Божидар Божанов: Гласувах за истината и сигурна България

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че е гласувал на балотажа на президентските избори за сигурен европейски път на България и за запазване на стабилността в страната.
„Гласувах за това европейският път на България да бъде сигурен и да не бъде поставян под въпрос. Гласувах за истината, защото само истината може да бъде обединител на нацията. А лъжата, която беше използвана многократно в тази кампания, е това, което разделя хората“, каза Божанов.
Той допълни: „Гласувах за сигурна и стабилна България“.
В коментара си Божанов свърза сигурността на страната и с ангажиментите на България към международните ѝ съюзи. „България е част от най-силните световни съюзи, включително НАТО“, заяви той.
Като пример Божанов посочи случай с дронове, установени над Черно море от самолет, изпратен от партньорска държава. По думите му най-вероятно е имало предложение дроновете да бъдат унищожени със самолети, базирани в Румъния. Той предположи, че това предложение е било мълчаливо или директно отказано от България.
„Това е лоша политика“, заяви Божанов, без да посочи публично допълнителни подробности за конкретния случай.
Съпредседателят на „Да, България“ заяви, че в президентството трябва да има човек, който да изпълнява ролята на коректив на изпълнителната власт.
„Трябва да има човек в президентството, освен опозицията в парламента, който да бъде коректив, да бъде противотежест и да балансира иначе на моменти доста безотговорната позиция на правителството“, каза Божанов.
Така той постави акцент върху президентската институция като допълнителен център на контрол и баланс наред с парламентарната опозиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ни Едно
с какви очи се изисква да гласуваме
Срамота
12:41 01.11.2026
2 Нищоправеца
Коментиран от #4
12:43 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Европейца
Коментиран от #29
12:45 01.11.2026
6 Тик-Ток
12:45 01.11.2026
7 Нищоправеца
До коментар #4 от "Гробар":аааа за 50 еврака ще си изтъркат подметките да знаеш ... и малко заплаха де
12:46 01.11.2026
8 Капитан Крийч
12:46 01.11.2026
9 Дедо Джо
12:47 01.11.2026
10 Нищоправеца
До коментар #4 от "Гробар":Баце и Феномена няма да допуснат Мунчо да се облажи и заякне. С Геюро е по-лесно - ще му метнат някоя трохица и ще го врътнат да се прави на герой
12:48 01.11.2026
11 Петър Волгин
Настоящите европейски управляващи елити съвсем са скъсали в реалността. Тъповатата им упоритост да не се съобразяват с желанието на огромното мнозинство нормални европейци в крайна сметка ще ги прати на политическото бунище. Съвсем скоро днешните управляващи в Германия, Франция, Италия, Полша ще бъдат само далечен спомен.
Нормалните хора най-после се събудиха и им поискаха сметка. Това е началото на една нова Европа. На Европа без урсули, макрони, мерцове, тускове и други подобни тесногръди фанатици. На Европа, в която управляват нормални и разумни хора.
Честит Ден на народните будители!
Коментиран от #14
12:48 01.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Това е лъжа
До коментар #12 от "Тик-Ток":Лъжа лъжа
12:50 01.11.2026
14 Това е лъжа
До коментар #11 от "Петър Волгин":Лъжа лъжа. Протестите са срещу богаташите и корумпираните. Защо в България хората не излизат? Където богатство е съсредоточено в няколко процента мафиоти.
Коментиран от #20
12:51 01.11.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. ЩО ИЗПЪЛЗЯ ВЧЕРА НА ХЕЛОУИН ОТ ДУПКИТЕ
... НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
ЩЕ БЪДЕ ИЗРИНАТО С ЛОПАТИТЕ ОБРАТНО:)
12:52 01.11.2026
16 Довечера
До коментар #3 от "Гробар":Ела,да си получиш безплатната доза за теб и децата ти от Йоца Нарко -йото..ва..
Коментиран от #19
12:52 01.11.2026
17 Ти да видиш
12:52 01.11.2026
18 Гласува
12:53 01.11.2026
19 Гробар
До коментар #16 от "Довечера":Е требва да се живее от нещо и тя син има. Да бехте избрали Копейката той наркодилъри не помилва.
Коментиран от #21, #24
12:54 01.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 бай плъх
интересно че има много бедни вярващи успивани за светло бъдеще на оня свят
на доказани лапачи без изключение
12:58 01.11.2026
23 незнайко
Тази заучена фраза дали ще помогне на БЪЛГАРИЯ ?
Откакто сме в ЕС нищо ДОБРО не се е случило в страната ни ! Навъдиха се единствено западни хипермаркети с китайски стоки и ГМО храни !!! Плащаме по МИЛИАРД И ПОЛОВИНА за членски внос и говорим, че получаваме дотации от ЕС !!!
ОСЪЗНАЙТЕ СЕ НАЙ НАКРАЯ ! Това е същото както си държим парите в банката без да получаваме дивиденти ! Кой печели от това ?
Това си е ПЛАДНЕШКИ ОБИР и нищо друго !!!
Коментиран от #25
13:00 01.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тик-Ток
До коментар #23 от "незнайко":Точно това е плана на Ротшилдите
13:06 01.11.2026
26 бай метач
няма ли кой да го уволни за своеволие
13:09 01.11.2026
27 Ала-бала
13:10 01.11.2026
28 Пушек от лулата на Шамана
Близо 40 години любимите ни политици го пътуват и още говорят за ,, Пътят към Европа"
Имам усещането , че ако ги свалят от служебните коли на гара Подуяне и ги пратят пеша до триъгълника на властта , ще се загубят.
13:16 01.11.2026
29 Капейчо
До коментар #5 от "Европейца":Забрави, че има едни жълтопаветници, които не кълват на 50 €. Сметката ти е грешна с няколко милиарда.
13:23 01.11.2026
30 Дядо Гъдю
Напомня ми за ,,Зрелия социализъм" и ,,пътят към сияйните върхове на Комунизма"
Още тогава си купих ,,Пионерки " с голям грайфер.Да не се хлъзгам,защото всичко ще бъде ,,по мед и масло".
Това бе по препоръка на Радой Ралин( Вечна му памет !)
Сега ще ми влязат в употреба като вървим по пътя на ...където сочи въпросният другар.
P.S:
(,,Пионерките" са високи зимни обувки с голям грайфер по 14,60 лева )
13:29 01.11.2026