2,1% е активността на балотажа към 9,00 ч

Избирателната активност на балотажа за президент и вицепрезидент към 09:00 ч. е 2,1%. Данните са от exit poll на социологическата агенция „Мяра“, направен по поръчка на NOVA.

„Избирателната активност на балотажа на президентския вот към 09:00 ч. е 2,1%.“

Право на глас имат близо 6,6 млн. души. Изборният ден започна в 07:00 ч. и по закон приключва в 20:00 ч. Той може да бъде удължен с до един час, ако пред секциите има избиратели, които все още не са гласували. В секциите извън страната гласуването приключва в 20:00 или 21:00 ч. местно време.

Машинно гласуване е предвидено в 9373 секции. В 2249 от тях има по две устройства, а общият брой на машините е 11 622.

На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши в секциите с над 300 избиратели да се гласува изцяло с машини. Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да упражнят правото си на вот в определените за това достъпни секции, разположени предимно на първия етаж на сградите.

След края на изборния ден секционните избирателни комисии установяват резултата, съставят протоколи и ги предават на районните избирателни комисии. Същата процедура се прилага и за секциите извън страната.

Според изборната хронограма Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.