Вземат проби от морето край Калиакра след атаката с дронове

Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще вземе проби от морето край Калиакра на 29 октомври след атаката с три морски дрона срещу контейнеровоз в района. Директорът на дирекцията Явор Димитров отрече да е установено наличие на опасни вещества в контейнерите от поразения кораб.

Пробонабирането ще бъде извършено край Калиакра, където редовно се изследва морската вода. Обхватът на наблюдението включва и района на Дуранкулак.

По-рано Maritime.bg съобщи, че около 20 контейнера са разпръснати в района на кораба и че сред товарите има запалими газове и опасни вещества. Тази информация не е потвърдена от Басейнова дирекция. Министерството на транспорта е съобщило, че плавателният съд е превозвал 421 контейнера, без да уточнява съдържанието им.

Корабът е бил поразен на 16 морски мили от Калиакра, извън българските териториални води. Плавал е под флага на Либерия по маршрут от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния.

Всичките 18 членове на екипажа са спасени при операция на Българските военноморски сили и „Гранична полиция“. Предстоящите проби трябва да покажат има ли следи от замърсяване в морската вода край българското крайбрежие.

Източници: bnrnews.bg, maritime.bg