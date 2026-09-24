Новини
България »
Вълчев: Трябва да се намери баланс между традиционните методи и новите технологии в преподаването

Вълчев: Трябва да се намери баланс между традиционните методи и новите технологии в преподаването

24 Септември, 2026 16:04 529 25

  • проф. георги вълчев-
  • образование-
  • технологии

Технологиите няма как да останат извън полезрението на българското училище, затова в съвсем скоро време ще предложим модели, по които всеки преподавател да може, без прекалено големи усилия, да интегрира както изкуствения интелект

Вълчев: Трябва да се намери баланс между традиционните методи и новите технологии в преподаването - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трябва да се намери добър баланс между традиционните методи и новите технологии, които позволяват много по-лесно да се адаптира преподаването към индивидуалния профил на всеки един ученик. Това ще е труден, бавен процес, но в образованието няма как да се случват неща от днес за утре. Въпросът е, че вече започваме да изговаряме проблемите на глас, а когато ги формулираме, ще намерим и решения. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев във Варна, където гостува за участие в Международна научна конференция за икономика, бизнес и мениджмънт, която се провежда днес и утре в Икономическия университет.

Технологиите няма как да останат извън полезрението на българското училище, затова в съвсем скоро време ще предложим модели, по които всеки преподавател да може, без прекалено големи усилия, да интегрира както изкуствения интелект, така и различните електронни ресурси, с които да се обучават децата. Въпросът е да намерим баланса, защото виждате, че дори водещи страни, които бяха приети като модел в образованието, като Финландия, Швеция, Норвегия, които заложиха първоначално изцяло върху електронните ресурси, започват да преосмислят този подход, каза министърът и добави, че ще се променя и допълнителната квалификация на учителите.

По думите му в момента 18 процента от преподавателите в България са до 35-годишна възраст и това е следствие на повишения интерес към професията след въвеждането на политики за по-добро заплащане в сферата на образованието. Качествата и на студентите, които кандидатстват, са по-добри, добави той, като изрази мнение, че процесът ще продължи през следващите години, тъй като министерството подкрепя обучението в тези специалности.

Министър Вълчев смята, че ключът към задържането на интереса на студентите към образователния процес в университетите е съчетаването на нови технологии, дигитални ресурси и полагане на основите на фундаменталните познания. Фрагментираното знание е изключително достъпно в днешно време, но ако един студент не получи базовата подготовка, той ще бъде информиран, но не и знаещ и можещ, посочи той.

В средното образование трябва да станат реалност през 2029 г. новите учебни програми, в които да бъде олекотен претовареният с информация режим, съобщи още Вълчев. Те са основа, на която ще се направят новото съдържание и новите учебници. Трябва да бъде променен начинът на писане на учебници, който е твърде сложен за учениците, тъй като се свалят понятия от студентството в средното образование. Ще направим явни и експертните екипи, които готвят промените в новите програми, за да не може да протича този процес на тъмно, посочи той.

По думите му това са реформи, които коренно променят образованието и трябва да се направят обмислено и да са последвани от контрол, за да се види дали решенията сработват в практиката. Важно за него е държавата да върне семейството като съюзник на училището, защото иначе няма да бъдат постигнати резултати. Има много организации, които претендират, че представляват родителите, но според министъра не е ясно каква част от тях са такива, затова разговорът ще бъде насочен основно към родителските настоятелства. В следващата една година ще бъдат обиколени всички области в страната и ще се направят срещи с преподаватели, директори, представители на родителските настоятелства, за да се намерят добрите решения, обясни Вълчев.

Той смята, че възпитателните функции дълго време са били отречени в съвременното ни училище, а те са неизменна част от системата, затова държавата се опитва отново да намери добри решения. Работим съвместно с министерствата на вътрешните работи, здравеопазването, на труда и социалната политика. Надявам се там също да има промени в законодателството, които да спомогнат за по-доброто поведение и на семействата, и на учениците, каза Вълчев.

Относно преминаването към едносменен режим в училищата в страната, той смята, че е реално това да се случи до 2030 г., като програмите за допълнително строителство и ремонти на помещения ще продължат и след 2027 г. Това е проблем, който трябва да се решава съвместно от местната и централната власт, каза министърът.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 1 Отговор
    Ученето става с четене. С гледане на видеа само се оглупява.

    16:07 24.09.2026

  • 2 честен ционист

    8 1 Отговор
    Новите технологии при учениците са единствено в областта на тютюнопушенето.

    Коментиран от #9

    16:09 24.09.2026

  • 3 Като трябва намери го баланса!

    8 1 Отговор
    Рундьото ви научи на празнословия и да държите назидателен тон на някой неизвестен, който "трябва да..."

    Коментиран от #5

    16:11 24.09.2026

  • 4 Да, обаче

    8 1 Отговор
    Това не означава, че трябва да ни се пренаписва историята, или да се вадят от учебниците българските писатели класици!

    Коментиран от #10

    16:12 24.09.2026

  • 5 Рундьо си ти

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Като трябва намери го баланса!":

    А това, за което пишеш е дело на твоя възлюбен Тиквун.

    16:13 24.09.2026

  • 6 Тиквун е "възлюблен" на Рундьо

    4 2 Отговор
    от любов му даде свой кадър за вице на рундьовица

    Коментиран от #13

    16:16 24.09.2026

  • 7 Цвете

    5 1 Отговор
    КАКВИТО И " ТЕХНОЛОГИИ " ДА ПРАВИТЕ НЕ ПИПАЙТЕ ТЕЗИ ТРИ ПРЕДМЕТА ,А ИМЕННО ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА И ГЕОГРАФИЯ. ДНЕС ВЕЧЕ ЖИВЕЕМ В ДРУГО ВРЕМЕ И НЯМА МЯСТО ЗА МАНИПИЛАЦИИ НА МЛАДИТЕ ,ЗАЩОТО НИЕ ВЪЗРАСТНИТЕ СМЕ РАЗКАЗАЛИ ОТДАВНА ЗА ПОДМЯНАТА ИМЕННО НА ТЕЗИ ТЪЙ ВАЖНИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧИСТА И НЕ ОМЪРСЕНАТА БИВША ИСТОРИЯ. 🔎🤔🇧🇬

    16:17 24.09.2026

  • 8 Абе господине

    5 1 Отговор
    Погледни се че още пишете оценки по картони като в 19 век. по тия изостанали умрели университети бе...не ви ли срам...

    16:20 24.09.2026

  • 9 Технологичен проблем е когато им

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    свърши батерията на айкоса и трябва да пушат истински цигари!

    Коментиран от #14

    16:21 24.09.2026

  • 10 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да, обаче":

    Нов опит за пренаписване на историята ни, прикрит зад поредната порция от "най-добри намерения".

    16:21 24.09.2026

  • 11 Ноу хау

    1 1 Отговор
    В спорта има едни "скаути", на които работата е да търсят добри състезатели. В образованието има иноватори, които дават всичко от себе си, за да направят уроците интересни и запомнящи се. МОН просто трябва да замени някои скучаещи лелки, дремузгащи по канцелариите, с такива търсачи на таланти и добрите практики бързо да се разпространяват. Ако инициативата и желанието се подкрепят, всички ще имат полза.

    16:27 24.09.2026

  • 12 Бай Георги

    4 2 Отговор
    Вълчев,учителите са като полицаите,дай пари и насреща едно голямо нищо.Махни делегираните бюджети и всичко ще е на място.

    16:28 24.09.2026

  • 13 Ха ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тиквун е "възлюблен" на Рундьо":

    Това ли измислихте гербавите? Колко човека останахте в ГРОБ. За една четворка белот ще имате ли хора, или поне за една шведска тройка?

    Коментиран от #15

    16:30 24.09.2026

  • 14 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Технологичен проблем е когато им":

    Да не се затъкват с тютюневия дим?

    16:32 24.09.2026

  • 15 Томата

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха ха":

    НИдей, че само Нушето е на линия, ще стане сакатлък!

    16:32 24.09.2026

  • 16 оти да се лажеме?

    3 0 Отговор
    Няма друг начин да се намери добър баланс между традиционните методи и новите технологии, освен осъществяването на прословутите реформи във всяка една област, а не само в тази, от които всяко правителство бяга от 37 години насам и само имитира дейност. Докато не започне надграждане на нещо вече запчнато, като така да се усъвършенстват процесите и постиженията, няма шансове за въвеждане на нещо стойностно. Българския прегод вече скоро ще доближи половин век, в който всяко ново правителство отменя всичко започнато от предишните, дори и най прогресивните идеи, а започва всичко от нулата с надеждата да изпъкне като основоположник в някаква област. Следващото прави същото, това след него отново повтаря утвърдената практика за да може да хвърля вината за всичко на предишните и така близо 4 десетилетия. Навсякъде по света, където е постигнат видим успех, Новите правителства не заличавт всичко и да започват от нулата, а запазват онова което е стойностно и го надграждат ко могат. Така се постига напредък, а не всеки да се прави на основоположник по всички облсти. Дори обикновените граждани, които наследят имот не го изоставят или разрушават, като правим в България, а запазват функционалното и го надграждат без да започват от нищото, както поне 4-5 поколения наред в България са принудени да правят в стремежа си за оцеляване. Докато в Европа дори държавите ит Източния блок строяха пътища, комуникации и придобивки за общо ползване, ние всичко влагахме във въоръжение

    Коментиран от #18, #24

    16:33 24.09.2026

  • 17 Бой и Радю

    4 1 Отговор
    Радю и Бою са от един дол дренки. Бою си изпрати евродепутат и не само в щаба йоцин! Гушнаха се гербулята с прогресивните радки

    16:38 24.09.2026

  • 18 Браво

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "оти да се лажеме?":

    Бягането от проблема е слаб материал!!!

    16:40 24.09.2026

  • 19 пропаднал електорат не разбра неграмотни

    1 0 Отговор
    Няма спнасение - младото и средното поколение са изпуснати- вижте им нивото на грамотността и катвинсоттта на работата
    а старите , да вземат по-рано д отиват в ТГрабищата , та да разтоварят пенсионнат система

    16:52 24.09.2026

  • 20 Мата Космата обяви

    1 1 Отговор
    война на Русия. Където отиде се нааква обилно

    17:02 24.09.2026

  • 21 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор
    Янка Такева знае как ! 🤣🤣🤣

    17:02 24.09.2026

  • 22 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    2 0 Отговор
    Когато и последния живял през СОЦ-а умре, ще започне истинска реформа.
    Няма как неграмотни ge.би.ли, облъчвани от съветска пропаганда до трансформиране на мозъка им в боза от 6 ст. да правят реформа и да учат днешните деца, превъзхождащи ги по всичко.
    Някой хомосъветикус се притеснил, че ще му поправят фалшивата историята, която е писана в СССР 🤡🤡🤡

    17:09 24.09.2026

  • 23 !!!?

    1 0 Отговор
    Гости на яслата...това е раздутият Гълъбарник на Мистър Кеш !
    Обикалят земното кълбо, обикалят Европа, обикалят трапезите из България и изплямпат по някое клише от зрелия социЯЛИзъм...Народа плаща !!!?

    17:13 24.09.2026

  • 24 оти да се лажеме?

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "оти да се лажеме?":

    продължение
    Докато в Европа дори държавите от Източния блок строяха пътища, комуникации и придобивки за общо ползване, ние всичко влагахме във въоръжение по съветски модел и накрая когато хората бяха подготвени с пътища и телефонни линии до всяка палака, ние даже в големия град чакахме за прокарване на домашен телефон по 10 годинини и повече (аз лично чаках от 1971 и ми прекараха 1984, при това в последната година с много солидна помощ от приятел на високо ниво). Да не говорим в края на XX век колко селища нямаха дори читав път за да се стигне до тях без авария на превозното средство, а за телефони никой нямаше смелост дори да си мечтае. Изолирани от света, те и затова по малките селища, включително и градове, се обезлюдиха. За сметка на това обаче имахме стотици тонове ненужни ракети и танкове за скрап. Докато продължаваме да се надяваме тази или онази партия да ни построи живота и то не какъв да е, а точно такъв какъвто на нас ни харесва, нямаме никакъв шанс да мръднем и йота напред. Истинския проблем за нас е, че разбираме свободата като безотоворност и беззаконие, а то е точно обратното. Свободата всъщност е най вече самоотговорност и уважение към другите, а не омраза. Омразата генерира омраза, а новата омраза генерира още повече омраза и така докато се стигне до физическа или военна агресия.

    17:22 24.09.2026

  • 25 оти да се лажеме?

    0 0 Отговор
    продължение
    Докато в Европа дори държавите от Източния блок строяха пътища, комуникации и придобивки за общо ползване, ние всичко влагахме във въоръжение по съветски модел и накрая когато хората бяха подготвени с пътища и телефонни линии до всяка палака, ние даже в големия град чакахме за прокарване на домашен телефон по 10 годинини и повече (аз лично чаках от 1971 и ми прекараха 1984, при това в последната година с много солидна помощ от приятел на високо ниво). Да не говорим в края на 20 век колко селища нямаха дори читав път за да се стигне до тях без авария на превозното средство, а за телефони никой нямаше смелост дори да си мечтае. Изолирани от света, те и затова по малките селища, включително и градове, се обезлюдиха. За сметка на това обаче имахме стотици тонове ненужни ракети и танкове за скрап. Докато продължаваме да се надяваме тази или онази партия да ни построи живота и то не какъв да е, а точно такъв какъвто на нас ни харесва, нямаме никакъв шанс да мръднем и йота напред. Истинския проблем за нас е, че разбираме свободата като безотоворност и беззаконие, а то е точно обратното. Свободата всъщност е най вече самоотговорност и уважение към другите, а не омраза. Омразата генерира омраза, а новата омраза генерира още повече омраза и така докато се стигне до физическа или военна агресия.

    17:24 24.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове