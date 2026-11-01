Изборният ден в Русенско започна спокойно, като всичките 335 секционни избирателни комисии в областта са отворили врати навреме. Първите избиратели са пристигнали пред секциите минути преди официалното начало на гласуването.
В една от секциите е възникнал проблем с електронно устройство за гласуване. По информация на областната администрация в Русе техник е извършил проверка на място и е установил, че причината е в удължителя на машината. Проблемът вече е отстранен.
От общо 335 секционни избирателни комисии шест са допълнителни, а пет са подвижни. В 13 секции са осигурени тактилни шаблони, които улесняват гласуването на хората с увредено зрение.
По последни данни право на глас в Русенско имат малко над 194 000 души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е
08:49 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Чета За Да Видя !
Продължават Да се Случват Днес !
08:54 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гласувайте
08:56 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 1488
😂😂😂
09:06 01.11.2026
12 Герберист
09:09 01.11.2026
13 Тиквен премиер
09:10 01.11.2026