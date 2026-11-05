Какво правят лицата от екипа на Слави Трифонов след 7/8 ТВ

След закриването на телевизия 7/8 голяма част от познатите лица на медията продължават професионалния си път с отделни ангажименти. Сред тях са Краси Радков, Антоан Петров, Димитър Туджаров-Шкумбата, Борис Солтарийски, Йордан Йончев-Гъмзата и Крум Савов.
Според публикация на „Филтър“, цитирана от Plovdiv24.bg, спирането на канала няма да прекъсне участията на Краси Радков. Актьорът продължава да работи в телевизионни продукции, както и да се изявява на частни партита и в заведения. Радков е водил „Денсинг Старс“, а след това и „Фермата“ по Би Ти Ви.
Театър, хумор и музика
Антоан Петров, познат с имитациите си на популярни личности, продължава да участва в театрални постановки. По данни, цитирани в материала, графикът му е запълнен за месеци напред.
Димитър Туджаров-Шкумбата също не прекратява публичните си изяви. Комикът продължава да обикаля страната със свои участия и хумористична програма.
Борис Солтарийски запазва ангажиментите си по музикални събития, където изпълнява популярни песни, свързвани със Слави Трифонов. Йордан Йончев-Гъмзата вече развива собствен музикален проект. Той е създал свой бенд и прави концерти, без да разчита на „Ку-ку бенд“.
Крум Савов продължава в интернет
Журналистът Крум Савов също обяви нов етап в работата си. След повече от 1500 предавания на живо и над 3500 гости и събеседници в „Крум Савов live“ той продължава със „Спортен свят“ в интернет.„Няма да захапя ръката, която ми бе подадена в труден момент“, заявява Савов.
В изказването си той посочва, че решението му е свързано с лоялността към хората, които са му помогнали, въпреки разочарованията му в личен и обществен план. Новият формат първоначално се излъчва в YouTube и Facebook.
Така след края на 7/8 ТВ познатите лица от екипа на Слави Трифонов продължават да работят в различни сфери – от телевизионни формати и театър до музикални участия и онлайн предавания.
Източници: plovdiv24.bg
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2 от село
18:40 05.11.2026
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5 Баш писарушка
18:49 05.11.2026
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9 урко
18:57 05.11.2026
10 Гробар
18:57 05.11.2026
11 Ветеран от протеста
• Назначение: Тя разкри, че е имала покана лично от министъра на транспорта Георги Пеев да стане заместник-министър, но след месец напусна разочарована.
• Обвинения в кадруване: Според нея реалните решения за постовете в правителството се вземат от началника на кабинета Николай Копринков, докато премиерът Румен Радев „стои с наведена глава и мълчи“.
• Електорален анализ: Митева коментира, че „Прогресивна България“ няма устойчив твърд електорат и разчита основно на колебаещи се гласоподаватели. Вследствие на политическите разминавания тя изрази надежда за бъдещо алтернативно обединение около фигури като Андрей Гюров.
18:59 05.11.2026
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13 Въпрос
19:01 05.11.2026
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