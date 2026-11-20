ДПС обяви списък с 11 кандидати, които според партията ще бъдат избрани за членове на новия Висш съдебен съвет. Имената бяха представени в Народното събрание преди гласуването на парламентарната квота, което започна на 20 ноември.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че партията ще подкрепи кандидатите с изключение на Емил Дечев, Андрей Янкулов и номинациите на „Възраждане“. „Всичко е договорено между управляващите и ПП-ДБ. Това си е техният ВСС“, каза Пеевски.

Списъкът на ДПС

Депутатът Хамид Хамид посочи като очаквани членове на ВСС Петьо Славов, Емил Дечев, Екатерина Салкова, Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Красимир Комсалов, Иван Калибацев, Калин Баталски, Таня Радуловска, Иван Ранчев и Цвятко Лазаров.

Хамид определи списъка като резултат от договорки, постигнати без публичност. „Резултатът от договорките по тъмно доби е следният“, заяви той пред журналисти.

В същото време в обявения от ДПС списък фигурират Емил Дечев и Андрей Янкулов, въпреки че Пеевски посочи двамата сред кандидатите, които партията няма да подкрепи. От материала не става ясно дали включването им отразява очакване за подкрепа от други парламентарни сили.

Вотът в парламента

Народното събрание трябва да избере 11 членове на ВСС от парламентарната квота – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия. За всеки кандидат е необходимо квалифицирано мнозинство от най-малко 160 гласа. В процедурата са внесени 21 номинации за 20 различни кандидати, тъй като един от тях е предложен и за двете колегии.

Към момента на изказванията на ДПС списъкът не представлява официален резултат от гласуването. Изборът на членовете се извършва поотделно в пленарната зала, а окончателният състав на парламентарната квота зависи от броя на получените гласове.

Източници: novini.bg, abcnews.bg