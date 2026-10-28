14 машини в 4 области са отчели по-малко гласове

14 машини в четири области са отчели по-малко гласове на първия тур на президентските избори. Разминаването е между данните в машинните протоколи, броя на контролните разписки и подписите на избирателите в списъците, съобщи Българското национално радио.

Проблемът е установен от районните избирателни комисии във Велико Търново, Габрово, Видин и Хасково. Във Велико Търново са засегнати три машини, а в Габрово и Видин – по една. В Хасковска област разминаване е отчетено при девет машини в общините Хасково, Стамболово, Свиленград и Харманли.

Във всички случаи броят на контролните разписки е равен на броя на подписите в избирателните списъци, но е по-голям от броя на гласовете, записани в машинния протокол. Въпреки това с решения на районните избирателни комисии като краен резултат са отчетени по-малките стойности, записани в паметта на машините.

Очаква се решение на ЦИК

Председателят на РИК във Велико Търново Христо Денев заяви, че е възможно проблемът да е възникнал в последната част на гласуването – при отпечатването и запаметяването на гласа.

„Най-вероятно избирателят, докато е маркирал, е работела машината и е била в изправност, в последната част при гласуването, отпечатването и запаметяването на гласа нещо се е случило, за да изчезне този глас“, каза Христо Денев.

Членът на РИК във Велико Търново Йоана Иванова определи случая като възможен софтуерен проблем, но подчерта, че изборните експерти не могат да обяснят причината за разминаването.

„Говорим за някакъв синдром на изгубен глас, може би, който ние като изборни експерти, участващи в избирателните комисии, не можем да обясним откъде идва. За мен, по-скоро, това е софтуерен проблем“, заяви Йоана Иванова.

РИК във Велико Търново е подала сигнал до Централната избирателна комисия при предаването на изборните книжа и флашките от машините. Според Христо Денев до момента няма обяснение за разминаването и се очаква ЦИК да се произнесе по решенията на районните комисии и начина на отчитане на машинния вот.

Източници: bnrnews.bg