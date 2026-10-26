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Костандово бойкотира вота с активност под 9%
  Тема: Избори

Костандово бойкотира вота с активност под 9%

26 Октомври, 2026 15:15 643 10

  • костандово-
  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • дпс-
  • валентин вигнев

Жителите на града определят отказа да гласуват като осъзната позиция. Кметът Валентин Вигнев отрича да е имало натиск от ДПС

Костандово бойкотира вота с активност под 9% - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Под 9 процента е била избирателната активност в Костандово на президентските избори. Жителите на града определят отказа си да гласуват като напълно осъзната позиция, съобщи Българското национално радио.

Заради ниската активност община Ракитово, в която се намира Костандово, е станала рекордьор по слаб вот в Пазарджишка област. След нея се нарежда община Сърница с 10 процента избирателна активност.

Отречен натиск върху избирателите

В репортажа е поставен въпросът дали бойкотът е бил резултат от натиск от страна на ДПС, или е реакция на последните политически събития, включително арестите на кметове от партията и социалната несигурност.

Кметът на Костандово Валентин Вигнев, който е подкрепил общата позиция на кметовете от ДПС срещу полицейските действия при арестите на техни колеги, отрича подобна намеса. „Натиск върху хората няма и няма как да има“, заявява Вигнев.

Промяна в политическите предпочитания

Костандово дълго време е било сред местата със силно влияние на ДПС на Ахмед Доган. През последните години обаче, със смяната на поколенията, в града са се появили и други политически предпочитания.

На последните парламентарни избори „Прогресивна България“ е получила висок резултат в Костандово. Тогава резултатът е бил определен като пробив и заявка за отслабване на влиянието на ДПС. Ниската активност на президентския вот показва различна картина.

Според репортажа отказът от гласуване е изразил и недоволство от неспазени изборни обещания. Във вторник е трябвало да бъде обсъдено как ще постъпи ДПС на втория тур на президентските избори.

Източници: bnrnews.bg


Пазарджик / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 7 Отговор
    Така Ганчо бойкотира и Пандемията.

    15:13 26.10.2026

  • 2 Станчев

    7 1 Отговор
    Дайте им по една петедесетачка да видите как всички ще се юрнат да гласуват.

    15:17 26.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Помаците нямат кандидат.

    Коментиран от #4

    15:18 26.10.2026

  • 4 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Тамън двама.

    15:20 26.10.2026

  • 5 Киро

    4 3 Отговор
    Искат хората да си гласуват с клечката. Трябва да можеш да четеш.....каква несправедливост.

    15:21 26.10.2026

  • 6 Никой

    2 1 Отговор
    Нямало е кой да плаща ! И кръчмата празна . Спокойно , за втори тур ще развържат кесията . Турците се славят за майстори в пазарлъка. Пък и някои трябва да спасяват кожата .

    15:38 26.10.2026

  • 7 Делян Феномена

    3 1 Отговор
    Споко. Таза седмица всички съм им казал да фърлят за Гюрата

    15:43 26.10.2026

  • 8 Е те всички са неграмотни,

    0 0 Отговор
    това е най големия проблем в БГ.Простотията!

    15:43 26.10.2026

  • 9 Никой

    0 0 Отговор
    В Софийския затвор трепетно следяха изборния ден !

    15:46 26.10.2026

  • 10 избор

    0 0 Отговор
    Много лесен ДПС избор: между кметски арести от прогресивни полицаи или санитарни променливи кордони.

    15:59 26.10.2026

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