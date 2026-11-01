2,1% е активността на балотажа към 9,00 ч

Избирателната активност на балотажа за президент и вицепрезидент към 09:00 ч. е 2,1%. Данните са от exit poll на социологическата агенция „Мяра“, направен по поръчка на NOVA.
Право на глас имат близо 6,6 млн. души. Изборният ден започна в 07:00 ч. и по закон приключва в 20:00 ч. Той може да бъде удължен с до един час, ако пред секциите има избиратели, които все още не са гласували. В секциите извън страната гласуването приключва в 20:00 или 21:00 ч. местно време.
Машинно гласуване е предвидено в 9373 секции. В 2249 от тях има по две устройства, а общият брой на машините е 11 622.
На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши в секциите с над 300 избиратели да се гласува изцяло с машини. Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да упражнят правото си на вот в определените за това достъпни секции, разположени предимно на първия етаж на сградите.
След края на изборния ден секционните избирателни комисии установяват резултата, съставят протоколи и ги предават на районните избирателни комисии. Същата процедура се прилага и за секциите извън страната.
Според изборната хронограма Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А й на бас
Коментиран от #4, #6
10:17 01.11.2026
2 Любопитен
Коментиран от #7
10:19 01.11.2026
3 В момента
10:21 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 да споделя
Коментиран от #10
10:28 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Юрист
До коментар #2 от "Любопитен":Ако ще и 0.1% да са гласували пак е легитимен президента 😉😘
Коментиран от #16
10:29 01.11.2026
8 Циник
10:30 01.11.2026
9 Ивелин Михайлов
10:30 01.11.2026
10 Да допълня
До коментар #5 от "да споделя":В същото време колко пари харчи.
Пътувания охрана съветници и т.н
10:30 01.11.2026
11 Хмм
10:33 01.11.2026
12 Мюмюн
10:35 01.11.2026
13 до 20ч ще бъдат над 66% и путин ще дойде
10:35 01.11.2026
14 Ще гласуват мах 15%
10:37 01.11.2026
15 Мюмю
10:37 01.11.2026
16 до 20ч ще бъдат над 66% и путин ще дойде
До коментар #7 от "Юрист":при гласували под 20% президента е Нелигитимен пред другите държави на ес и по света.никой не го кани и той стои само на дондуков 1 и ходи на спявка на любянка 9 в масква!Ето защо трябва да се надигне ГЛАСЪТ!
10:38 01.11.2026