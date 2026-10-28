Премиерът и МВнР изразиха съболезнования за жертвите на влаковата катастрофа в Испания

Премиерът Румен Радев изказа съболезнования, в социалната мрежа "Екс" към семействата и близките на загиналите при железопътната катастрофа в Испания.

"Дълбоко съм натъжен от трагичния влаков инцидент в Испания, който отне човешки животи и рани много хора", написа министър-председателят. Той пожелава на всички пострадали бързо и пълно възстановяване и изразява своята съпричастност към всички, засегнати от трагедията.

"В този труден момент България е солидарна с народа на Испания. Мислите ни са с министър-председателя Педро Санчес, испанските власти и служби, които неуморно работят за оказване на помощ на пострадалите", заяви Радев в социалната мрежа.

Министерството на външните работи също изрази съболезнования към семействата на загиналите.

„В този момент на скръб изразяваме искрено съчувствие към семействата на жертвите и пожелаваме бързо възстановяване на ранените. Изразяваме солидарност и мислите ни са с народа на Испания“, заявиха от МВнР в публикация в Екс.

80 души са ранени

По данни на регионалното правителство на автономната област Кастилия-Ла Манча броят на потвърдените жертви е достигнал най-малко 64 души. Според Ер Те Ве ранените са 80.

От тях 30 са хоспитализирани с леки наранявания, а 50 са с по-тежки травми. Някои от тежко ранените са в критично състояние.

Повече от 500 души са пътували в двата влака, участвали в инцидента в района на град Урда. Работата на спасителните екипи продължава, като властите все още претърсват вагоните и мястото на катастрофата.

Източници: dariknews.bg