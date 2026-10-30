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Слави Трифонов обяви, че телевизия 7/8 спира
  Тема: Известни личности

Слави Трифонов обяви, че телевизия 7/8 спира

30 Октомври, 2026 18:26 3 154 136

  • слави трифонов-
  • телевизия 7/8-
  • телевизионна реклама-
  • btv-
  • nova

Лидерът на „Има такъв народ“ обвини bTV и NOVA в картел на рекламния пазар. Точна дата за последния ефир не е посочена

Слави Трифонов обяви, че телевизия 7/8 спира - 1
Снимка: Фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Телевизия 7/8 спира, обяви Слави Трифонов в свое послание. Лидерът на „Има такъв народ“ посочи като причина невъзможността малка частна телевизия да се издържа в условията на българския рекламен пазар.

Трифонов обвини двете големи частни национални телевизии – bTV и NOVA, че са организирали картел и предварително изкупуват рекламните бюджети. Според него рекламодателите са принуждавани да рекламират само в тези два телевизионни оператора, независимо от гледаемостта и отношението на зрителите към останалите канали.

„В конкретния случай не може да има малка частна телевизия, защото двете големи частни национални телевизии са си организирали картел, изсмукват всички реклами предварително, принуждават рекламодателите да рекламират само при тях“, заяви Трифонов.

Той допълни, че телевизионният пазар не е обект на пазарна икономика и че подобно поведение нарушава закона и антимонополните правила. Тези твърдения са позиция на Трифонов и не са придружени от конкретни данни или посочено решение на Комисията за защита на конкуренцията.

„Направихме опит да се борим, и то сериозен опит, седем години“, написа Трифонов. По думите му телевизиите се издържат от реклама, а когато два субекта ограничават достъпа до рекламни бюджети, не могат да съществуват свободни и независими телевизии.

Телевизията започна излъчване през 2019 г.

Телевизия 7/8 започна излъчване на 4 ноември 2019 г., след като Трифонов и екипът му напуснаха bTV. Първоначално каналът се разпространяваше безплатно чрез кабелни и сателитни оператори.

От 1 септември 2020 г. достъпът до програмата стана платен. Зрителите можеха да заявят включването на телевизията към своя пакет срещу месечна такса от 78 стотинки.

През 2026 г. каналът продължи да излъчва политически и публицистични предавания, включително „Вечерното шоу на Слави Трифонов“, „Крум Савов Live“ и „Студио Хъ“. През януари беше съобщено, че 7/8 временно става безплатна за зрителите по време на предизборната кампания.

Не е посочено кога ще бъде последният ефир

В посланието си Трифонов не посочва конкретна дата, на която телевизията ще прекрати излъчването си. Не е обявено и какво ще се случи с предаванията и екипа на канала.

Той благодари на колегите, екипа и зрителите, след което завърши с думите: „Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!“ До публикуването на материала bTV и NOVA не са представили публична позиция по отправените обвинения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нова Сорос ТВ

    56 5 Отговор
    Това ако е вярно за картела е потресаваща новина!!

    Коментиран от #11, #44

    18:29 30.10.2026

  • 2 Драма

    98 4 Отговор
    Но пък от друга страна, никога не съм гледал тази телевизия, нито една минута. Така че, кво ми дреме?

    18:30 30.10.2026

  • 3 Сила

    107 7 Отговор
    Обратно на село .....сбогом и не се връщай никога !!!

    18:30 30.10.2026

  • 4 Тити

    87 3 Отговор
    Крайно време беше мислех че тази мъка ня на край

    18:30 30.10.2026

  • 5 Не е

    16 45 Отговор
    Добре когато спира една опозиционна медия, която и да е тя!

    Коментиран от #24, #27

    18:30 30.10.2026

  • 6 787

    12 67 Отговор
    г-н Слави ще ни липсва вашия обичан от милиони зрители tv канал!

    18:30 30.10.2026

  • 7 родител

    88 5 Отговор
    А кога ще спрете да показвате чалгаря който уби две поколение млади !!!

    18:30 30.10.2026

  • 8 Когато и да спре,

    80 4 Отговор
    Винаги ще е късно! Този Чалгаджия унищожи поне две поколения тинейджъри.

    18:31 30.10.2026

  • 9 ама то и такава тв ли имало?

    58 4 Отговор
    че кой я гледа таз телевизия?

    какво дават по таз телевизия?

    Коментиран от #43

    18:31 30.10.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    60 2 Отговор
    На дедото чалгар му секнаха кинтите.🤣

    18:32 30.10.2026

  • 11 Гост

    31 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нова Сорос ТВ":

    Мдааа, и аз се чудя, този човек, който определено е с мнение, защо не застане с името и парите си, и да ги навре на ...
    Ако е вярно, де...

    18:32 30.10.2026

  • 12 Славиииии

    63 6 Отговор
    Нали беше в Голямата Политика, пич? И какво направи? Защо не взе да бориш картелите, монополите и организирата престъпност, баце? Какво напарави? Взе да бориш евроатлантиците и жълтопаветниците - е на ти! Даде път на мафо-.картелите да надуват цените, да правят, каквото си искат. Помогна на Ретроградна България да вземе властта. Да загубиш всичко и да ходиш да свириш на улицата за подаяния!

    18:32 30.10.2026

  • 13 Ивелин Михайлов

    60 6 Отговор
    Краят на един цървул

    18:32 30.10.2026

  • 14 Макс

    59 4 Отговор
    Нормално . Даже много време продължи тази проооостотия .

    18:32 30.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тълъвизиите отдавна умреха

    38 0 Отговор
    Същите предавания може да се правят в YouTube с много по-малко хора.
    Иначе за картела е прав, но това е на политическа основа - вие защо си мислите, че се канят едни и същи лица, например Елена Поптодорова, предизвикваща само отвращение, дори в ония, които й плащат?

    18:33 30.10.2026

  • 17 Че кво като

    52 2 Отговор
    телевизия 7/8 спира ? Някой гледа ли я въобще? Що не е безплатна ? А? Щото сигурно Славчо е алчен нали

    18:33 30.10.2026

  • 18 оня с коня

    22 6 Отговор
    на село не хващаме със антената такива 787878

    само бтв и бнт се ловят

    явно не си плащате затова не ви излъчва никой, нормално е да я закриете не е за вас тая лъжица
    сага ще пасете вече увцете насело

    18:33 30.10.2026

  • 19 Фен

    8 43 Отговор
    Слави беше велик водещ и шоумен.

    18:33 30.10.2026

  • 20 Кина

    2 21 Отговор
    Мазохистите ще гласуват в неделя..!

    Коментиран от #28

    18:33 30.10.2026

  • 21 изчезнете

    49 5 Отговор
    Славун, и да ми плащаш, няма да ти гледам телевизийката. Жалки сте. А ти си най жалката политическа фигура на прехода.

    Коментиран от #126

    18:33 30.10.2026

  • 22 Бойко Българоубиец

    43 3 Отговор
    Който се сглоби с мене винаги свършва в канала 😏

    Коментиран от #32, #49

    18:33 30.10.2026

  • 23 истина е

    51 4 Отговор
    А този индвид стана по гнусен и мразен от боко и пеевски ,взети заедно !!!

    18:34 30.10.2026

  • 24 Исторически парк

    35 4 Отговор

    До коментар #5 от "Не е":

    Вярната патерица на бойко българоубиеца е опозиция ?🤣😂

    18:34 30.10.2026

  • 25 Няма и не съм плащал

    41 2 Отговор
    Нито стотинка на дългият лъжец. Да изчезва

    18:35 30.10.2026

  • 26 Иван

    33 4 Отговор
    Спряха паричките да на тебе и Гошко семето за да плюете по ППДБ и сега фалит. Ма ти изпълни поръчките и сега си ненужен

    18:35 30.10.2026

  • 27 Чакай бе "мъдрецо",

    31 3 Отговор

    До коментар #5 от "Не е":

    че тази чалгаруния опозиция ли беше или СЛУГИНЯ на мутрите ? Опозиционна казва този безмозъчник ??? Знаеш ли какво е опозиция, че използваш тази дума ? Бъркаш чалга-измамници с опозиция време е да се вразумиш !

    Коментиран от #37

    18:36 30.10.2026

  • 28 Иван

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кина":

    А тъ пи те ще си седят в къщи и после ще се оплакват

    18:36 30.10.2026

  • 29 Да си направи подкаст

    15 0 Отговор
    Тези медийни изяви са по-гледани от телевизиите.

    18:37 30.10.2026

  • 30 Георги

    30 1 Отговор
    тоя защо винаги гледа все едно мрази зрителя?

    18:37 30.10.2026

  • 31 тошко

    25 0 Отговор
    да си внесе рекламодатели

    Коментиран от #39

    18:38 30.10.2026

  • 32 Радев

    10 9 Отговор

    До коментар #22 от "Бойко Българоубиец":

    Я па тоя! Мен никой не ме надминал досега.
    Прецаках всеки, който ме е подкрепял.

    Коментиран от #57, #95

    18:38 30.10.2026

  • 33 Казантип Казантипович

    27 1 Отговор
    Разгеле , най-сетне ! Един източник на простотии по-малко !

    18:40 30.10.2026

  • 34 Глобар

    23 1 Отговор
    Чалгаря съвсем се чална. Сглобки, фашисти, евроатлантизъм, евро, приятелче на Радев. И най-добрите психиатри са безпомощни. А толкова хора му повярваха. Аз не, защото ми бяха ясни връзките му с мутрите на ГЕРБ.

    18:40 30.10.2026

  • 35 Слави, сега разбра ли ...най-накрая,

    25 1 Отговор
    че вече не си фактор в Политиката в БГ???
    Къртелите Слави са политическа политическа заразна чума , разбра го .
    ама когато се опари, по задните части???
    "Прелъстен и изоставен, той танцува само едно лято"!
    А сега карай " джипката" с черните очила и си играй на мутра!!

    18:41 30.10.2026

  • 36 Дреме ми

    21 1 Отговор
    Затваряйте продажници

    18:41 30.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Българин 🇧🇬

    21 1 Отговор
    Трудно е ! Хем да се правиш на патриот , хем да си в сглобка с турско-английската евроатлантическа сбирщина ! 🙁

    18:42 30.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Град София

    19 1 Отговор
    37 години тъпизми щуротии и населението се опростачи!

    18:43 30.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Колко да е потресаваща...

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нова Сорос ТВ":

    знаем, че Нова ТВ , е на Руския олигархичен капитал ,
    там се беше настанил и "Феномена" със все мафиотски багаж!
    Като у дома си!!!

    18:45 30.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Още едно доказателство за "капитализма"

    17 0 Отговор
    в България.

    В България никога НЕ Е ИМАЛО капитализъм и предприемачество.
    Ето, още едно доказателство на Славчо.
    Най-големите "уж капиталисти" в България нищо не са построили и нищо не са изградили.
    Всичко е точене на средства от държава и еврофондовете.
    Борисов ще ви каже, че ГЕРБ уж били дясна партия, но цели 15 години те единствено крадоха еврофондове и ДЪРЖАВНИ поръчки. Същата работа другите "десни" като ПП-ДБ, които пък започнаха да теглят големи държавни заеми, които те да крадат. Уж големите "русофоби" около Асен Василев са посредници при закупуване на РУСКИ ГАЗ, РУСКИ ПЕТРОЛ и руски ресурси.

    Славчо, ето ти свободния пазар. Това не е като 20 години в БТВ да точиш ОТ КАРТЕЛА, за който споменаваш. Кажи Славчо, ти уж като голям капиталист, как точно се представи на свободния пазар, както съветваше българите цели 20 години?

    Коментиран от #60

    18:46 30.10.2026

  • 47 Хаха

    19 0 Отговор
    Логичното най-накрая се случи. Измислената тв на измисления герой си заминава, той също, ас него и цялата тъпа тълпа около него. И Тошко тъпото, също.

    18:46 30.10.2026

  • 48 и като

    19 0 Отговор
    тегли чертата този жалтак, с какво ще го запомнят?Мишок, нарцис, мегаломан , дпс слугиня, комплексар, циркаджия.А парите дето изкара да си ги инсталира в задния двор.

    18:46 30.10.2026

  • 49 оня с коня

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Бойко Българоубиец":

    Интересен Прякор имаш,дори сте и Адаши с Б.Борисов!Кажи сега с колко българи си се сглобил и в последствие убил?:)

    Коментиран от #66

    18:46 30.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Славчо

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дръта чанта":

    Предпочитам от Турция

    18:47 30.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Министерството на културата

    10 1 Отговор
    Ако не знаете хора е най големият "работодател" в България. Пълен абсурд който никъде другаде по света го няма ...

    18:47 30.10.2026

  • 54 Лили Иванова го прокле

    18 0 Отговор
    Скоро пишеше, че ѝ искал прошка. Но вече е късно.

    18:47 30.10.2026

  • 55 Троянският кон

    16 0 Отговор
    Го употребиха и занулиха …. Хихи !

    18:47 30.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Народно 7/Събрание 8 букви

    9 0 Отговор
    Вече това ще е новата телевизия 7/8

    18:49 30.10.2026

  • 59 славуца

    13 0 Отговор
    плюнка под обувката на свинчо.Дано се гордее с това постижение.

    18:49 30.10.2026

  • 60 Каналето

    5 7 Отговор

    До коментар #46 от "Още едно доказателство за "капитализма"":

    Съвсем случайно най-големите капиталисти в България са от БКП, после БСП и други производни... но тях ги забрави... сети се за някакви "русофоби", а пропускаш "русофилите" крупен бизнес.

    Коментиран от #81

    18:49 30.10.2026

  • 61 ?????

    7 0 Отговор
    Все ми е тая.

    18:49 30.10.2026

  • 62 Прогресивна България

    17 1 Отговор
    7/8 е телевизия с отпаднала необходимост.
    Слави е комик с отпаднала необходимост.
    България пък е държава с отпаднала необходимост.

    18:51 30.10.2026

  • 63 Биг Брадър

    12 1 Отговор
    Телевизийката на Слави беше на същата евроатлантическа хранилка като БТВ, НОВА, ПП-ДБ, БСП и подобни. Но при капитализма е така: Най-много в пъти получават най-силните, по- малко по-слабите, а незначителните само трохички. Ония плащат уж за да се вижда демокрацията им, давайки уж на всеки място под слънцето. Но и те напоследък много стиснати, нямат пари. Не дават, съкращения на хранилката....

    18:51 30.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Сзо

    13 0 Отговор
    Ами да! Удариха ДПС на Доган, и на Слафчо му спряха финансовите инжекции.

    18:51 30.10.2026

  • 66 Бойко Българоубиец

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "оня с коня":

    Аз съм б.борисов бе матриал 😉😘

    Коментиран от #125

    18:52 30.10.2026

  • 67 ОБЕКТИВЕН

    7 2 Отговор
    Дръжте се по-културно и без лични нападки. И аз не съм фен на Слави, но нека подходим обективно критично. Имам въпрос: ако картелът е факт, и то не от вчера, как 7/8 е издържала цели 7 г.? Втори въпрос: телевизията тръгна с ярка партийна стратегия, която се разми във времето - има ли връзка м/у фалита и партийния неуспех? Трети въпрос: как при тази финансова зависимост от рекламодателите (които също имат свои интереси!!!) може да има "свобода" на словото? Питам за един приятел...

    Коментиран от #92

    18:53 30.10.2026

  • 68 Тошко семето

    10 0 Отговор
    Дреме ми, аз вече съм в бизнеса с ток

    18:53 30.10.2026

  • 69 Пущиня(к)

    15 0 Отговор
    Въпрос на време беше кьопавия кьоравец да се разкара. И пак късно.

    18:53 30.10.2026

  • 70 Станислава Фон Трифонезе

    13 0 Отговор
    Едно време играеше ролята на старата реститутка Станислава Фон Трифонезе, а сега се е превърнал в нея. Карма.

    18:54 30.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Деса виолончелистката

    6 0 Отговор
    И ние искаме да не ядем фрашкани със сероводород зеле картофи и цитруси от Индия Бенгал, Африка.. откъдето преди беше немислимо да се пазарува, обаче тия германски магазини, които са на всеки ъгъл не щат да пазаруват качествено регионално производство а евтини пародии и породи, но и да ги обвиним е все тая наличието. ВиЙ пък дупитатитИ си хапвате здравословно и кой ли да ни чуе нас...

    18:57 30.10.2026

  • 73 Борката

    12 1 Отговор
    Кой ли я гледа? Изтрита е от списъка с каналите! Северозапада е темата за релакс
    на целия екип от творци по неволя!
    На никой няма да му липсва.
    Отдавна да и беше дръпнал шалтера!

    18:57 30.10.2026

  • 74 Горски

    18 1 Отговор
    Слави, в изявлението ти има две огромни логически противоречия. Първо, телевизията ти е платена. Ако те гледаха толкова хора, колкото твърдиш, би трябвало да имате достатъчно приходи. Фактът, че нямате показва ясно, че лъжеш за броя хора, които ви гледат. Второ,има поне 50 телевизии, които работят и си докарват някакви приходи от реклама, не са само две. Много е трудно да си признаеш, че сам си отговорен за собствената си съдба, много по-лесно е да обвиняваш другите. Това е национален спорт в България. Заради него Двамата Дебели се реабилитираха, бяха изхарчени над 500 млн. евро за избори, а още в пъти толкова бяха откраднати. Ти се самоприключи сам , когато застана зад бандата на тиквите.

    18:58 30.10.2026

  • 75 Йода

    15 1 Отговор
    Жалко човече.

    18:58 30.10.2026

  • 76 Анти чалга

    11 0 Отговор
    УРАААААААААЯА.

    18:59 30.10.2026

  • 77 АЙДЕ ГЪЧ

    7 0 Отговор
    ЧА ЛГАРНЕНУЖЕН

    19:01 30.10.2026

  • 78 Ураааааа

    17 0 Отговор
    Няма такава телевизия, няма такава партия, няма такъв чалгар. Прелъстен и изоставен.

    Коментиран от #129

    19:01 30.10.2026

  • 79 Бай миле

    14 0 Отговор
    Бас ловя , че на никой няма да му липсва !

    19:01 30.10.2026

  • 80 Тв критик

    6 0 Отговор
    Тоя искаше пари за да я гледаш . Никога не съм го харесвал или гледал. Осен ако имаше интересни гости ,поканени да пеят от други фирми . Имам спомен как се мазни на Лий Чайлд да го включи в негов роман. Или оная от Антик да прави песен с нея .

    19:03 30.10.2026

  • 81 Ами, изобщо не съм ги забравил

    11 0 Отговор

    До коментар #60 от "Каналето":

    Ако искаш ще бъда много конкретен.
    Най-големите "русофоби" произхождат от тъмно-червената номенклатура на БКП.
    В тази тъмно-червена номенклатура на БКП винаги е имало нагаждачи и лицемери.
    Нека да дадем примерите, които искаш.
    - Ивайло Мирчев - син на партиен секретар от толбухинска област
    - Елена Костова е била партиен секретар в Икономическия институт на Българската академия на науките (БАН)
    - Бащата на Евгений Дайнов е бил постоянен коресподент в Москва и Лондон
    - Дядото е Христо Грозев е бил първи секретар на БКП в Пловдив
    - Кметът на София Васил Терзиев - неговият баща и неговият дядо са били действащи офицери от 6-ти отдел на ДС
    - списъкът е безкраен, ако имаш желание може сам да си потърсиш в Гугъл

    19:04 30.10.2026

  • 82 Хейт

    10 1 Отговор
    Най после да изчезва от ефира и новините за винаги.

    19:04 30.10.2026

  • 83 Абсурдна държава сме ей хора !

    4 0 Отговор
    Към второстепенните разпоредители първо ниво към Министерството на Културата каквито са "културните институти" в областта на сценичните изкуства на хранилка са повече хора отколкото в която и да била друга индустрия или икономически сектор в България. Към министъра на културата функционират повече от 103 второстепенни разпоредителя с бюджет, от които само 16 са с регулирана численост.... стотици хиляди бюджетни кърлежа но иначе врякащи за пазарна икономика и атлантически тъпотии...след второстепенните разпоредителя има още поне 4 поднива ...

    19:05 30.10.2026

  • 84 ЧЕ НЕ Я ЛИ СПРЯХА ПРЕДИ ГОДИНИ

    10 1 Отговор
    Поради мижав интерес?

    19:06 30.10.2026

  • 85 Иван

    15 1 Отговор
    Славчо, не са ти виновни БТВ и НОВА. Ти сам си си виновен, излъга много българи, продаде се и никой не ти гледа скапаната ТВ и затова никой не рекламира там

    Коментиран от #120

    19:08 30.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Крайно

    4 0 Отговор
    време беше.Ако може и той да спре -супер!

    19:09 30.10.2026

  • 88 Евала

    7 0 Отговор
    Най-после фалира това нищожество!

    19:09 30.10.2026

  • 89 Фори

    5 0 Отговор
    Видяхме че глупаците в Бъгария са 21000. Колкото гласуваха за дългия чалгаджия. Ще липсва само на тях.

    19:10 30.10.2026

  • 90 Евала

    14 0 Отговор
    Славуца Чалгапя няма вече спонсори откакто народа българсщи го изрита от политиката. По-гнусно и вулгарно същество от него и Тошко Мамунчев в българската политика България не е имало!

    19:11 30.10.2026

  • 91 Няма страшно

    3 0 Отговор
    И на тях ще им дадат от специалните убави пенсии като на Аргирови и Кеца ...

    19:12 30.10.2026

  • 92 Запитай

    8 0 Отговор

    До коментар #67 от "ОБЕКТИВЕН":

    се, за тези 7 год., колко субсидии е получил Слави покрай изборите.

    19:13 30.10.2026

  • 93 Тодор Колев

    9 0 Отговор
    За телевизия не ставаш сине, ти сал един k@Le ш.

    19:14 30.10.2026

  • 94 Троян

    3 0 Отговор
    Леле, леле, леле. Сега ми остава само дъ уорлд там обаче реклами няма. Ха, ха, ха. На учиндолския кой му е бил публика на телевизията? Ха, ха, ха.

    19:15 30.10.2026

  • 95 Джжooжoоo пaaааацццyyуулaaa👋😁💯👈

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Радев":

    Не се тревожи за шефа Слави. Вече не е най мразен в България а кауна мунчо кРадев Боташов 6 милиарда! А онзи пиар на мунчо - барека който няколко вечери ходеше пред къщата му на серенади е даден на Европрокуратурата за кражби над 3 млн.евро Европейски пари. На славчо палатите се знае откъде са финансирани но на барека от кражби. Гледайте Симон Милков в Брюксел пред Европейската прокуратура с данните за грабежа. Славчо още каза че скоро той ще ходи пред запорирания палат на крадеца мунчов барек в Драгалевци и ще го вади като лалугер от него...

    19:15 30.10.2026

  • 96 Саркастичен

    4 0 Отговор
    Седем години се борили, но явно битката с рекламния картел се оказала по-трудна от битката с лошите. Само не разбрах – телевизията спира заради bTV и NOVA, или защото зрителите не са успели да спасят независимата журналистика със 78 стотинки на месец? 😂 Май този път шоуто приключва, преди да е дошъл финалът на сезона. Лошите пак са виновни, разбира се!

    19:16 30.10.2026

  • 97 Слави, с просстотии тв не се прави

    4 0 Отговор
    Когато една телевизия не успее да се издържа, най-лесно е да обвиниш конкуренцията в картел, вместо да си зададеш въпроса дали зрителите искат да гледат това, което им предлагаш.

    19:18 30.10.2026

  • 98 Избирател на ИТН

    3 0 Отговор
    Това ще освободи финансиране на Дългия да прати македонците които 0беща в космоса най-накрая

    19:19 30.10.2026

  • 99 Слави, не си достоен човек, ти си позор!

    3 0 Отговор
    Може би проблемът не е само в рекламния пазар, а и в самия продукт. С години вулгарни скечове, евтин хумор и простотии, маскирани като сатира, трудно се изгражда телевизия с широка публика. Не всеки провал е резултат от картел. Понякога просто зрителят е сменил канала. Но, разбира се, по-лесно е да обвиниш bTV и NOVA, отколкото да признаеш, че съдържанието ти не е намерило достатъчно публика.

    19:19 30.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Чалгаджията е срам за България

    2 0 Отговор
    Съдържание без достатъчно широка публика. Вулгарни скечове, елементарен хумор, повтарящи се шеги и политическа сатира, която често изглежда повече като пропаганда, отколкото като независима журналистика.

    19:20 30.10.2026

  • 102 Борислав

    2 0 Отговор
    Смешник! Ми кой го гледа този? Чалгата и простутията както и политическата проституция омръзнаха на хората…

    19:21 30.10.2026

  • 103 Учудване

    1 0 Отговор
    За учудване на Слави аз спрях да го гледам ,когато напуснаха БТВ.. Не знам защо, нямаше обективна причина. понякога трудно намирах канала , може би това ,а може би ми омръзна .

    19:21 30.10.2026

  • 104 Чалгаристан

    5 0 Отговор
    Един от основните виновни за опростачването на България

    За певец не ставаш сине ти чалгар простак

    19:21 30.10.2026

  • 105 Няма спонсори

    3 0 Отговор
    Използваха те и сега си на бунището на историята, никому ненужен и опозорен. Скрий се и мишкувай, никой не се интересва от теб.

    19:22 30.10.2026

  • 106 Радул

    3 0 Отговор
    Проблемът е прекалена зависимост от личността на Слави. Телевизията до голяма степен остана продължение на неговия собствен политически и артистичен свят, вместо да изгради самостоятелна програмна идентичност.

    19:22 30.10.2026

  • 107 Фен ти бях

    4 0 Отговор
    Тошко те занули, ама ти гледаше небето докато той си въртеше простотията. Но пък политиката го направи милионер. От номер 1 до дъното.

    19:22 30.10.2026

  • 108 Липса на програмно разнообразие

    2 0 Отговор
    Една телевизия не може да разчита само на познати лица и предавания. Трябват нови формати, качествена публицистика, интересни продукции и причини зрителят да остане на този канал.

    19:22 30.10.2026

  • 109 Боа

    2 0 Отговор
    Клоун!
    И той за власт!

    19:23 30.10.2026

  • 110 Политическото обвързване.

    3 0 Отговор
    Когато собственикът е и партиен лидер, границата между телевизия, политическа трибуна и лична медийна платформа се размива. Това неминуемо отблъсква част от аудиторията и рекламодателите.

    19:23 30.10.2026

  • 111 Мда

    2 1 Отговор
    Слави от герб ойде у ряката. Даже не може да подкрепи гюров по команда от герб.Тази година Народът наказа итн на изборите за НС. Слави/ итн получиха около 28 000 гласа...

    19:23 30.10.2026

  • 112 домник

    5 0 Отговор
    Не срамно да се роди селяни срамно е да умреш като продажен сeляндур.

    Сбогом чалгар

    19:23 30.10.2026

  • 113 Конкуренцията

    2 0 Отговор
    Да, възможно е големите телевизии да имат значително по-силни позиции на рекламния пазар. Но това само по себе си не доказва картел.

    19:24 30.10.2026

  • 114 Никой не я гледа

    6 0 Отговор
    Никой нямаше да разбере, че сия закрил. Сега само радост предизвикваш.

    19:24 30.10.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Заминавай измамник

    6 0 Отговор
    Отдавана съм дръпнал шалтера на тази велика телевизия за пропаганда. Само където измами толкова народ.

    19:25 30.10.2026

  • 117 Нямаш зрители Слави, хората те намразиха

    7 1 Отговор
    Слави може да обвинява рекламния пазар, конкуренцията и всички останали, но седем години са достатъчно време, за да се види дали един телевизионен продукт има бъдеще. Не можеш безкрайно да продаваш носталгия по старото шоу, да я подправяш с политически нападки и да очакваш пазарът да ти плаща за това.
    Понякога телевизиите не умират от липса на реклама. Умират от липса на зрители,

    19:25 30.10.2026

  • 118 Славуца е злобар

    7 0 Отговор
    Не можеш години наред да бълваш жлъч, омраза и евтини подигравки, да превърнеш телевизията си в трибуна за лични нападки и после да се чудиш защо рекламодателите и зрителите не стоят на опашка. Телевизия се прави с идеи, талант и съдържание, не с обиди и висок тон. А когато публиката си тръгне, не винаги виновни са конкурентите. Понякога просто хората са се наситили на злобата.

    19:26 30.10.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Балкани

    1 4 Отговор

    До коментар #85 от "Иван":

    Теб за какво те излъга? Човека си има принципи. НЕ като теб!

    19:29 30.10.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Довиждане .......

    1 0 Отговор
    Добре, че повече няма да я гледаме след неделя!

    19:30 30.10.2026

  • 123 Горски

    1 1 Отговор
    Слави Трифонов можеше да е премиер ако не се беше продал на мунча. На 1 юли 2021 г.когато спечели изборите можеше да е премиер. Имаше 67 депутата ,БСП 36 ДБ 34 ,НИЕ ИДВАМЕ и Мутри вън общо 26. Бяха съгласни на коалиция с премиер от ИТН. Но Слави умишлено изчете състав на министерски съвет още преди окончателните резултати като добре знаеше че няма да бъде приет. После мунчо състави 4 служебни правителства поред. Слави имаше 67 депутата от които 16-17 бяха негови ( сценаристите му) а останалите около 40 от гражданската квота пратени му от мунчо. Като сегашната шефка на парламента Доцова ,външната министърка Чамова, шефката на НС сега зам.министър на мунчо в министерство, Андрей Чорбанов и много други. В момента Слави тях най много ненавижда и им иска останките. Нарича ги напаст и безпринципни кариеристи. Единствено нямаше мунчови хора в парламентарната му група в предишния парламент когато влезе в коалиция с ГЕРБ,БСП и ДПС . Имаше 16 депутата само сценаристите му ,Павела Митова,танцьорката от шоуто му Петя Димитрова, сина на гардеробиерката от шоуто му Петър Дилов който направи министър на икономиката и сина на адвоката на Таки - Александър Рашев. Оттогава вече няма общо с мунчо и е най върлия му враг.

    Коментиран от #135

    19:32 30.10.2026

  • 124 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Очаквано, предсказуемо е телевизия без аудитория да спре

    19:33 30.10.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Браво!

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "изчезнете":

    Много точно.

    19:34 30.10.2026

  • 127 Никой не му пука за чалгаря

    3 0 Отговор
    Мерзавеца Слави забави прехода с 4 г. Продажник!

    19:35 30.10.2026

  • 128 Перхидролка

    1 0 Отговор
    Как ще гледам на Слави телевизията бе?Абсурд.Никога не съм гледала но кой знае каква чалга се лее от екрана.Зомбираха поне две поколения млади хора.

    19:36 30.10.2026

  • 129 А дали

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ураааааа":

    Е употребен и изоставен

    19:36 30.10.2026

  • 130 Манол от Чуричене

    2 0 Отговор
    Едва ли имаше 7-8 човека, които да гледат тв 7/8.На никой няма да липсва.

    19:37 30.10.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 9988

    2 0 Отговор
    Страхотно падение!!!

    19:38 30.10.2026

  • 133 65757453

    2 0 Отговор
    парите ли свършиха , бе , долен предател !

    19:40 30.10.2026

  • 134 Хейт

    1 0 Отговор
    Добрите новини просто валят днес!

    19:43 30.10.2026

  • 135 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Горски":

    Славуца се беше разбрал с мунчо кРадев Боташов да му даде властта без избори чрез служебни правителства. И боташа крадецо управлява 1 година и половина със служебни правителства първо на Стефан Янев и следващите на Гълъб Донев. Оттогава започна вероломното опоскване на държавата.

    19:43 30.10.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

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