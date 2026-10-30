Слави Трифонов обяви, че телевизия 7/8 спира

Телевизия 7/8 спира, обяви Слави Трифонов в свое послание. Лидерът на „Има такъв народ“ посочи като причина невъзможността малка частна телевизия да се издържа в условията на българския рекламен пазар.
Трифонов обвини двете големи частни национални телевизии – bTV и NOVA, че са организирали картел и предварително изкупуват рекламните бюджети. Според него рекламодателите са принуждавани да рекламират само в тези два телевизионни оператора, независимо от гледаемостта и отношението на зрителите към останалите канали.„В конкретния случай не може да има малка частна телевизия, защото двете големи частни национални телевизии са си организирали картел, изсмукват всички реклами предварително, принуждават рекламодателите да рекламират само при тях“, заяви Трифонов.
Той допълни, че телевизионният пазар не е обект на пазарна икономика и че подобно поведение нарушава закона и антимонополните правила. Тези твърдения са позиция на Трифонов и не са придружени от конкретни данни или посочено решение на Комисията за защита на конкуренцията.
„Направихме опит да се борим, и то сериозен опит, седем години“, написа Трифонов. По думите му телевизиите се издържат от реклама, а когато два субекта ограничават достъпа до рекламни бюджети, не могат да съществуват свободни и независими телевизии.
Телевизията започна излъчване през 2019 г.
Телевизия 7/8 започна излъчване на 4 ноември 2019 г., след като Трифонов и екипът му напуснаха bTV. Първоначално каналът се разпространяваше безплатно чрез кабелни и сателитни оператори.
От 1 септември 2020 г. достъпът до програмата стана платен. Зрителите можеха да заявят включването на телевизията към своя пакет срещу месечна такса от 78 стотинки.
През 2026 г. каналът продължи да излъчва политически и публицистични предавания, включително „Вечерното шоу на Слави Трифонов“, „Крум Савов Live“ и „Студио Хъ“. През януари беше съобщено, че 7/8 временно става безплатна за зрителите по време на предизборната кампания.
Не е посочено кога ще бъде последният ефир
В посланието си Трифонов не посочва конкретна дата, на която телевизията ще прекрати излъчването си. Не е обявено и какво ще се случи с предаванията и екипа на канала.
Той благодари на колегите, екипа и зрителите, след което завърши с думите: „Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!“ До публикуването на материала bTV и NOVA не са представили публична позиция по отправените обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нова Сорос ТВ
Коментиран от #11, #44
18:29 30.10.2026
2 Драма
18:30 30.10.2026
3 Сила
18:30 30.10.2026
4 Тити
18:30 30.10.2026
5 Не е
Коментиран от #24, #27
18:30 30.10.2026
6 787
18:30 30.10.2026
7 родител
18:30 30.10.2026
8 Когато и да спре,
18:31 30.10.2026
9 ама то и такава тв ли имало?
какво дават по таз телевизия?
Коментиран от #43
18:31 30.10.2026
10 Евгени от Алфапласт
18:32 30.10.2026
11 Гост
До коментар #1 от "Нова Сорос ТВ":Мдааа, и аз се чудя, този човек, който определено е с мнение, защо не застане с името и парите си, и да ги навре на ...
Ако е вярно, де...
18:32 30.10.2026
12 Славиииии
18:32 30.10.2026
13 Ивелин Михайлов
18:32 30.10.2026
14 Макс
18:32 30.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тълъвизиите отдавна умреха
Иначе за картела е прав, но това е на политическа основа - вие защо си мислите, че се канят едни и същи лица, например Елена Поптодорова, предизвикваща само отвращение, дори в ония, които й плащат?
18:33 30.10.2026
17 Че кво като
18:33 30.10.2026
18 оня с коня
само бтв и бнт се ловят
явно не си плащате затова не ви излъчва никой, нормално е да я закриете не е за вас тая лъжица
сага ще пасете вече увцете насело
18:33 30.10.2026
19 Фен
18:33 30.10.2026
20 Кина
Коментиран от #28
18:33 30.10.2026
21 изчезнете
Коментиран от #126
18:33 30.10.2026
22 Бойко Българоубиец
Коментиран от #32, #49
18:33 30.10.2026
23 истина е
18:34 30.10.2026
24 Исторически парк
До коментар #5 от "Не е":Вярната патерица на бойко българоубиеца е опозиция ?🤣😂
18:34 30.10.2026
25 Няма и не съм плащал
18:35 30.10.2026
26 Иван
18:35 30.10.2026
27 Чакай бе "мъдрецо",
До коментар #5 от "Не е":че тази чалгаруния опозиция ли беше или СЛУГИНЯ на мутрите ? Опозиционна казва този безмозъчник ??? Знаеш ли какво е опозиция, че използваш тази дума ? Бъркаш чалга-измамници с опозиция време е да се вразумиш !
Коментиран от #37
18:36 30.10.2026
28 Иван
До коментар #20 от "Кина":А тъ пи те ще си седят в къщи и после ще се оплакват
18:36 30.10.2026
29 Да си направи подкаст
18:37 30.10.2026
30 Георги
18:37 30.10.2026
31 тошко
Коментиран от #39
18:38 30.10.2026
32 Радев
До коментар #22 от "Бойко Българоубиец":Я па тоя! Мен никой не ме надминал досега.
Прецаках всеки, който ме е подкрепял.
Коментиран от #57, #95
18:38 30.10.2026
33 Казантип Казантипович
18:40 30.10.2026
34 Глобар
18:40 30.10.2026
35 Слави, сега разбра ли ...най-накрая,
Къртелите Слави са политическа политическа заразна чума , разбра го .
ама когато се опари, по задните части???
"Прелъстен и изоставен, той танцува само едно лято"!
А сега карай " джипката" с черните очила и си играй на мутра!!
18:41 30.10.2026
36 Дреме ми
18:41 30.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Българин 🇧🇬
18:42 30.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Град София
18:43 30.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Колко да е потресаваща...
До коментар #1 от "Нова Сорос ТВ":знаем, че Нова ТВ , е на Руския олигархичен капитал ,
там се беше настанил и "Феномена" със все мафиотски багаж!
Като у дома си!!!
18:45 30.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Още едно доказателство за "капитализма"
В България никога НЕ Е ИМАЛО капитализъм и предприемачество.
Ето, още едно доказателство на Славчо.
Най-големите "уж капиталисти" в България нищо не са построили и нищо не са изградили.
Всичко е точене на средства от държава и еврофондовете.
Борисов ще ви каже, че ГЕРБ уж били дясна партия, но цели 15 години те единствено крадоха еврофондове и ДЪРЖАВНИ поръчки. Същата работа другите "десни" като ПП-ДБ, които пък започнаха да теглят големи държавни заеми, които те да крадат. Уж големите "русофоби" около Асен Василев са посредници при закупуване на РУСКИ ГАЗ, РУСКИ ПЕТРОЛ и руски ресурси.
Славчо, ето ти свободния пазар. Това не е като 20 години в БТВ да точиш ОТ КАРТЕЛА, за който споменаваш. Кажи Славчо, ти уж като голям капиталист, как точно се представи на свободния пазар, както съветваше българите цели 20 години?
Коментиран от #60
18:46 30.10.2026
47 Хаха
18:46 30.10.2026
48 и като
18:46 30.10.2026
49 оня с коня
До коментар #22 от "Бойко Българоубиец":Интересен Прякор имаш,дори сте и Адаши с Б.Борисов!Кажи сега с колко българи си се сглобил и в последствие убил?:)
Коментиран от #66
18:46 30.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Славчо
До коментар #39 от "Дръта чанта":Предпочитам от Турция
18:47 30.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Министерството на културата
18:47 30.10.2026
54 Лили Иванова го прокле
18:47 30.10.2026
55 Троянският кон
18:47 30.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Народно 7/Събрание 8 букви
18:49 30.10.2026
59 славуца
18:49 30.10.2026
60 Каналето
До коментар #46 от "Още едно доказателство за "капитализма"":Съвсем случайно най-големите капиталисти в България са от БКП, после БСП и други производни... но тях ги забрави... сети се за някакви "русофоби", а пропускаш "русофилите" крупен бизнес.
Коментиран от #81
18:49 30.10.2026
61 ?????
18:49 30.10.2026
62 Прогресивна България
Слави е комик с отпаднала необходимост.
България пък е държава с отпаднала необходимост.
18:51 30.10.2026
63 Биг Брадър
18:51 30.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Сзо
18:51 30.10.2026
66 Бойко Българоубиец
До коментар #49 от "оня с коня":Аз съм б.борисов бе матриал 😉😘
Коментиран от #125
18:52 30.10.2026
67 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #92
18:53 30.10.2026
68 Тошко семето
18:53 30.10.2026
69 Пущиня(к)
18:53 30.10.2026
70 Станислава Фон Трифонезе
18:54 30.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Деса виолончелистката
18:57 30.10.2026
73 Борката
на целия екип от творци по неволя!
На никой няма да му липсва.
Отдавна да и беше дръпнал шалтера!
18:57 30.10.2026
74 Горски
18:58 30.10.2026
75 Йода
18:58 30.10.2026
76 Анти чалга
18:59 30.10.2026
77 АЙДЕ ГЪЧ
19:01 30.10.2026
78 Ураааааа
Коментиран от #129
19:01 30.10.2026
79 Бай миле
19:01 30.10.2026
80 Тв критик
19:03 30.10.2026
81 Ами, изобщо не съм ги забравил
До коментар #60 от "Каналето":Ако искаш ще бъда много конкретен.
Най-големите "русофоби" произхождат от тъмно-червената номенклатура на БКП.
В тази тъмно-червена номенклатура на БКП винаги е имало нагаждачи и лицемери.
Нека да дадем примерите, които искаш.
- Ивайло Мирчев - син на партиен секретар от толбухинска област
- Елена Костова е била партиен секретар в Икономическия институт на Българската академия на науките (БАН)
- Бащата на Евгений Дайнов е бил постоянен коресподент в Москва и Лондон
- Дядото е Христо Грозев е бил първи секретар на БКП в Пловдив
- Кметът на София Васил Терзиев - неговият баща и неговият дядо са били действащи офицери от 6-ти отдел на ДС
- списъкът е безкраен, ако имаш желание може сам да си потърсиш в Гугъл
19:04 30.10.2026
82 Хейт
19:04 30.10.2026
83 Абсурдна държава сме ей хора !
19:05 30.10.2026
84 ЧЕ НЕ Я ЛИ СПРЯХА ПРЕДИ ГОДИНИ
19:06 30.10.2026
85 Иван
Коментиран от #120
19:08 30.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Крайно
19:09 30.10.2026
88 Евала
19:09 30.10.2026
89 Фори
19:10 30.10.2026
90 Евала
19:11 30.10.2026
91 Няма страшно
19:12 30.10.2026
92 Запитай
До коментар #67 от "ОБЕКТИВЕН":се, за тези 7 год., колко субсидии е получил Слави покрай изборите.
19:13 30.10.2026
93 Тодор Колев
19:14 30.10.2026
94 Троян
19:15 30.10.2026
95 Джжooжoоo пaaааацццyyуулaaa👋😁💯👈
До коментар #32 от "Радев":Не се тревожи за шефа Слави. Вече не е най мразен в България а кауна мунчо кРадев Боташов 6 милиарда! А онзи пиар на мунчо - барека който няколко вечери ходеше пред къщата му на серенади е даден на Европрокуратурата за кражби над 3 млн.евро Европейски пари. На славчо палатите се знае откъде са финансирани но на барека от кражби. Гледайте Симон Милков в Брюксел пред Европейската прокуратура с данните за грабежа. Славчо още каза че скоро той ще ходи пред запорирания палат на крадеца мунчов барек в Драгалевци и ще го вади като лалугер от него...
19:15 30.10.2026
96 Саркастичен
19:16 30.10.2026
97 Слави, с просстотии тв не се прави
19:18 30.10.2026
98 Избирател на ИТН
19:19 30.10.2026
99 Слави, не си достоен човек, ти си позор!
19:19 30.10.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Чалгаджията е срам за България
19:20 30.10.2026
102 Борислав
19:21 30.10.2026
103 Учудване
19:21 30.10.2026
104 Чалгаристан
За певец не ставаш сине ти чалгар простак
19:21 30.10.2026
105 Няма спонсори
19:22 30.10.2026
106 Радул
19:22 30.10.2026
107 Фен ти бях
19:22 30.10.2026
108 Липса на програмно разнообразие
19:22 30.10.2026
109 Боа
И той за власт!
19:23 30.10.2026
110 Политическото обвързване.
19:23 30.10.2026
111 Мда
19:23 30.10.2026
112 домник
Сбогом чалгар
19:23 30.10.2026
113 Конкуренцията
19:24 30.10.2026
114 Никой не я гледа
19:24 30.10.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Заминавай измамник
19:25 30.10.2026
117 Нямаш зрители Слави, хората те намразиха
Понякога телевизиите не умират от липса на реклама. Умират от липса на зрители,
19:25 30.10.2026
118 Славуца е злобар
19:26 30.10.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Балкани
До коментар #85 от "Иван":Теб за какво те излъга? Човека си има принципи. НЕ като теб!
19:29 30.10.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Довиждане .......
19:30 30.10.2026
123 Горски
Коментиран от #135
19:32 30.10.2026
124 Абсурдистан
19:33 30.10.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Браво!
До коментар #21 от "изчезнете":Много точно.
19:34 30.10.2026
127 Никой не му пука за чалгаря
19:35 30.10.2026
128 Перхидролка
19:36 30.10.2026
129 А дали
До коментар #78 от "Ураааааа":Е употребен и изоставен
19:36 30.10.2026
130 Манол от Чуричене
19:37 30.10.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 9988
19:38 30.10.2026
133 65757453
19:40 30.10.2026
134 Хейт
19:43 30.10.2026
135 Така е
До коментар #123 от "Горски":Славуца се беше разбрал с мунчо кРадев Боташов да му даде властта без избори чрез служебни правителства. И боташа крадецо управлява 1 година и половина със служебни правителства първо на Стефан Янев и следващите на Гълъб Донев. Оттогава започна вероломното опоскване на държавата.
19:43 30.10.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.