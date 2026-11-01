Кирил Вълчев: Днес гласуваме за своя род и език

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев призова българите да гласуват на втория тур на президентските избори. Той упражни правото си на глас в Деня на народните будители и свърза празника с отговорността на гражданите към държавата и нейните институции.
„Днес гласуваме за своя род и език, с който аз много се гордея, по завета на св. Паисий Хилендарски. Той призовава нас, българите, да не се срамуваме от своето, да не се мамим по чуждото и да знаем историята на България, която днес вече е 14 века в Европа“, заяви Вълчев.
Вълчев припомни, че 1 ноември е избран за Ден на народните будители през 1922 г. По думите му всеки гражданин може да покаже своята отговорност към страната, като участва в избора на държавните институции.
Кандидатът за вицепрезидент изрази надежда повече хора да отидат до урните в сравнение с първия тур. Той посочи, че първоначалните индикации сочат по-висока избирателна активност.
„Очевидно е, че всички сбъркахме някъде, за да не успеем да мотивираме на първия тур повече българи да гласуват. Вярвам, че в оставащите часове тази неделя обаче ще гласуват повече хора“, коментира Вълчев.
Той заяви, че заедно с Илияна Йотова ще търсят съгласие между гражданите и институциите. Според Вълчев диалогът трябва да бъде поставен над политическите конфликти.
„Ние ще търсим съгласия помежду си, съгласие между институциите, ще го правим в разговор, а не във вечни раздори. Защото наш учител трябва да бъде съгласието, а не несъгласието. Мирът, а не раздорът“, заяви Кирил Вълчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Стар ЧЛЕН на БКП
Комунята... оял се....
А беше в "Дарик", - с маската на демократ... 😭😭😭
15:38 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сила
15:39 01.11.2026
6 Данчо
Коментиран от #16
15:39 01.11.2026
7 Как по дяволите
Коментиран от #35
15:39 01.11.2026
8 За руйно вино
15:39 01.11.2026
9 5556
15:39 01.11.2026
10 Аз гласувах
Коментиран от #19
15:40 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Аз мога
До коментар #4 от "14|88":да пиша,но не мога да чета!
15:41 01.11.2026
13 Има ни пак
15:41 01.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И тоя
Коментиран от #21, #23
15:43 01.11.2026
16 Кой
До коментар #6 от "Данчо":Фълчеф ли?
15:44 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гробар
До коментар #10 от "Аз гласувах":А аз - да фърлиме фесовете.
15:47 01.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гробар
До коментар #15 от "И тоя":Чия е Източна Румелия?
Коментиран от #31
15:48 01.11.2026
22 Шабан
15:48 01.11.2026
23 Гробар
До коментар #15 от "И тоя":Гърция и Турция агресори ли са? Чия е Беломорска Тракия?
15:49 01.11.2026
24 Гост
15:49 01.11.2026
25 Добър
15:50 01.11.2026
26 Политзоолог
15:51 01.11.2026
27 Днес гласуваме
15:52 01.11.2026
28 БКП
15:55 01.11.2026
29 Колега
15:57 01.11.2026
30 Мая
Коментиран от #32
16:00 01.11.2026
31 Европеец
До коментар #21 от "Гробар":Преди пет години Костадинов зададе тоя въпрос на оная любата колежич.... Беше голямо шоу, бабичката направо полудя...
16:02 01.11.2026
32 Шопо
До коментар #30 от "Мая":И шопска салата! Ка та не беше срам да я опущиш!
16:03 01.11.2026
33 Високо, висоооко
16:03 01.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЦК на БКП
До коментар #7 от "Как по дяволите":Щом си комунист - може !!!
Пример - ПАЛАТА на синчето
16:05 01.11.2026
36 Макс
16:06 01.11.2026
37 Твоя род
16:11 01.11.2026
38 Вълчето
16:15 01.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Богоров
16:20 01.11.2026
44 Турски кибрит
16:22 01.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Вълчо от рода Дуло
16:28 01.11.2026
47 мькффк
16:31 01.11.2026
48 Тюфлек
16:34 01.11.2026
49 МААЛАТА
16:36 01.11.2026
50 Българи!
16:40 01.11.2026