Премиерът Румен Радев е разговарял с президента на Франция Еманюел Макрон за нападението срещу български граждани преди мача между „Левски“ и „Олимпик“ в Марсилия. Двамата са споделили позицията, че агресията и насилието нямат място в Европа, съобщи Радев.

„Агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа“, написа премиерът. Той благодари на Макрон за личната му ангажираност със случая, за медицинската помощ, оказана от френските власти на пострадалите, както и за предприетите мерки за сигурността на българските граждани. Радев подчерта, че от извършителите трябва да бъде потърсена отговорност.

Петима български привърженици са настанени в болница след сблъсъците, съобщи bTV. Напрежението ескалирало преди началото на срещата, а по време на двубоя привърженици на домакините са нахлули в сектора за гости. Мачът от петия кръг на Лига Европа завърши с победа на „Олимпик“ с 1:0.

България изпраща дипломатическа нота

Министерството на външните работи категорично осъди нападенията и обяви, че ще изпрати дипломатическа нота до френската страна. В нея България ще настоява за пълно изясняване на обстоятелствата и за установяване на отговорните за насилието. Генералният консул на България в Лион и почетният консул в Марсилия следят развитието на случая на място и са в готовност да окажат съдействие на засегнатите граждани.

Още преди мача „Левски“ предупреди привържениците си, че местните власти в Марсилия са въвели ограничения за придвижването на хора, носещи символи на клуба, и са определили организиран ескорт до стадион „Велодром“ за феновете с валидни билети. Клубът призова запалянковците да не пътуват без билети и да избягват прояви на агресия, насилие, расизъм и ксенофобия.

Източници: bgnes.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg