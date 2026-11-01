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Кирил Вълчев: Днес гласуваме за своя род и език
  Тема: Избори

Кирил Вълчев: Днес гласуваме за своя род и език

1 Ноември, 2026 15:33 671 50

  • кирил вълчев-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • избирателна активност-
  • ден на народните будители

Кандидатът за вицепрезидент гласува в Деня на народните будители и заяви, че диалогът трябва да бъде над политическите конфликти

Кирил Вълчев: Днес гласуваме за своя род и език - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев призова българите да гласуват на втория тур на президентските избори. Той упражни правото си на глас в Деня на народните будители и свърза празника с отговорността на гражданите към държавата и нейните институции.

„Днес гласуваме за своя род и език, с който аз много се гордея, по завета на св. Паисий Хилендарски. Той призовава нас, българите, да не се срамуваме от своето, да не се мамим по чуждото и да знаем историята на България, която днес вече е 14 века в Европа“, заяви Вълчев.

Вълчев припомни, че 1 ноември е избран за Ден на народните будители през 1922 г. По думите му всеки гражданин може да покаже своята отговорност към страната, като участва в избора на държавните институции.

Кандидатът за вицепрезидент изрази надежда повече хора да отидат до урните в сравнение с първия тур. Той посочи, че първоначалните индикации сочат по-висока избирателна активност.

„Очевидно е, че всички сбъркахме някъде, за да не успеем да мотивираме на първия тур повече българи да гласуват. Вярвам, че в оставащите часове тази неделя обаче ще гласуват повече хора“, коментира Вълчев.

Той заяви, че заедно с Илияна Йотова ще търсят съгласие между гражданите и институциите. Според Вълчев диалогът трябва да бъде поставен над политическите конфликти.

„Ние ще търсим съгласия помежду си, съгласие между институциите, ще го правим в разговор, а не във вечни раздори. Защото наш учител трябва да бъде съгласието, а не несъгласието. Мирът, а не раздорът“, заяви Кирил Вълчев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Стар ЧЛЕН на БКП

    22 0 Отговор
    Майко, на тоя костюма по-голям и от тези на Svin Ята и зайчара 🤣🤣🤣
    Комунята... оял се....
    А беше в "Дарик", - с маската на демократ... 😭😭😭

    15:38 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    17 1 Отговор
    Тоя в Антарктида ли гласува ...??! Или на нос Хорн ....?!?

    15:39 01.11.2026

  • 6 Данчо

    8 20 Отговор
    Вълчев се оказа по-достоен от Кандеф!

    Коментиран от #16

    15:39 01.11.2026

  • 7 Как по дяволите

    23 2 Отговор
    Се купуват 7 апартамента, 3 гаража, 4 парцела в София и 3 склада без да си бизнесмен? Как този работещ в Бта го е постигнал без кражба?

    Коментиран от #35

    15:39 01.11.2026

  • 8 За руйно вино

    11 0 Отговор
    и гроздова!

    15:39 01.11.2026

  • 9 5556

    7 5 Отговор
    За този добре ама за другия!!! А има вероятност!!! Забелязвам, че в последно време от Главните секретари в МВР нищо добро не се е получило!

    15:39 01.11.2026

  • 10 Аз гласувах

    11 2 Отговор
    да хвърля ушанката!

    Коментиран от #19

    15:40 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Аз мога

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "14|88":

    да пиша,но не мога да чета!

    15:41 01.11.2026

  • 13 Има ни пак

    12 1 Отговор
    Президентът бил обединител на нацията. Пълни глупости. От самите кандидати си личи как целенасочено ни разделят, спорят, лъжат, използват компромати и какво ли още не, само и само да се задържат в политиката. Цяла Европа стачкува и по това се вижда колко са загрижени политиците за обикновените хора.

    15:41 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И тоя

    16 2 Отговор
    почна глупости да говори. Половин час го питаха Путин агресор ли е, увърта, гъна се, но така и не отговори. Сега го раздава родолюбец. Отврат!

    Коментиран от #21, #23

    15:43 01.11.2026

  • 16 Кой

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Данчо":

    Фълчеф ли?

    15:44 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гробар

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Аз гласувах":

    А аз - да фърлиме фесовете.

    15:47 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гробар

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "И тоя":

    Чия е Източна Румелия?

    Коментиран от #31

    15:48 01.11.2026

  • 22 Шабан

    3 2 Отговор
    Не е от нашите

    15:48 01.11.2026

  • 23 Гробар

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "И тоя":

    Гърция и Турция агресори ли са? Чия е Беломорска Тракия?

    15:49 01.11.2026

  • 24 Гост

    8 1 Отговор
    Чичеее, стига бе! Кой ви вярва вече?! Борбата е кой ще прави служебните кабинети, които идват. Стига вече с тия "благи приказки"

    15:49 01.11.2026

  • 25 Добър

    8 1 Отговор
    Да плаща държавата за гласуване, ако иска висока активност. Така със скъпи кампании и навивки не става вече. Точка.

    15:50 01.11.2026

  • 26 Политзоолог

    9 1 Отговор
    Аман от съсели

    15:51 01.11.2026

  • 27 Днес гласуваме

    9 2 Отговор
    да НЕ Е вся власт советам

    15:52 01.11.2026

  • 28 БКП

    11 2 Отговор
    Продажен, червен шопар, нагаждач

    15:55 01.11.2026

  • 29 Колега

    4 0 Отговор
    Вълчо телеграфа :))

    15:57 01.11.2026

  • 30 Мая

    11 0 Отговор
    Пълни глупости гласувал за род и език, а ние за какво сласуваме за сланина и ракия?

    Коментиран от #32

    16:00 01.11.2026

  • 31 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гробар":

    Преди пет години Костадинов зададе тоя въпрос на оная любата колежич.... Беше голямо шоу, бабичката направо полудя...

    16:02 01.11.2026

  • 32 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мая":

    И шопска салата! Ка та не беше срам да я опущиш!

    16:03 01.11.2026

  • 33 Високо, висоооко

    3 0 Отговор
    Така, така - за род и език... Ми то държава нямаме, не ни трябват избори за държавен глава. Остана ни само родата, щото и езика омърсихме.

    16:03 01.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ЦК на БКП

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Как по дяволите":

    Щом си комунист - може !!!
    Пример - ПАЛАТА на синчето

    16:05 01.11.2026

  • 36 Макс

    5 0 Отговор
    Тоя е ползувал услугите на ескобара, видно е . Такава глупост скоро никой не е ръсил .

    16:06 01.11.2026

  • 37 Твоя род

    3 0 Отговор
    руски ли е?

    16:11 01.11.2026

  • 38 Вълчето

    0 0 Отговор
    е,като померан!

    16:15 01.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Богоров

    4 0 Отговор
    В изказването има над 60% чуждици!

    16:20 01.11.2026

  • 44 Турски кибрит

    3 0 Отговор
    Пални драсни клечица...

    16:22 01.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Вълчо от рода Дуло

    2 0 Отговор
    одрал е кожата на Аспарух!

    16:28 01.11.2026

  • 47 мькффк

    3 0 Отговор
    какво ще рече"свой род и език".. иска д акаже че ако е за йотова демек руски ли? , ми то ако е за гюров отиваме на английски! все не е български .... а който е учил история нашето племе е дошло от уралска част на руските територии в миналото

    16:31 01.11.2026

  • 48 Тюфлек

    0 0 Отговор
    на български ,как е?

    16:34 01.11.2026

  • 49 МААЛАТА

    0 0 Отговор
    Верно - днес гласувахме за своя род и език…Турските братушки от НАТО ни приветстват.

    16:36 01.11.2026

  • 50 Българи!

    0 0 Отговор
    Добре погледнете мазната, грозна и противна физиономия на този прононсиран, червен и в червата комунист! Нагъл, нахален и безскрупулен! За сметка на БТА се е разходил до 145 държави по света, за сметка на БТА! Остави, ами имаше потресаващата мерзост и простащина да обвинява достойния, честен и почтен Кандев, който има една единствена скромна къща, струваща 34 хиляди евор, селд акто този "Турист номер едно на Блъгария" притежава цели 16 апартамента! Да - 16! Шест в Софиа, един в Боровец и в други големи граодве и курорти! Изилзайте ,българи! Изилзайте и гласувайте протев "Турист намер едно на България" и против "президентката" му - лъжкинята Йотова, фатмашка слугиня и покровителка на наркобарони и углавни престъпници! Да, углавни престъпници! Фатмашката слугиня е помилвала не само петима наркобарони, но и двоен убиец! Излизайте , българи! Изилзайте да се освдободим от слугите и кремълския злодей - страхливци и национални предатели! Те тласкат, впрочем вече тласнаха България към пропастта!

    16:40 01.11.2026

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