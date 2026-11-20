Два поразени търговски кораба продължават да дрейфат в изключителната икономическа зона на България, югоизточно от нос Калиакра. Газовозът GAS HUSKY с IMO номер 9507764 и корабът за генерални товари BETUL 8 с IMO номер 8817198 все още са на повърхността, съобщава bTV Новините, позовавайки се на специализирания морски портал Maritime.bg.

Местоположението на двата съда е установено от Военновъздушните и Военноморските сили на България. За тях са издадени нови навигационни предупреждения, които информират преминаващите плавателни съдове за позициите им. Данни за местоположението са подадени и от търговски кораби, преминали през района.

Останките от KHORYV са потънали край Шабла

Междувременно носовата част на 119-метровия моторен кораб KHORYV е потънала окончателно между Тюленово и нос Шабла. В продължение на няколко седмици останките са се издигали над водната повърхност край най-източната точка на България.

На 19 ноември кораби от състава на Военноморските сили са обследвали района. Установено е, че над потъналите останки има около 50 метра воден стълб. Според публикуваната информация останките вече не представляват опасност за корабоплаването.

Ситуацията с GAS HUSKY и BETUL 8 продължава да се следи, а позициите на двата дрейфащи кораба остават отразени в навигационните предупреждения за безопасността на морския трафик край българското Черноморие.