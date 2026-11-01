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Изборният ден в Русенско започна спокойно
  Тема: Избори

Изборният ден в Русенско започна спокойно

1 Ноември, 2026 08:44 361 13

  • избори-
  • русе-
  • гласуване-
  • машинно гласуване-
  • секционни комисии

Всичките 335 секционни комисии са отворили навреме. Отстранен е проблем с удължителя на една от машините за гласуване

Изборният ден в Русенско започна спокойно - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изборният ден в Русенско започна спокойно, като всичките 335 секционни избирателни комисии в областта са отворили врати навреме. Първите избиратели са пристигнали пред секциите минути преди официалното начало на гласуването.

В една от секциите е възникнал проблем с електронно устройство за гласуване. По информация на областната администрация в Русе техник е извършил проверка на място и е установил, че причината е в удължителя на машината. Проблемът вече е отстранен.

От общо 335 секционни избирателни комисии шест са допълнителни, а пет са подвижни. В 13 секции са осигурени тактилни шаблони, които улесняват гласуването на хората с увредено зрение.

По последни данни право на глас в Русенско имат малко над 194 000 души.


Русе / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    1 1 Отговор
    Спокойно! Всичко е отдавна уредено.

    08:49 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Чета За Да Видя !

    3 0 Отговор
    Какви Глупости В България !

    Продължават Да се Случват Днес !

    08:54 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гласувайте

    1 0 Отговор
    Негласуването и гласуването с въздържал се (не подкрепям никого) означава, че правите разпределение на своя глас поравно измежду всички кандидати! Гласуването трябва да бъде на 100% за определен кандидат, дори и грешен глас да е. Грешките се поправят с протести и нов избор.

    08:56 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 1488

    1 0 Отговор
    тука има един боклукДетоВсеТриеИбанва
    😂😂😂

    09:06 01.11.2026

  • 12 Герберист

    0 0 Отговор
    Довчера кирчовците и Шиши ни плюеха, но днес вече се прегърнахме. Вярвайте ни!

    09:09 01.11.2026

  • 13 Тиквен премиер

    0 0 Отговор
    - Не бе, нямаме сглобка с Шишо и Асен.

    09:10 01.11.2026

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