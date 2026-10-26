Костандово бойкотира вота с активност под 9%

Под 9 процента е била избирателната активност в Костандово на президентските избори. Жителите на града определят отказа си да гласуват като напълно осъзната позиция, съобщи Българското национално радио.

Заради ниската активност община Ракитово, в която се намира Костандово, е станала рекордьор по слаб вот в Пазарджишка област. След нея се нарежда община Сърница с 10 процента избирателна активност.

Отречен натиск върху избирателите

В репортажа е поставен въпросът дали бойкотът е бил резултат от натиск от страна на ДПС, или е реакция на последните политически събития, включително арестите на кметове от партията и социалната несигурност.

Кметът на Костандово Валентин Вигнев, който е подкрепил общата позиция на кметовете от ДПС срещу полицейските действия при арестите на техни колеги, отрича подобна намеса. „Натиск върху хората няма и няма как да има“, заявява Вигнев.

Промяна в политическите предпочитания

Костандово дълго време е било сред местата със силно влияние на ДПС на Ахмед Доган. През последните години обаче, със смяната на поколенията, в града са се появили и други политически предпочитания.

На последните парламентарни избори „Прогресивна България“ е получила висок резултат в Костандово. Тогава резултатът е бил определен като пробив и заявка за отслабване на влиянието на ДПС. Ниската активност на президентския вот показва различна картина.

Според репортажа отказът от гласуване е изразил и недоволство от неспазени изборни обещания. Във вторник е трябвало да бъде обсъдено как ще постъпи ДПС на втория тур на президентските избори.

Източници: bnrnews.bg