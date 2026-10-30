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ЦИК с нови указания за машинното гласуване
  Тема: Избори

ЦИК с нови указания за машинното гласуване

30 Октомври, 2026 09:22 427 4

  • машинно гласуване-
  • цик-
  • президентски избори-
  • избори 2026-
  • балотаж

Избирателите не трябва да изваждат картата или разписката преди звуковия сигнал. На първия тур 31 машини са имали технически проблеми

ЦИК с нови указания за машинното гласуване - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия изпрати нови указания за машинното гласуване до общините и районните избирателни комисии преди втория тур на президентските избори на 1 ноември. Причината са установени случаи на прекъснат процес на първия тур, при които гласът не е бил записан на флаш паметта, въпреки че машината е издала частична разписка.

От ЦИК призовават избирателите да не изваждат картата предварително и да не издърпват контролната разписка преди звуковия сигнал. Според говорителя на комисията доц. д-р Стоянка Балова това може да доведе до незавършване на процеса и до незаписване на гласа.

„Указанията са да не се дърпа разписката по-рано, преди да се чуе звуковият сигнал, тъй като това също е предпоставка за незавършване на процеса докрай и записване на гласа“, заяви Балова.

Дадени са и инструкции за действията при прекъсване на електрозахранването. На първия тур технически неизправности са установени при общо 31 устройства – две в чужбина и 29 в страната. В 27 секции е имало по две машини, което е позволило гласуването да продължи.

Сред повредите са счупен дисплей и машини, които не са стартирали заради изгорели дънни платки. Според Балова част от проблемите са възникнали при транспортирането. Съгласно договора с изпълнителя повредите трябва да бъдат отстранени в седмицата преди балотажа, а за неизползваните машини няма да бъде извършено плащане.

Алтернативна организация без паравани

На първия тур са отчетени проблеми и с осигуряването на тайната на вота. На места са липсвали паравани заради недоставени щипки за закрепването им. За втория тур щипки няма да бъдат осигурени, но ЦИК е дала указания как да се организира пространството около машините.

Целта е избирателят да не бъде поставян в тъмна стаичка, но тайната на вота да бъде запазена и членовете на секционната комисия да могат да наблюдават процеса.

„Трябва да се осигури тайната на вота, така че това са алтернативните методи“, каза говорителят на ЦИК.

Комисията отчита като слабост на първия тур недостатъчната подготовка на част от секционните комисии за реакция при проблеми с машините. Затова преди балотажа са изпратени допълнителни инструкции.

От ЦИК заявяват, че са готови и за по-висока избирателна активност.

„За Централната избирателна комисия процесът по организация е един и същ, без значение колко е активността. Ние следва да извършим едни и същи действия“, заяви Стоянка Балова.

След първия тур всички секции в чужбина са били приети до 6 часа сутринта, а районните избирателни комисии са подали отчетите си още в понеделник.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЙКОТ НА МАШИННИЯ ВОТ !

    1 1 Отговор
    РЕЗУЛТАТА НА ПЪРВИЯ ТУР Е ЖИВОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ МАШИНИТЕ СА МАНИПУЛИРАНИ ! ПРИ ПРОГНОЗНА РАЗЛИКА ОТ 20% РАЗЛИКАТ АСЕ СТОПИ ДО 2,8% !!! ТОВА Е ИЗМАМА !!!

    Коментиран от #4

    09:26 30.10.2026

  • 2 Империя ?

    2 0 Отговор
    Или Демокрация !

    Това сега Е Въпроса !

    09:28 30.10.2026

  • 3 Че кой ги е изваждал?

    1 0 Отговор
    Само неграмотните.

    09:34 30.10.2026

  • 4 Измамата беше Радева

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОЙКОТ НА МАШИННИЯ ВОТ !":

    Защо ви е обещал голяма разлика?
    Сърдете се на него.

    09:36 30.10.2026

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