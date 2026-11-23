Мащабно спасително учение край Видин симулира тежка химическа авария с катастрофа, разлив на опасно вещество и пострадал водач. Сценарият е разигран на главен път край промишлена зона при усложнена метеорологична обстановка.

Товарен автомобил се удря в паркирана автоцистерна, от която започва да изтича токсичен товар. Шофьорът е затиснат в кабината и не може сам да напусне опасната зона. След сигнала на телефон 112 първи пристигат пожарникарите, които разпознават товара по кода на цистерната.

„Всяка една цистерна има така наречения код, който показва какъв е видът на опасния товар“, обясни комисар Стилиян Пешев, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин. По думите му чрез справочника за опасни вещества е установено, че веществото е силно канцерогенно и токсично.

Определена е безопасна зона

С мобилна метеостанция е проверена посоката на вятъра, за да бъде очертана безопасна зона около мястото на инцидента. Докато едни екипи обезопасяват периметъра, други достигат до пострадалия водач. На място пристигат още полиция и екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

На водача е поставена предпазна маска с въздух под налягане, която му позволява да диша в опасната зона. След извеждането му той трябва да премине през пункт за деконтаминация, преди да бъде транспортиран с линейка до болница.

„Екипът на Центъра за спешна медицинска помощ изчаква, докато нашите служители успеят да извадят пострадалия водач и той премине през пункт за деконтаминация“, каза Пешев.

Специализиран екип тампонира теча

Заради сериозното разхерметизиране на автоцистерната в учението е включен специализиран екип от Монтана. Неговата задача е да извърши тампониране на теча. Тренировката проверява координацията между пожарната, полицията, спешната помощ и останалите структури от единната спасителна система.

„При настъпването на подобни произшествия трябва да се действа много бързо, адекватно и сериозно, за да минимизираме щетите“, заяви областният управител на Видин Огнян Асенов.

Сценарият се основава на риск, с който районът вече се е сблъсквал. Преди години край Брегово се преобръща автоцистерна със сярна киселина и се стига до разлив. По данни на комисар Пешев течът е овладян без пострадали, поражения по инфраструктурата или екологични последици.

Проведеното учение цели да поддържа готовността на екипите за реакция при инцидент с опасни вещества в близост до населено място.

Източници: bntnews.bg