НАОА връчи годишните си награди за добри практики във висшето образование и науката

Висшите училища трябва да продължат да бъдат стожери на фундаменталните научни изследвания, но същевременно е необходимо да се търсят повече възможности за реално партньорство с бизнеса. Това подчерта министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на церемонията за връчване на годишните отличия на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за добри практики „Наука – висше образование – бизнес и общество“.
Министър Вълчев поздрави ръководството на НАОА за инициативата, която насърчава сътрудничеството между академичната общност и реалната икономика и дава публичност на успешните примери в тази област „Финансирането е изключително важно, но трябва и да показваме всичко, което постигате. Това става именно чрез подобни инициативи, които популяризират добрите практики и реалните резултати от научната и образователната дейност“, посочи министърът.
По думите му България се е вписала успешно в съвременното европейско и световно академично пространство и има редица постижения, които заслужават да бъдат показвани. Това е важно както за обществената подкрепа за висшето образование и науката, така и за доверието на младите хора, които избират да продължат образованието си в българските университети.
Председателят на НАОА проф. д-р Мария Нишева-Павлова подчерта, че инициативата е не само възможност за признание на постигнатите резултати, но и за споделяне на успешни решения, които могат да намерят приложение и в други висши училища и научни организации. По думите ѝ добрите практики показват как сътрудничеството между академичната общност, бизнеса и обществото може да доведе до конкретни и устойчиви резултати.
Тя открои и създаването на Каталог на добри практики на НАОА, чрез който успешните модели на партньорство ще получат по-широка публичност. Целта е да се насърчат обменът на опит, внедряването на иновации в образованието и по-тясното обвързване на академичната подготовка с потребностите на обществото.
Министър Вълчев връчи първата награда в категория „Внедряване на научни резултати в полза на бизнеса/обществото“ на Икономически университет – Варна за проекта „CaLV – Decision Platform – Интегрирана дигитална среда за икономически анализ и оптимизация на производствените решения на ниво животно и ферма“.
Второто място в категорията бе присъдено на Националния център по заразни и паразитни болести за практика, свързана с оценката на геномната стабилност на производствени щамове в биотехнологичните производства. На трето място бе отличен Техническият университет – Варна с инициативата „Учене чрез преживяване в „Живи лаборатории“ по възстановително земеделие и управление на агроекосистемите“.
Във второто издание на инициативата на НАОА участват 16 висши училища и две научни организации, представили общо 58 добри практики. Отличията се присъждат в шест категории, обхващащи партньорството между университетите и бизнеса, внедряването на научни резултати, ученето през целия живот, социално значимите инициативи, ангажирането на студенти и млади учени и устойчивото развитие на висшите училища.
Представените инициативи са оценени от Консултативния съвет на НАОА, по чиято инициатива се провежда и церемонията. Сред основните критерии са обществената значимост, иновативността, устойчивостта и участието на бизнеса и студентите.
Домакинът на церемонията – ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. Димитър Димитров, открои значението на оценката, която бизнесът и обществото дават за качеството на висшето образование и подготовката на студентите.
Церемонията се проведе в аула „Максима“ на УНСС в присъствието на ректори, представители на академичната и научната общност, работодателски организации и Националното представителство на студентските съвети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пепа ямата
11:29 27.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Всеки се закрепил
11:34 27.10.2026
4 Нека завистливият вой
Коментиран от #6
11:41 27.10.2026
5 Галош !
Клас !
11:52 27.10.2026
6 Ниска топка си
До коментар #4 от "Нека завистливият вой":Щом търтеите във ВУЗ са ти критерия за брейн
Коментиран от #7
11:56 27.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Толкова Са Добри !
Да Учиш !
В Чужбина !
12:12 27.10.2026
9 Крива ракета
12:27 27.10.2026