Вълчев: Трябва да се намери баланс между традиционните методи и новите технологии в преподаването

Трябва да се намери добър баланс между традиционните методи и новите технологии, които позволяват много по-лесно да се адаптира преподаването към индивидуалния профил на всеки един ученик. Това ще е труден, бавен процес, но в образованието няма как да се случват неща от днес за утре. Въпросът е, че вече започваме да изговаряме проблемите на глас, а когато ги формулираме, ще намерим и решения. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев във Варна, където гостува за участие в Международна научна конференция за икономика, бизнес и мениджмънт, която се провежда днес и утре в Икономическия университет.
Технологиите няма как да останат извън полезрението на българското училище, затова в съвсем скоро време ще предложим модели, по които всеки преподавател да може, без прекалено големи усилия, да интегрира както изкуствения интелект, така и различните електронни ресурси, с които да се обучават децата. Въпросът е да намерим баланса, защото виждате, че дори водещи страни, които бяха приети като модел в образованието, като Финландия, Швеция, Норвегия, които заложиха първоначално изцяло върху електронните ресурси, започват да преосмислят този подход, каза министърът и добави, че ще се променя и допълнителната квалификация на учителите.
По думите му в момента 18 процента от преподавателите в България са до 35-годишна възраст и това е следствие на повишения интерес към професията след въвеждането на политики за по-добро заплащане в сферата на образованието. Качествата и на студентите, които кандидатстват, са по-добри, добави той, като изрази мнение, че процесът ще продължи през следващите години, тъй като министерството подкрепя обучението в тези специалности.
Министър Вълчев смята, че ключът към задържането на интереса на студентите към образователния процес в университетите е съчетаването на нови технологии, дигитални ресурси и полагане на основите на фундаменталните познания. Фрагментираното знание е изключително достъпно в днешно време, но ако един студент не получи базовата подготовка, той ще бъде информиран, но не и знаещ и можещ, посочи той.
В средното образование трябва да станат реалност през 2029 г. новите учебни програми, в които да бъде олекотен претовареният с информация режим, съобщи още Вълчев. Те са основа, на която ще се направят новото съдържание и новите учебници. Трябва да бъде променен начинът на писане на учебници, който е твърде сложен за учениците, тъй като се свалят понятия от студентството в средното образование. Ще направим явни и експертните екипи, които готвят промените в новите програми, за да не може да протича този процес на тъмно, посочи той.
По думите му това са реформи, които коренно променят образованието и трябва да се направят обмислено и да са последвани от контрол, за да се види дали решенията сработват в практиката. Важно за него е държавата да върне семейството като съюзник на училището, защото иначе няма да бъдат постигнати резултати. Има много организации, които претендират, че представляват родителите, но според министъра не е ясно каква част от тях са такива, затова разговорът ще бъде насочен основно към родителските настоятелства. В следващата една година ще бъдат обиколени всички области в страната и ще се направят срещи с преподаватели, директори, представители на родителските настоятелства, за да се намерят добрите решения, обясни Вълчев.
Той смята, че възпитателните функции дълго време са били отречени в съвременното ни училище, а те са неизменна част от системата, затова държавата се опитва отново да намери добри решения. Работим съвместно с министерствата на вътрешните работи, здравеопазването, на труда и социалната политика. Надявам се там също да има промени в законодателството, които да спомогнат за по-доброто поведение и на семействата, и на учениците, каза Вълчев.
Относно преминаването към едносменен режим в училищата в страната, той смята, че е реално това да се случи до 2030 г., като програмите за допълнително строителство и ремонти на помещения ще продължат и след 2027 г. Това е проблем, който трябва да се решава съвместно от местната и централната власт, каза министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
16:07 24.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #9
16:09 24.09.2026
3 Като трябва намери го баланса!
Коментиран от #5
16:11 24.09.2026
4 Да, обаче
Коментиран от #10
16:12 24.09.2026
5 Рундьо си ти
До коментар #3 от "Като трябва намери го баланса!":А това, за което пишеш е дело на твоя възлюбен Тиквун.
16:13 24.09.2026
6 Тиквун е "възлюблен" на Рундьо
Коментиран от #13
16:16 24.09.2026
7 Цвете
16:17 24.09.2026
8 Абе господине
16:20 24.09.2026
9 Технологичен проблем е когато им
До коментар #2 от "честен ционист":свърши батерията на айкоса и трябва да пушат истински цигари!
Коментиран от #14
16:21 24.09.2026
10 Факт
До коментар #4 от "Да, обаче":Нов опит за пренаписване на историята ни, прикрит зад поредната порция от "най-добри намерения".
16:21 24.09.2026
11 Ноу хау
16:27 24.09.2026
12 Бай Георги
16:28 24.09.2026
13 Ха ха ха
До коментар #6 от "Тиквун е "възлюблен" на Рундьо":Това ли измислихте гербавите? Колко човека останахте в ГРОБ. За една четворка белот ще имате ли хора, или поне за една шведска тройка?
Коментиран от #15
16:30 24.09.2026
14 честен ционист
До коментар #9 от "Технологичен проблем е когато им":Да не се затъкват с тютюневия дим?
16:32 24.09.2026
15 Томата
До коментар #13 от "Ха ха ха":НИдей, че само Нушето е на линия, ще стане сакатлък!
16:32 24.09.2026
16 оти да се лажеме?
Коментиран от #18, #24
16:33 24.09.2026
17 Бой и Радю
16:38 24.09.2026
18 Браво
До коментар #16 от "оти да се лажеме?":Бягането от проблема е слаб материал!!!
16:40 24.09.2026
19 пропаднал електорат не разбра неграмотни
а старите , да вземат по-рано д отиват в ТГрабищата , та да разтоварят пенсионнат система
16:52 24.09.2026
20 Мата Космата обяви
17:02 24.09.2026
21 Кажи честно ... 🤣
17:02 24.09.2026
22 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Няма как неграмотни ge.би.ли, облъчвани от съветска пропаганда до трансформиране на мозъка им в боза от 6 ст. да правят реформа и да учат днешните деца, превъзхождащи ги по всичко.
Някой хомосъветикус се притеснил, че ще му поправят фалшивата историята, която е писана в СССР 🤡🤡🤡
17:09 24.09.2026
23 !!!?
Обикалят земното кълбо, обикалят Европа, обикалят трапезите из България и изплямпат по някое клише от зрелия социЯЛИзъм...Народа плаща !!!?
17:13 24.09.2026
24 оти да се лажеме?
До коментар #16 от "оти да се лажеме?":продължение
Докато в Европа дори държавите от Източния блок строяха пътища, комуникации и придобивки за общо ползване, ние всичко влагахме във въоръжение по съветски модел и накрая когато хората бяха подготвени с пътища и телефонни линии до всяка палака, ние даже в големия град чакахме за прокарване на домашен телефон по 10 годинини и повече (аз лично чаках от 1971 и ми прекараха 1984, при това в последната година с много солидна помощ от приятел на високо ниво). Да не говорим в края на XX век колко селища нямаха дори читав път за да се стигне до тях без авария на превозното средство, а за телефони никой нямаше смелост дори да си мечтае. Изолирани от света, те и затова по малките селища, включително и градове, се обезлюдиха. За сметка на това обаче имахме стотици тонове ненужни ракети и танкове за скрап. Докато продължаваме да се надяваме тази или онази партия да ни построи живота и то не какъв да е, а точно такъв какъвто на нас ни харесва, нямаме никакъв шанс да мръднем и йота напред. Истинския проблем за нас е, че разбираме свободата като безотоворност и беззаконие, а то е точно обратното. Свободата всъщност е най вече самоотговорност и уважение към другите, а не омраза. Омразата генерира омраза, а новата омраза генерира още повече омраза и така докато се стигне до физическа или военна агресия.
17:22 24.09.2026
25 оти да се лажеме?
Докато в Европа дори държавите от Източния блок строяха пътища, комуникации и придобивки за общо ползване, ние всичко влагахме във въоръжение по съветски модел и накрая когато хората бяха подготвени с пътища и телефонни линии до всяка палака, ние даже в големия град чакахме за прокарване на домашен телефон по 10 годинини и повече (аз лично чаках от 1971 и ми прекараха 1984, при това в последната година с много солидна помощ от приятел на високо ниво). Да не говорим в края на 20 век колко селища нямаха дори читав път за да се стигне до тях без авария на превозното средство, а за телефони никой нямаше смелост дори да си мечтае. Изолирани от света, те и затова по малките селища, включително и градове, се обезлюдиха. За сметка на това обаче имахме стотици тонове ненужни ракети и танкове за скрап. Докато продължаваме да се надяваме тази или онази партия да ни построи живота и то не какъв да е, а точно такъв какъвто на нас ни харесва, нямаме никакъв шанс да мръднем и йота напред. Истинския проблем за нас е, че разбираме свободата като безотоворност и беззаконие, а то е точно обратното. Свободата всъщност е най вече самоотговорност и уважение към другите, а не омраза. Омразата генерира омраза, а новата омраза генерира още повече омраза и така докато се стигне до физическа или военна агресия.
17:24 24.09.2026