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14 машини в 4 области са отчели по-малко гласове
  Тема: Избори

14 машини в 4 области са отчели по-малко гласове

28 Октомври, 2026 17:18 489 10

  • машини за гласуване-
  • президентски избори-
  • цик-
  • изборни протоколи-
  • неотчетени гласове

Разминаването е между машинните протоколи, контролните разписки и подписите в избирателните списъци. Очаква се произнасяне на ЦИК

14 машини в 4 области са отчели по-малко гласове - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

14 машини в четири области са отчели по-малко гласове на първия тур на президентските избори. Разминаването е между данните в машинните протоколи, броя на контролните разписки и подписите на избирателите в списъците, съобщи Българското национално радио.

Проблемът е установен от районните избирателни комисии във Велико Търново, Габрово, Видин и Хасково. Във Велико Търново са засегнати три машини, а в Габрово и Видин – по една. В Хасковска област разминаване е отчетено при девет машини в общините Хасково, Стамболово, Свиленград и Харманли.

Във всички случаи броят на контролните разписки е равен на броя на подписите в избирателните списъци, но е по-голям от броя на гласовете, записани в машинния протокол. Въпреки това с решения на районните избирателни комисии като краен резултат са отчетени по-малките стойности, записани в паметта на машините.

Очаква се решение на ЦИК

Председателят на РИК във Велико Търново Христо Денев заяви, че е възможно проблемът да е възникнал в последната част на гласуването – при отпечатването и запаметяването на гласа.

„Най-вероятно избирателят, докато е маркирал, е работела машината и е била в изправност, в последната част при гласуването, отпечатването и запаметяването на гласа нещо се е случило, за да изчезне този глас“, каза Христо Денев.

Членът на РИК във Велико Търново Йоана Иванова определи случая като възможен софтуерен проблем, но подчерта, че изборните експерти не могат да обяснят причината за разминаването.

„Говорим за някакъв синдром на изгубен глас, може би, който ние като изборни експерти, участващи в избирателните комисии, не можем да обясним откъде идва. За мен, по-скоро, това е софтуерен проблем“, заяви Йоана Иванова.

РИК във Велико Търново е подала сигнал до Централната избирателна комисия при предаването на изборните книжа и флашките от машините. Според Христо Денев до момента няма обяснение за разминаването и се очаква ЦИК да се произнесе по решенията на районните комисии и начина на отчитане на машинния вот.

Източници: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласове

    0 5 Отговор
    за Волгин!Анулиране!

    17:22 28.10.2026

  • 2 Моята машина не издаде звук първо

    5 1 Отговор
    Второ беше сложена под буквата Г спрямо комисията и гласа ми се виждаше и трето не виждам защо винаги събират личните карти и чак на края ги връщат а това не е според закона за защита на личните данни.

    17:25 28.10.2026

  • 3 хакнати

    0 1 Отговор
    Машините са 14 броя, а разликата на разпечатените разписки колко десетки са?

    Коментиран от #10

    17:33 28.10.2026

  • 4 Пак

    0 1 Отговор
    са надписвали. И на марсианците чак им е ясно, за коя.

    Коментиран от #6

    17:33 28.10.2026

  • 5 Терминатор

    1 0 Отговор
    Ами да им сложат микрофон и камера на машините тогава, а уважаемите гласоподаватели да си прибират касовата бележка като в супермаркета.

    17:36 28.10.2026

  • 6 Като е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пак":

    разпечатена бюлетината, значи машината я преброява, та да няма скъсани разписки в коша... (разпечатена и не преброена е бъг на софтуера)

    17:39 28.10.2026

  • 7 Балотаж?

    1 0 Отговор
    Колко машини са проверени?
    Не са всички, нали?
    И големите специалисти нямат отговор за грешките в машините - непрозрачност, неконтролируемост.
    Затова само в България гласуваме с мадуровки.

    Коментиран от #8

    17:39 28.10.2026

  • 8 Сигурността

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Балотаж?":

    на държавното управление е изцяло в ръцете на една частна фирма, обслужваща машините и боравеща със софтуера им. ЦИК само обявява резултата получен на машините (броя на действителните бюлетини е признат от машинната памет, а не броя на разпечатените и подписани гласоподаватели при ръчно преброяване)

    17:48 28.10.2026

  • 9 Ала бала с машините

    1 0 Отговор
    И хоп накрая на балотаж правилните двойки посочени от Урсула! Гласуваш за Костадинов , а във флашката се запаметява Гюро Украински!

    17:49 28.10.2026

  • 10 Кире хакерчето

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "хакнати":

    Не са хакнати. Причината за неотчитане на гласуването е, че човекът изважда картата веднага след като натисне копчето. Трябва да изчака сигнала, около 1-2 секунди. От СИК трябва да предупреждават, обаче и те не знаят. Или нарочно не казват.

    17:52 28.10.2026

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