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2,1% е активността на балотажа към 9,00 ч
  Тема: Избори

2,1% е активността на балотажа към 9,00 ч

1 Ноември, 2026 10:16 487 16

  • избирателна активност-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • машинно гласуване-
  • цик

Право на глас имат близо 6,6 млн. души

2,1% е активността на балотажа към 9,00 ч - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Избирателната активност на балотажа за президент и вицепрезидент към 09:00 ч. е 2,1%. Данните са от exit poll на социологическата агенция „Мяра“, направен по поръчка на NOVA.

„Избирателната активност на балотажа на президентския вот към 09:00 ч. е 2,1%.“

Право на глас имат близо 6,6 млн. души. Изборният ден започна в 07:00 ч. и по закон приключва в 20:00 ч. Той може да бъде удължен с до един час, ако пред секциите има избиратели, които все още не са гласували. В секциите извън страната гласуването приключва в 20:00 или 21:00 ч. местно време.

Машинно гласуване е предвидено в 9373 секции. В 2249 от тях има по две устройства, а общият брой на машините е 11 622.

На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши в секциите с над 300 избиратели да се гласува изцяло с машини. Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да упражнят правото си на вот в определените за това достъпни секции, разположени предимно на първия етаж на сградите.

След края на изборния ден секционните избирателни комисии установяват резултата, съставят протоколи и ги предават на районните избирателни комисии. Същата процедура се прилага и за секциите извън страната.

Според изборната хронограма Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А й на бас

    6 2 Отговор
    Че крайния резултат ще бъде под 25%

    Коментиран от #4, #6

    10:17 01.11.2026

  • 2 Любопитен

    4 10 Отговор
    Радев, оставка. Президент не са избира с 500 000 гласа.

    Коментиран от #7

    10:19 01.11.2026

  • 3 В момента

    4 7 Отговор
    Неандерталката риве на рамото на Рундьо, а мутрофанова им прави руско кафе

    10:21 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 да споделя

    5 0 Отговор
    ако мине 12% ще е цяло чудо !!! президенството в българия е напълно безсмислена структура президента само дава някакви изявления по телевизията и толкова никаква работа не върши в политически план защото парламента му е орязал крилата хората знаят много добре и това и не виждат смисъл да се гласува за безгласна струна…

    Коментиран от #10

    10:28 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Юрист

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Ако ще и 0.1% да са гласували пак е легитимен президента 😉😘

    Коментиран от #16

    10:29 01.11.2026

  • 8 Циник

    0 0 Отговор
    В София специално времето е отвратително. В такова време се гласува за Дядо Мраз. Ама трябва да гласуваме и за Президент, че пореден евронекадърник на власт множко ще ни дойде.

    10:30 01.11.2026

  • 9 Ивелин Михайлов

    0 1 Отговор
    Довечера пепейките ще реват и ще проклинат българите както винаги 😏😉😝

    10:30 01.11.2026

  • 10 Да допълня

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "да споделя":

    В същото време колко пари харчи.
    Пътувания охрана съветници и т.н

    10:30 01.11.2026

  • 11 Хмм

    1 1 Отговор
    винаги вторият тур е с по-малка активност, а машинното гласуване я намалява още повече. а и през тази половин година видяхме че не си дават зор да свършат качествено дори малкото за което носят отговорност, разходки по света и у нас, НСО охрана, служебни коли, смяна на тоалети, холивудски усмивки, навити букли, изобщо демонстрация на охолен живот, а хората си броят стотинките замляко и хляб

    10:33 01.11.2026

  • 12 Мюмюн

    0 0 Отговор
    няя си мръдна г за тези избори, както и за всички избори, и без мен си ги самоизбират

    10:35 01.11.2026

  • 13 до 20ч ще бъдат над 66% и путин ще дойде

    1 0 Отговор
    Щом от 2000гласували направихте 2,1% ще ви бъде и ИИ няма да ви вземе хляба,журналисти ....

    10:35 01.11.2026

  • 14 Ще гласуват мах 15%

    1 0 Отговор
    Президентът ще е де факто нелигитимен! Защото ще бъде избран с по малко от 10% от народа! Трябва промяна в ИК : При гласували по малко от 25% изборите да се анулирват и повторен вот след минимум 6 месеца!

    10:37 01.11.2026

  • 15 Мюмю

    0 0 Отговор
    пародия на държава. ако с парите за изборите за транспорт построиха детски градини, у моя град щеше да е рай

    10:37 01.11.2026

  • 16 до 20ч ще бъдат над 66% и путин ще дойде

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Юрист":

    при гласували под 20% президента е Нелигитимен пред другите държави на ес и по света.никой не го кани и той стои само на дондуков 1 и ходи на спявка на любянка 9 в масква!Ето защо трябва да се надигне ГЛАСЪТ!

    10:38 01.11.2026

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