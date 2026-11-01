Изборният ден в Русенско започна спокойно, като всичките 335 секционни избирателни комисии в областта са отворили врати навреме. Първите избиратели са пристигнали пред секциите минути преди официалното начало на гласуването.

В една от секциите е възникнал проблем с електронно устройство за гласуване. По информация на областната администрация в Русе техник е извършил проверка на място и е установил, че причината е в удължителя на машината. Проблемът вече е отстранен.

От общо 335 секционни избирателни комисии шест са допълнителни, а пет са подвижни. В 13 секции са осигурени тактилни шаблони, които улесняват гласуването на хората с увредено зрение.

По последни данни право на глас в Русенско имат малко над 194 000 души.