Костандово бойкотира вота с активност под 9%

Под 9 процента е била избирателната активност в Костандово на президентските избори. Жителите на града определят отказа си да гласуват като напълно осъзната позиция, съобщи Българското национално радио.
Заради ниската активност община Ракитово, в която се намира Костандово, е станала рекордьор по слаб вот в Пазарджишка област. След нея се нарежда община Сърница с 10 процента избирателна активност.
Отречен натиск върху избирателите
В репортажа е поставен въпросът дали бойкотът е бил резултат от натиск от страна на ДПС, или е реакция на последните политически събития, включително арестите на кметове от партията и социалната несигурност.
Кметът на Костандово Валентин Вигнев, който е подкрепил общата позиция на кметовете от ДПС срещу полицейските действия при арестите на техни колеги, отрича подобна намеса. „Натиск върху хората няма и няма как да има“, заявява Вигнев.
Промяна в политическите предпочитания
Костандово дълго време е било сред местата със силно влияние на ДПС на Ахмед Доган. През последните години обаче, със смяната на поколенията, в града са се появили и други политически предпочитания.
На последните парламентарни избори „Прогресивна България“ е получила висок резултат в Костандово. Тогава резултатът е бил определен като пробив и заявка за отслабване на влиянието на ДПС. Ниската активност на президентския вот показва различна картина.
Според репортажа отказът от гласуване е изразил и недоволство от неспазени изборни обещания. Във вторник е трябвало да бъде обсъдено как ще постъпи ДПС на втория тур на президентските избори.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:13 26.10.2026
2 Станчев
15:17 26.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #4
15:18 26.10.2026
4 честен ционист
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Тамън двама.
15:20 26.10.2026
5 Киро
15:21 26.10.2026
6 Никой
15:38 26.10.2026
7 Делян Феномена
15:43 26.10.2026
8 Е те всички са неграмотни,
15:43 26.10.2026
9 Никой
15:46 26.10.2026
10 избор
15:59 26.10.2026