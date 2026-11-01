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Божидар Божанов: Гласувах за истината и сигурна България
  Тема: Избори

Божидар Божанов: Гласувах за истината и сигурна България

1 Ноември, 2026 12:40 489 30

  • божидар божанов-
  • да българия-
  • президентски избори-
  • нато-
  • политика

Съпредседателят на „Да, България“ заяви, че лъжата в кампанията разделя хората и призова за президент, който да бъде коректив на правителството

Божидар Божанов: Гласувах за истината и сигурна България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че е гласувал на балотажа на президентските избори за сигурен европейски път на България и за запазване на стабилността в страната.

„Гласувах за това европейският път на България да бъде сигурен и да не бъде поставян под въпрос. Гласувах за истината, защото само истината може да бъде обединител на нацията. А лъжата, която беше използвана многократно в тази кампания, е това, което разделя хората“, каза Божанов.

Той допълни: „Гласувах за сигурна и стабилна България“.

В коментара си Божанов свърза сигурността на страната и с ангажиментите на България към международните ѝ съюзи. „България е част от най-силните световни съюзи, включително НАТО“, заяви той.

Като пример Божанов посочи случай с дронове, установени над Черно море от самолет, изпратен от партньорска държава. По думите му най-вероятно е имало предложение дроновете да бъдат унищожени със самолети, базирани в Румъния. Той предположи, че това предложение е било мълчаливо или директно отказано от България.

„Това е лоша политика“, заяви Божанов, без да посочи публично допълнителни подробности за конкретния случай.

Съпредседателят на „Да, България“ заяви, че в президентството трябва да има човек, който да изпълнява ролята на коректив на изпълнителната власт.

„Трябва да има човек в президентството, освен опозицията в парламента, който да бъде коректив, да бъде противотежест и да балансира иначе на моменти доста безотговорната позиция на правителството“, каза Божанов.

Така той постави акцент върху президентската институция като допълнителен център на контрол и баланс наред с парламентарната опозиция.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ни Едно

    9 1 Отговор
    кебапче се не отчупи от Вип софрите за Народа
    с какви очи се изисква да гласуваме
    Срамота

    12:41 01.11.2026

  • 2 Нищоправеца

    4 7 Отговор
    към момента резултата е 60/40 за мунчовица... очаквам рязка активизация след 17ч на определение електорати и рязко обръщане в ползва на геюро-кондьов

    Коментиран от #4

    12:43 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европейца

    4 0 Отговор
    При тази активност президентството струва 5 милиона евро. 100к гласа ще са определящи, по 50 евро бройката смятай..

    Коментиран от #29

    12:45 01.11.2026

  • 6 Тик-Ток

    11 0 Отговор
    Стига с тия празни приказки,след вашето гласуване за силна и богата България,след това само разруха ,мизерия и корупция

    12:45 01.11.2026

  • 7 Нищоправеца

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    аааа за 50 еврака ще си изтъркат подметките да знаеш ... и малко заплаха де

    12:46 01.11.2026

  • 8 Капитан Крийч

    8 0 Отговор
    Божанов, жива ли е Сглобката?

    12:46 01.11.2026

  • 9 Дедо Джо

    5 0 Отговор
    Ппдб отидоха в историята при Кюмура, Дедо и Чалгаря.

    12:47 01.11.2026

  • 10 Нищоправеца

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    Баце и Феномена няма да допуснат Мунчо да се облажи и заякне. С Геюро е по-лесно - ще му метнат някоя трохица и ще го врътнат да се прави на герой

    12:48 01.11.2026

  • 11 Петър Волгин

    10 1 Отговор
    И Германия гори. Предлагам да се абстрахираме от качулатите, които палят, трошат и грабят. Има ги навсякъде. По-важното е, че десетки хиляди хора излязоха да протестират в основните градове. Протестират, защото им писна доходите им да намаляват, да живеят все по-зле, да не могат да се грижат подобаващо за децата си, докато в същото време урсулоподобният Мерц изсипва милиарди от парите на германците в джобовете на корумпираните политици в Киев. И още нещо крайно гадно е замислил - да праща германските младежи на фронта в Украйна.
    Настоящите европейски управляващи елити съвсем са скъсали в реалността. Тъповатата им упоритост да не се съобразяват с желанието на огромното мнозинство нормални европейци в крайна сметка ще ги прати на политическото бунище. Съвсем скоро днешните управляващи в Германия, Франция, Италия, Полша ще бъдат само далечен спомен.
    Нормалните хора най-после се събудиха и им поискаха сметка. Това е началото на една нова Европа. На Европа без урсули, макрони, мерцове, тускове и други подобни тесногръди фанатици. На Европа, в която управляват нормални и разумни хора.

    Честит Ден на народните будители!

    Коментиран от #14

    12:48 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Това е лъжа

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Тик-Ток":

    Лъжа лъжа

    12:50 01.11.2026

  • 14 Това е лъжа

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Петър Волгин":

    Лъжа лъжа. Протестите са срещу богаташите и корумпираните. Защо в България хората не излизат? Където богатство е съсредоточено в няколко процента мафиоти.

    Коментиран от #20

    12:51 01.11.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ВСИЧКО НЕ - БОГОУГОДНО
    .. ЩО ИЗПЪЛЗЯ ВЧЕРА НА ХЕЛОУИН ОТ ДУПКИТЕ
    ... НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
    ЩЕ БЪДЕ ИЗРИНАТО С ЛОПАТИТЕ ОБРАТНО:)

    12:52 01.11.2026

  • 16 Довечера

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    Ела,да си получиш безплатната доза за теб и децата ти от Йоца Нарко -йото..ва..

    Коментиран от #19

    12:52 01.11.2026

  • 17 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Как така лъжец и тарикат като теб гласува за "истината"?

    12:52 01.11.2026

  • 18 Гласува

    6 1 Отговор
    За крадливата шайка разсипала България през последните 37 г. и подкрепили гюро михайлов... Всички сте позор и за панделата !

    12:53 01.11.2026

  • 19 Гробар

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Довечера":

    Е требва да се живее от нещо и тя син има. Да бехте избрали Копейката той наркодилъри не помилва.

    Коментиран от #21, #24

    12:54 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 бай плъх

    6 0 Отговор
    Гласувах си за истината в кьор софрата и сигурна службица

    интересно че има много бедни вярващи успивани за светло бъдеще на оня свят
    на доказани лапачи без изключение

    12:58 01.11.2026

  • 23 незнайко

    8 0 Отговор
    Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че е гласувал на балотажа на президентските избори за сигурен европейски път на България и за запазване на стабилността в страната.
    Тази заучена фраза дали ще помогне на БЪЛГАРИЯ ?
    Откакто сме в ЕС нищо ДОБРО не се е случило в страната ни ! Навъдиха се единствено западни хипермаркети с китайски стоки и ГМО храни !!! Плащаме по МИЛИАРД И ПОЛОВИНА за членски внос и говорим, че получаваме дотации от ЕС !!!
    ОСЪЗНАЙТЕ СЕ НАЙ НАКРАЯ ! Това е същото както си държим парите в банката без да получаваме дивиденти ! Кой печели от това ?
    Това си е ПЛАДНЕШКИ ОБИР и нищо друго !!!

    Коментиран от #25

    13:00 01.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тик-Ток

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "незнайко":

    Точно това е плана на Ротшилдите

    13:06 01.11.2026

  • 26 бай метач

    1 0 Отговор
    пак мина и помете
    няма ли кой да го уволни за своеволие

    13:09 01.11.2026

  • 27 Ала-бала

    4 0 Отговор
    Истината за шарлатаните.

    13:10 01.11.2026

  • 28 Пушек от лулата на Шамана

    2 0 Отговор
    Най-дългото разстояние измерено по права линия на Земята е между България и Европа.
    Близо 40 години любимите ни политици го пътуват и още говорят за ,, Пътят към Европа"
    Имам усещането , че ако ги свалят от служебните коли на гара Подуяне и ги пратят пеша до триъгълника на властта , ще се загубят.

    13:16 01.11.2026

  • 29 Капейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европейца":

    Забрави, че има едни жълтопаветници, които не кълват на 50 €. Сметката ти е грешна с няколко милиарда.

    13:23 01.11.2026

  • 30 Дядо Гъдю

    0 0 Отговор
    Този ,,другар" от ,,Да България" много ми хареса като говори за ,,светлото бъдеще".
    Напомня ми за ,,Зрелия социализъм" и ,,пътят към сияйните върхове на Комунизма"
    Още тогава си купих ,,Пионерки " с голям грайфер.Да не се хлъзгам,защото всичко ще бъде ,,по мед и масло".
    Това бе по препоръка на Радой Ралин( Вечна му памет !)

    Сега ще ми влязат в употреба като вървим по пътя на ...където сочи въпросният другар.
    P.S:
    (,,Пионерките" са високи зимни обувки с голям грайфер по 14,60 лева )

    13:29 01.11.2026

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