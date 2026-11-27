Върховният административен съд ще прекрати делото за законосъобразността на методиката, по която Националната агенция по оценяване и акредитация оценява програмно висшите училища и ще обезсили първоинстанционното решение на тричленния състав на съда, с което тя бе обявена за нищожна. Причината е, че жалбоподателят - Академията на МВР, чрез новоназначения от Министъра на вътрешните работи свой ректор проф. Илин Савов е оттеглила първоначалната жалба срещу нея, при положение, че висшето училище вече бе спечелило делото на първа инстанция. Това развитие става ясно от публикувания протокол от съдебното заседание по делото на сайта на ВАС.

На практика юридически това е единственият начин да не се стигне до спечелване на делото от страна на Академията, което е определяно като ключово за дейността на университетите в България. Незаконосъобразността на методиката би означавало десетки акредитационни оценки да бъдат потенциално обявени впоследствие за незаконни, а за да се избегне подобен ефект държавата вече въведе превантивно специално валидационно законодателство.

Работата на НАОА е системно публично критикувана в продължение на години, като административната структура е обвинявана в непоследователност при даване на изключително важните за университетите оценки и дори в открит лобизъм в полза на някои от тях.

Специалистът в областта на висшето образование адв. Калин Костов коментира в профила си в социалните мрежи развитието на делото: „Поведението на ответника по жалбата - Академията на МВР, изведнъж заприлича на брауновото движение на микрочастиците. Вероятно именно заради действията във връзка с това дело предишните ректори на Академията проф. Иван Видолов и проф. Милорад Йорданов бяха последователно заменени като нейни ръководители от проф. Илин Савов. Очевидно вече "правилният ректор" за Новата власт с писмо до съда е оттеглил първоначалното оспорване. Иначе казано – прави се чутовно усилие да се загуби напълно спечелено от подведомствената му Академия дело. Да играеш уговорени мачове е изключително грозно! Да ти дадат да биеш дузпа, а ти директно да си вкараш автогол не е признак на футболно майсторство, а на калпаво актьорство. Да бъдеш нарочно назначен (ректорите на Академията на МВР не се избират, а се назначават), и да загубиш несъмнено спечелено дело, за да спасиш от огромен резил подопечната на вицепремиера Иво Христов и ръководена от новата прогресивна власт чрез любимия и Софийски университет (УНСС да не започне да ревнува) НАОА не е признак на дълбока проницателност. Някак прогресивно се усеща всичко това, другарки и другари!”