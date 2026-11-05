Новини
България »
София »
Какво правят лицата от екипа на Слави Трифонов след 7/8 ТВ
  Тема: Известни личности

Какво правят лицата от екипа на Слави Трифонов след 7/8 ТВ

5 Ноември, 2026 18:36 1 415 18

  • слави трифонов-
  • 7/8 тв-
  • крум савов-
  • гъмзата-
  • краси радков

След края на телевизията Краси Радков, Гъмзата, Борис Солтарийски и Крум Савов продължават с различни професионални ангажименти

Какво правят лицата от екипа на Слави Трифонов след 7/8 ТВ - 1
Снимка: Интернет
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След закриването на телевизия 7/8 голяма част от познатите лица на медията продължават професионалния си път с отделни ангажименти. Сред тях са Краси Радков, Антоан Петров, Димитър Туджаров-Шкумбата, Борис Солтарийски, Йордан Йончев-Гъмзата и Крум Савов.

Според публикация на „Филтър“, цитирана от Plovdiv24.bg, спирането на канала няма да прекъсне участията на Краси Радков. Актьорът продължава да работи в телевизионни продукции, както и да се изявява на частни партита и в заведения. Радков е водил „Денсинг Старс“, а след това и „Фермата“ по Би Ти Ви.

Театър, хумор и музика

Антоан Петров, познат с имитациите си на популярни личности, продължава да участва в театрални постановки. По данни, цитирани в материала, графикът му е запълнен за месеци напред.

Димитър Туджаров-Шкумбата също не прекратява публичните си изяви. Комикът продължава да обикаля страната със свои участия и хумористична програма.

Борис Солтарийски запазва ангажиментите си по музикални събития, където изпълнява популярни песни, свързвани със Слави Трифонов. Йордан Йончев-Гъмзата вече развива собствен музикален проект. Той е създал свой бенд и прави концерти, без да разчита на „Ку-ку бенд“.

Крум Савов продължава в интернет

Журналистът Крум Савов също обяви нов етап в работата си. След повече от 1500 предавания на живо и над 3500 гости и събеседници в „Крум Савов live“ той продължава със „Спортен свят“ в интернет.

„Няма да захапя ръката, която ми бе подадена в труден момент“, заявява Савов.

В изказването си той посочва, че решението му е свързано с лоялността към хората, които са му помогнали, въпреки разочарованията му в личен и обществен план. Новият формат първоначално се излъчва в YouTube и Facebook.

Така след края на 7/8 ТВ познатите лица от екипа на Слави Трифонов продължават да работят в различни сфери – от телевизионни формати и театър до музикални участия и онлайн предавания.

Източници: plovdiv24.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 от село

    20 0 Отговор
    А аз си мислих , че копат някъде картофи !!

    18:40 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Баш писарушка

    6 5 Отговор
    А Сиромахов си плагиатства на воля от целия интернет. Няма умора

    18:49 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 урко

    9 2 Отговор
    Някой да връчи на тия хора мотика или лопата и да заминават да копаят в някой двор на село и да развиват земеделие. Така най-накрая ще свършат някаква истинска работа в живота си. Т.нар. артисти от тях - Краси Радков и Шкумбата са абсолютни бедарници, които имат по 1 роля в живота си -да се правят на клоуни. Гъмзата и Солтарийски път не са чак такива велики музиканти, че да се интересуваме от кариерата им. А пък Крумчо Савов е ясен от години - празни приказки и нищо интересно. Ефирът е пълен със спортни предавания, подкасти и пр. С други думи - никой от тях няма да ни липсва

    18:57 05.11.2026

  • 10 Гробар

    2 2 Отговор
    Шайка безполезници.

    18:57 05.11.2026

  • 11 Ветеран от протеста

    6 1 Отговор
    Чест прави на бившата председателка на Народното събрание от ИТН и 3 пъти народен представител от гражданската квота на ИТН Ива Митева,тоест от квотата на Радев в партията че само за месец е разкрила Радев -
    • Назначение: Тя разкри, че е имала покана лично от министъра на транспорта Георги Пеев да стане заместник-министър, но след месец напусна разочарована.
    • Обвинения в кадруване: Според нея реалните решения за постовете в правителството се вземат от началника на кабинета Николай Копринков, докато премиерът Румен Радев „стои с наведена глава и мълчи“.
    • Електорален анализ: Митева коментира, че „Прогресивна България“ няма устойчив твърд електорат и разчита основно на колебаещи се гласоподаватели. Вследствие на политическите разминавания тя изрази надежда за бъдещо алтернативно обединение около фигури като Андрей Гюров.

    18:59 05.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Въпрос

    12 1 Отговор
    Най-интересното е с какво ще се занимават онзи некадърник Станислав Балабанов и съпругата му? Той така си беше повярвал, че е станал незаобиколим фактор в политиката, пъчеше се като пуяк и какво сега? Свършиха парите, свърши и политиката

    19:01 05.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове