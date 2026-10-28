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Премиерът и МВнР изразиха съболезнования за жертвите на влаковата катастрофа в Испания

Премиерът и МВнР изразиха съболезнования за жертвите на влаковата катастрофа в Испания

28 Октомври, 2026 16:08 576 6

  • мвнр-
  • испания-
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  • толедо-
  • жертви

При сблъсъка на два влака край Толедо са загинали най-малко 64 души, а 80 са ранени. Спасителните екипи продължават работа сред останките на вагоните

Премиерът и МВнР изразиха съболезнования за жертвите на влаковата катастрофа в Испания - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев изказа съболезнования, в социалната мрежа "Екс" към семействата и близките на загиналите при железопътната катастрофа в Испания.

"Дълбоко съм натъжен от трагичния влаков инцидент в Испания, който отне човешки животи и рани много хора", написа министър-председателят. Той пожелава на всички пострадали бързо и пълно възстановяване и изразява своята съпричастност към всички, засегнати от трагедията.

"В този труден момент България е солидарна с народа на Испания. Мислите ни са с министър-председателя Педро Санчес, испанските власти и служби, които неуморно работят за оказване на помощ на пострадалите", заяви Радев в социалната мрежа.

Министерството на външните работи също изрази съболезнования към семействата на загиналите.

„В този момент на скръб изразяваме искрено съчувствие към семействата на жертвите и пожелаваме бързо възстановяване на ранените. Изразяваме солидарност и мислите ни са с народа на Испания“, заявиха от МВнР в публикация в Екс.

80 души са ранени

По данни на регионалното правителство на автономната област Кастилия-Ла Манча броят на потвърдените жертви е достигнал най-малко 64 души. Според Ер Те Ве ранените са 80.

От тях 30 са хоспитализирани с леки наранявания, а 50 са с по-тежки травми. Някои от тежко ранените са в критично състояние.

Повече от 500 души са пътували в двата влака, участвали в инцидента в района на град Урда. Работата на спасителните екипи продължава, като властите все още претърсват вагоните и мястото на катастрофата.

Източници: dariknews.bg


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Това е саботаж на Путин!🌈😎🌈

    Коментиран от #6

    16:19 28.10.2026

  • 4 ПалавНИК

    0 1 Отговор
    Интересно как досега външно министерство не е излязло с изявление, че няма загинали българи. Обикновено така правят без изобщо да проверят дали тива твърдение има нешо общо с истината.

    16:24 28.10.2026

  • 5 Испанците

    1 0 Отговор
    са наши съграждани в ЕС и заслужават нашето пълно съчувствие и подкрепа!

    Браво на Радев и МнВР!

    16:33 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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