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Кметът на Градец: Няма да стане гласуването с машини, хората не идват
  Тема: Избори

Кметът на Градец: Няма да стане гласуването с машини, хората не идват

26 Октомври, 2026 14:50 1 033 58

  • градец-
  • машинно гласуване-
  • избирателна активност-
  • веселин урумов-
  • президентски избори

В селото са гласували 420 от близо 4800 избиратели

Кметът на Градец: Няма да стане гласуването с машини, хората не идват - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на сливенското село Градец Веселин Урумов ще поиска разяснителна кампания за машинното гласуване преди втория тур. Причината са затрудненията на част от избирателите при работа с устройствата и рекордно ниската активност в населеното място.

От близо 4800 души в избирателния списък са гласували 420. По данни, цитирани от bTV, това е най-ниската избирателна активност в историята на Градец. Според резултатите, представени в материала, най-много подкрепа в селото са получили Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

В изборния ден са регистрирани и напрегнати ситуации пред машините. Един от избирателите е заявил, че трудно разчита имената и указанията, защото е неграмотен. Друг е успял да гласува след първоначални затруднения. Това е довело и до скандали с членовете на секционната комисия.

„Няма да стане работата с гласуването с машини, хората не идват. Като разберат, че е с машини, не се явяват на избори“, заявява кметът на Градец Веселин Урумов.

По думите му на предишни избори жителите са предпочитали хартиената бюлетина. Сред причините за слабата активност местни хора посочват и ежедневните си ангажименти. Жител на селото коментира, че част от хората вероятно са били на работа или са отишли за гъби.

Не всички избиратели са срещнали проблеми. Марийка от Градец е казала, че машината ѝ се е сторила лесна за използване. 63-годишният Николай Шилев също е заявил, че не я намира за трудна и че многократно е гласувал.

В Градец е отчетено и отсъствието на задържани или на протоколи за купуване на гласове, което bTV определя като необичайно за селото преди избори. Преди балотажа кметът възнамерява да настоява за разяснения, насочени към избирателите, които изпитват затруднения с машинния вот.


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 22 Отговор
    Другата неделя Ганчо ще покаже червен картон на машините.

    Коментиран от #11

    14:53 26.10.2026

  • 2 на всички

    43 1 Отговор
    Дайте им по една петдесетачка и ще се изтрепят да гласуват.

    14:53 26.10.2026

  • 3 Еййй

    21 11 Отговор
    Политици загубени, подлудихте народа !!!

    14:54 26.10.2026

  • 4 Пич

    24 13 Отговор
    Кмете, кметее........ ама на кой му пука за хората бе...?!
    Интересува ги единствено да си нагласят удобните резултати с машините...!!!

    Коментиран от #9

    14:56 26.10.2026

  • 5 Трол

    43 6 Отговор
    Странна работа, на банкомата се оправят чудесно.

    Коментиран от #6

    14:57 26.10.2026

  • 6 честен ционист

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    По принуда. Ганчо винаги е предпочитал кеша под масата и добре прави.

    14:58 26.10.2026

  • 7 Соломон

    26 2 Отговор
    Колкото и да им разясняваш трябва да могат да четат и пишат

    14:58 26.10.2026

  • 8 Трябваше по-рано да протестират

    14 8 Отговор
    пред Рундьо. Вече не може да се сменя между двата тура.

    14:58 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ще трошиш машини ли, юнак?

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Какъв героизъм в мирно време!

    14:59 26.10.2026

  • 12 Тоя кмет

    11 14 Отговор
    Тоя кмет иска някой да дойде да го оправи. Сигурно иска Идийотова да дойде на власт пак. И двамата искат, но са за боклука.

    15:00 26.10.2026

  • 13 честен ционист

    16 3 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Знаеш ли, защо шилето се запъва на моста? Поради недовериа, а не поради глупост.

    15:01 26.10.2026

  • 14 Кмете, имаш цяла седмица

    17 5 Отговор
    Имаш време да ги обучиш, вместо да се наливаш с гроздова.

    Коментиран от #19

    15:01 26.10.2026

  • 15 Няма такъв народ

    21 3 Отговор
    На кривата ракета космоса и пречи...

    15:02 26.10.2026

  • 16 Ако въведат образователен ценз

    21 3 Отговор
    Половин България е аут от избори.

    Коментиран от #24, #25

    15:04 26.10.2026

  • 17 гост

    19 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Ма то не е нужно и да четеш даже , щом познават парите , значи знаят цифрите , трябва само да натиснеш тая дето ти трябва , както е написал по- горе някой на банкомата се справят без проблем , че и по няколко пъти !!

    15:04 26.10.2026

  • 18 ко каза ко?

    13 1 Отговор
    МА ША СА НАУЧАТ БЕ! Ганя още в каменната ера - реве и всеки му е крив.

    Коментиран от #22

    15:04 26.10.2026

  • 19 честен ционист

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "Кмете, имаш цяла седмица":

    36г не стигнаха, за да се научи, за една седмица ли ще успее?

    15:04 26.10.2026

  • 20 Илия

    19 0 Отговор
    Не че нещо , но не мисля , че неграмотните имат право да избират. Като дойдат с надпис на число на ръката , а не знае за какво гласува изобщо -> редно ли е да му се зачита гласа ? Не мисля. Дали му 50 лева да гласува за "X" и толкова -> това не е личен глас на човека , а купен глас , така че никой не губи от липсата на неграмотните в гласуването.

    15:05 26.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 гост

    16 0 Отговор

    До коментар #18 от "ко каза ко?":

    Няма нужда нищо да учат , Ами не върви схемата с попълнените бюлетини , нито могат да снимат като няма тъмни стаи , как да се отчетат тарторите ? Че даже и комисията не може да пуска още бюлетини и да драска по пуснатите та да станат невалидни

    15:08 26.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 честен ционист

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ако въведат образователен ценз":

    Аз имам няколко висши образования, пък никога не съм се занимавал с избори.

    15:09 26.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мирослав

    19 0 Отговор
    Поне се видя, че щом не учстват Борисов и Пеевски, интересът към Изборите в ромската общност, рязко намаля. Няма банкноти.

    15:12 26.10.2026

  • 28 Мирослав

    16 0 Отговор
    мЪнгУто трудно се оправя с копШетата

    15:13 26.10.2026

  • 29 факт

    6 10 Отговор
    Факт е, че много от по-възрастните избиратели на Радев не излязоха заради машините. Старият вариант - чрез избор, бе по-добър.- Кой го излъга с това задължително машинно гласуване - не знам?

    15:13 26.10.2026

  • 30 Никой

    4 0 Отговор
    Не е толкова трудно.

    15:14 26.10.2026

  • 31 Интелектуалец

    17 0 Отговор
    Неграмотни, необразовани и неработещи хора ( примати ) нямат право да гласуват !

    15:15 26.10.2026

  • 32 КАТО СА НЕГРАМОНТИ

    16 0 Отговор
    Да си стоят в къщи.

    15:16 26.10.2026

  • 33 Слави

    18 1 Отговор
    Ако човек няма умственият капацитет да се справи с една машина за гласуване, то няма и смисъл да гласува. Очевидно не трябва да има право да взима решения за бъдещето на страната

    15:16 26.10.2026

  • 34 ..........

    10 0 Отговор
    Слабо образовани..........Толкова ли са сложни??????

    15:19 26.10.2026

  • 35 ЧеБурашка

    13 0 Отговор
    Те тия точно не ти трябва да гласуват...

    15:24 26.10.2026

  • 36 Исторически парк

    14 0 Отговор
    Машините убиха неграмотния вот

    15:26 26.10.2026

  • 37 Май,май...!

    13 0 Отговор
    Кметът се прави на чукнат...?!
    Иска хартиените бюлитини,че да може да надписва и манипулира...!

    Коментиран от #45

    15:33 26.10.2026

  • 38 Цвете

    9 1 Отговор
    ТОЯ НОМЕР НЯМА ДА ВИ МИНЕ.МАШИНИТЕ СА ВСИЧКИ КАКТО В БЪЛГАРИЯ ТАКА И ИЗВЪН НЕЯ.КОГАТО СА НА БАНКОМАТА ,КАК ТЕГЛЯТ ПАРИТЕ СИ ? НИКАКВА ПРОМЯНА ,ЗАЩОТО ЩЕ НАСТЪПИ ИСТИНСКИ ВОЙ ОТ ВСИЧКИ НАС ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ.ГЛАСУВАЛИ ЗА ЙОТОВА, ЗНАЕМ ВИ ШМЕКЕРИИТЕ.🤔😠👏🫡👎🤐🤦‍♂️🫣

    15:34 26.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Значи по-добре да не гласуват!

    10 1 Отговор
    Хора, които не могат да се оправят с това, не следва да определят бъдещето на децата и внуците си!

    15:36 26.10.2026

  • 41 При тая ниска

    1 6 Отговор
    избирателна активност, изборите са НЕВАЛИДНИ! Ама Ганьо, не протестира.

    15:37 26.10.2026

  • 42 Калмук

    9 0 Отговор
    Така е, кмете, проблемът е мнооооого голям ... Тия машини не приемат кеш и се оказаха много честни !!!

    15:38 26.10.2026

  • 43 ОСА

    5 6 Отговор
    Дааа, мнозинството в НС си вкара амтогол с промяната, която наложи да се гласува само с машини ! Масово хората на средна възраст и възрастните отказват да гласуват заради това .....

    Коментиран от #44

    15:40 26.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Брежнев

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Май,май...!":

    за да има....на баче Цене......

    15:43 26.10.2026

  • 46 койдазнай

    5 2 Отговор
    Чалга на телефона знаят как да си пускат, а да гласуват с машината не могат.
    Не са достатъчно мотивирани, може би?!?

    15:45 26.10.2026

  • 47 ОСА до 5

    5 2 Отговор
    Не си на ясно, че мнозинство от пенсионерите не се оправят с банкомат и карти, а се редят в пощите на опашка за пенсиите си !! Та за това не гласуват и с машините, а си искат хартиените бюлетини !

    15:45 26.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Това е реалността,

    2 1 Отговор
    хората са неграмотни.За това не гласуват с машини.

    Коментиран от #53

    15:46 26.10.2026

  • 50 Питам защо

    2 0 Отговор
    Уж Градец, пък село

    Коментиран от #54

    15:46 26.10.2026

  • 51 Ха ха ха

    5 3 Отговор
    Със смартфоните и на банкомата се справят без проблеми.

    15:47 26.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 НАЛИ?!

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Това е реалността,":

    А са ,,грамотни",като докопат чужда банкова карта,с пин...да я източат мигновено...!
    Мммм...?!

    15:52 26.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Реалист

    1 0 Отговор
    Хората не искат да ги мамят с Машините на Мадуро/ Радевките!
    Масово не отидоха да гласуват и това е факт! Това беше идеята, да се покаже на Фатмака, пе опозицията е силна и скоро ще е на площада, защото знаят, че става избори не може да му вземат властта.

    15:56 26.10.2026

  • 56 Стефан

    2 0 Отговор
    Добра е липсата на хартиени бюлетини. Неграмотните и тези които не знаят български език вече не гласуват.

    15:59 26.10.2026

  • 57 за без пари

    0 0 Отговор
    толкоз

    15:59 26.10.2026

  • 58 Луд

    1 0 Отговор
    Ако е истина че няма да има банкноти и всичко ще е дигитално ,Какво ще правят хората във клубът на богатите.Като ще затворят и пощите ,Сега и магазини няма по селата,За аптеки да на говориме.Основното образувание не било достатъчно и немогат да станат шофьори .Аз познавам достатъчно такива говорят по 6 8 езика и карат тирове по света само при нас ги водят неграмотни .Нещо не се връзват сметките на политиците ни.

    15:59 26.10.2026

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