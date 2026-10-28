Вземат проби от морето край Калиакра след атаката с дронове

Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще вземе проби от морето край Калиакра на 29 октомври след атаката с три морски дрона срещу контейнеровоз в района. Директорът на дирекцията Явор Димитров отрече да е установено наличие на опасни вещества в контейнерите от поразения кораб.
Пробонабирането ще бъде извършено край Калиакра, където редовно се изследва морската вода. Обхватът на наблюдението включва и района на Дуранкулак.
По-рано Maritime.bg съобщи, че около 20 контейнера са разпръснати в района на кораба и че сред товарите има запалими газове и опасни вещества. Тази информация не е потвърдена от Басейнова дирекция. Министерството на транспорта е съобщило, че плавателният съд е превозвал 421 контейнера, без да уточнява съдържанието им.
Корабът е бил поразен на 16 морски мили от Калиакра, извън българските териториални води. Плавал е под флага на Либерия по маршрут от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния.
Всичките 18 членове на екипажа са спасени при операция на Българските военноморски сили и „Гранична полиция“. Предстоящите проби трябва да покажат има ли следи от замърсяване в морската вода край българското крайбрежие.
Източници: bnrnews.bg, maritime.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Винету
17:03 28.10.2026
2 Лоши хора
Коментиран от #4
17:07 28.10.2026
3 Тия !
Не Могат Да Се Справят !
Пък Със Дроновете !
Не Знам !
Как !
17:32 28.10.2026
4 Лама Кифла
До коментар #2 от "Лоши хора":Хайфа - Израел не са южна Корея.....не пише за коли а за разни опасни вещества
17:38 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.