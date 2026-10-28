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Вземат проби от морето край Калиакра след атаката с дронове

Вземат проби от морето край Калиакра след атаката с дронове

28 Октомври, 2026 16:53 445 5

  • басейнова дирекция-
  • калиакра-
  • контейнеровоз-
  • морски дронове-
  • опасни вещества

Басейнова дирекция отрече да е установено наличие на опасни вещества в контейнерите от поразения кораб. Пробонабирането ще бъде извършено на 29 октомври

Вземат проби от морето край Калиакра след атаката с дронове - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще вземе проби от морето край Калиакра на 29 октомври след атаката с три морски дрона срещу контейнеровоз в района. Директорът на дирекцията Явор Димитров отрече да е установено наличие на опасни вещества в контейнерите от поразения кораб.

Пробонабирането ще бъде извършено край Калиакра, където редовно се изследва морската вода. Обхватът на наблюдението включва и района на Дуранкулак.

По-рано Maritime.bg съобщи, че около 20 контейнера са разпръснати в района на кораба и че сред товарите има запалими газове и опасни вещества. Тази информация не е потвърдена от Басейнова дирекция. Министерството на транспорта е съобщило, че плавателният съд е превозвал 421 контейнера, без да уточнява съдържанието им.

Корабът е бил поразен на 16 морски мили от Калиакра, извън българските териториални води. Плавал е под флага на Либерия по маршрут от Хайфа, Израел, към Констанца, Румъния.

Всичките 18 членове на екипажа са спасени при операция на Българските военноморски сили и „Гранична полиция“. Предстоящите проби трябва да покажат има ли следи от замърсяване в морската вода край българското крайбрежие.

Източници: bnrnews.bg, maritime.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винету

    0 0 Отговор
    За кво ша пробват,дали е солена водата ли

    17:03 28.10.2026

  • 2 Лоши хора

    0 1 Отговор
    Сигурно руснаците са потопили на маса народ закупените автомобили от Южна Корея, разни пратки от Тему и Алиекспрес...

    Коментиран от #4

    17:07 28.10.2026

  • 3 Тия !

    1 0 Отговор
    С Едното Масло !

    Не Могат Да Се Справят !

    Пък Със Дроновете !

    Не Знам !

    Как !

    17:32 28.10.2026

  • 4 Лама Кифла

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лоши хора":

    Хайфа - Израел не са южна Корея.....не пише за коли а за разни опасни вещества

    17:38 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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