Слави Трифонов обяви, че телевизия 7/8 спира

Телевизия 7/8 спира, обяви Слави Трифонов в свое послание. Лидерът на „Има такъв народ“ посочи като причина невъзможността малка частна телевизия да се издържа в условията на българския рекламен пазар.

Трифонов обвини двете големи частни национални телевизии – bTV и NOVA, че са организирали картел и предварително изкупуват рекламните бюджети. Според него рекламодателите са принуждавани да рекламират само в тези два телевизионни оператора, независимо от гледаемостта и отношението на зрителите към останалите канали.

„В конкретния случай не може да има малка частна телевизия, защото двете големи частни национални телевизии са си организирали картел, изсмукват всички реклами предварително, принуждават рекламодателите да рекламират само при тях“, заяви Трифонов.

Той допълни, че телевизионният пазар не е обект на пазарна икономика и че подобно поведение нарушава закона и антимонополните правила. Тези твърдения са позиция на Трифонов и не са придружени от конкретни данни или посочено решение на Комисията за защита на конкуренцията.

„Направихме опит да се борим, и то сериозен опит, седем години“, написа Трифонов. По думите му телевизиите се издържат от реклама, а когато два субекта ограничават достъпа до рекламни бюджети, не могат да съществуват свободни и независими телевизии.

Телевизията започна излъчване през 2019 г.

Телевизия 7/8 започна излъчване на 4 ноември 2019 г., след като Трифонов и екипът му напуснаха bTV. Първоначално каналът се разпространяваше безплатно чрез кабелни и сателитни оператори.

От 1 септември 2020 г. достъпът до програмата стана платен. Зрителите можеха да заявят включването на телевизията към своя пакет срещу месечна такса от 78 стотинки.

През 2026 г. каналът продължи да излъчва политически и публицистични предавания, включително „Вечерното шоу на Слави Трифонов“, „Крум Савов Live“ и „Студио Хъ“. През януари беше съобщено, че 7/8 временно става безплатна за зрителите по време на предизборната кампания.

Не е посочено кога ще бъде последният ефир

В посланието си Трифонов не посочва конкретна дата, на която телевизията ще прекрати излъчването си. Не е обявено и какво ще се случи с предаванията и екипа на канала.

Той благодари на колегите, екипа и зрителите, след което завърши с думите: „Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!“ До публикуването на материала bTV и NOVA не са представили публична позиция по отправените обвинения.