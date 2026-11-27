Министерството на външните работи ще изпрати дипломатическа нота до Франция след нападенията срещу български привърженици на „Левски“ в Марсилия. Ведомството осъди случилото се и настоя френските власти да изяснят напълно обстоятелствата около инцидентите и да установят извършителите.

Нападенията са станали около мача между „Олимпик“ Марсилия и „Левски“ от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Българският отбор загуби двубоя с 0:1.

Има пострадали, потърсили медицинска помощ

Съпредседателят на „Да, България“ и народен представител от „Демократична България“ Ивайло Мирчев призова МВнР да поиска обяснение от френското посолство в София и да гарантира безопасното завръщане на българските граждани.

„България е длъжна да се погрижи за сигурността и достойнството на гражданите си, независимо къде по света се намират“, написа Мирчев. По думите му привърженици на „Левски“ са били нападнати от радикални ултраси на „Олимпик“ Марсилия, а има и пострадали, потърсили медицинска помощ.

Мирчев заяви, че местната полиция не е реагирала навременно и адекватно, за да осигури безопасността на българските фенове както на стадиона, така и извън него. Той определи случилото се като „абсолютно недопустимо“.

Реакции от българските институции

Президентът Илияна Йотова също осъди нападенията и призова френските власти да изяснят обстоятелствата и да потърсят отговорност от извършителите. Тя настоя и УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска правителството незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. „Никой няма право да бие и унижава български граждани“, заяви Борисов.

Българският футболен съюз е сезирал УЕФА за нападенията, които определи като „брутална агресия“ срещу привърженици на „Левски“. Българските консулски представители във Франция следят развитието на случая и са в готовност да окажат съдействие на засегнатите граждани.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg