въведат образователен ценз":Аз имам няколко висши образования, пък никога не съм се занимавал с избори.
15:09 26.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мирослав
15:12 26.10.2026
28 Мирослав
15:13 26.10.2026
29 факт
15:13 26.10.2026
30 Никой
15:14 26.10.2026
31 Интелектуалец
15:15 26.10.2026
32 КАТО СА НЕГРАМОНТИ
15:16 26.10.2026
33 Слави
15:16 26.10.2026
34 ..........
15:19 26.10.2026
35 ЧеБурашка
15:24 26.10.2026
36 Исторически парк
15:26 26.10.2026
37 Май,май...!
Иска хартиените бюлитини,че да може да надписва и манипулира...!
Коментиран от #45
15:33 26.10.2026
38 Цвете
15:34 26.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Значи по-добре да не гласуват!
15:36 26.10.2026
41 При тая ниска
15:37 26.10.2026
42 Калмук
15:38 26.10.2026
43 ОСА
Коментиран от #44
15:40 26.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Брежнев
До коментар #37 от "Май,май...!":за да има....на баче Цене......
15:43 26.10.2026
46 койдазнай
Не са достатъчно мотивирани, може би?!?
15:45 26.10.2026
47 ОСА до 5
15:45 26.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Това е реалността,
Коментиран от #53
15:46 26.10.2026
50 Питам защо
Коментиран от #54
15:46 26.10.2026
51 Ха ха ха
15:47 26.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 НАЛИ?!
До коментар #49 от "Това е реалността,":А са ,,грамотни",като докопат чужда банкова карта,с пин...да я източат мигновено...!
Мммм...?!
15:52 26.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Реалист
Масово не отидоха да гласуват и това е факт! Това беше идеята, да се покаже на Фатмака, пе опозицията е силна и скоро ще е на площада, защото знаят, че става избори не може да му вземат властта.
15:56 26.10.2026
56 Стефан
15:59 26.10.2026
57 за без пари
15:59 26.10.2026
58 Луд
15:59 26.10.2026