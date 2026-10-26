Кметът на Градец: Няма да стане гласуването с машини, хората не идват

Кметът на сливенското село Градец Веселин Урумов ще поиска разяснителна кампания за машинното гласуване преди втория тур. Причината са затрудненията на част от избирателите при работа с устройствата и рекордно ниската активност в населеното място.

От близо 4800 души в избирателния списък са гласували 420. По данни, цитирани от bTV, това е най-ниската избирателна активност в историята на Градец. Според резултатите, представени в материала, най-много подкрепа в селото са получили Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

В изборния ден са регистрирани и напрегнати ситуации пред машините. Един от избирателите е заявил, че трудно разчита имената и указанията, защото е неграмотен. Друг е успял да гласува след първоначални затруднения. Това е довело и до скандали с членовете на секционната комисия.

„Няма да стане работата с гласуването с машини, хората не идват. Като разберат, че е с машини, не се явяват на избори“, заявява кметът на Градец Веселин Урумов.

По думите му на предишни избори жителите са предпочитали хартиената бюлетина. Сред причините за слабата активност местни хора посочват и ежедневните си ангажименти. Жител на селото коментира, че част от хората вероятно са били на работа или са отишли за гъби.

Не всички избиратели са срещнали проблеми. Марийка от Градец е казала, че машината ѝ се е сторила лесна за използване. 63-годишният Николай Шилев също е заявил, че не я намира за трудна и че многократно е гласувал.

В Градец е отчетено и отсъствието на задържани или на протоколи за купуване на гласове, което bTV определя като необичайно за селото преди избори. Преди балотажа кметът възнамерява да настоява за разяснения, насочени към избирателите, които изпитват затруднения с машинния вот.