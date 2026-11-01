Божидар Божанов: Гласувах за истината и сигурна България

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че е гласувал на балотажа на президентските избори за сигурен европейски път на България и за запазване на стабилността в страната.

„Гласувах за това европейският път на България да бъде сигурен и да не бъде поставян под въпрос. Гласувах за истината, защото само истината може да бъде обединител на нацията. А лъжата, която беше използвана многократно в тази кампания, е това, което разделя хората“, каза Божанов.

Той допълни: „Гласувах за сигурна и стабилна България“.

В коментара си Божанов свърза сигурността на страната и с ангажиментите на България към международните ѝ съюзи. „България е част от най-силните световни съюзи, включително НАТО“, заяви той.

Като пример Божанов посочи случай с дронове, установени над Черно море от самолет, изпратен от партньорска държава. По думите му най-вероятно е имало предложение дроновете да бъдат унищожени със самолети, базирани в Румъния. Той предположи, че това предложение е било мълчаливо или директно отказано от България.

„Това е лоша политика“, заяви Божанов, без да посочи публично допълнителни подробности за конкретния случай.

Съпредседателят на „Да, България“ заяви, че в президентството трябва да има човек, който да изпълнява ролята на коректив на изпълнителната власт.

„Трябва да има човек в президентството, освен опозицията в парламента, който да бъде коректив, да бъде противотежест и да балансира иначе на моменти доста безотговорната позиция на правителството“, каза Божанов.

Така той постави акцент върху президентската институция като допълнителен център на контрол и баланс наред с парламентарната опозиция.