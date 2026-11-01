Избирателната активност на балотажа е 4,1% към 10,00 ч

Избирателната активност на балотажа за президент и вицепрезидент към 10:00 ч. е 4,1%. Данните са от exit poll на социологическата агенция „Тренд“, направен по поръчка на NOVA.

За сравнение, на първия тур по същото време до урните са били 4,4% от избирателите. Право на глас в страната имат близо 6,6 милиона души.

Вотът продължава до 20:00 ч.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч. Краят може да бъде удължен с до един час, ако пред избирателна секция има граждани, които все още не са упражнили правото си на глас.

Гласуването се провежда в близо 12 700 секции. В организацията на изборите участват около 100 000 членове на секционни избирателни комисии.

Машинно гласуване в 9373 секции

С машина се гласува в 9373 секции в страната. В 2249 от тях са осигурени по две устройства, а общият брой на машините е 11 622.

На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели.

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определените за това секции, които обикновено се намират на първия етаж на сградите.

Какво следва след края на вота

След обявяването на края на изборния ден секционните комисии установяват резултата от гласуването, съставят протоколи и ги предават на районните избирателни комисии. Същият ред се прилага и за секциите извън страната.

Според изборната хронограма Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.