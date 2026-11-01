Кирил Вълчев: Днес гласуваме за своя род и език

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев призова българите да гласуват на втория тур на президентските избори. Той упражни правото си на глас в Деня на народните будители и свърза празника с отговорността на гражданите към държавата и нейните институции.

„Днес гласуваме за своя род и език, с който аз много се гордея, по завета на св. Паисий Хилендарски. Той призовава нас, българите, да не се срамуваме от своето, да не се мамим по чуждото и да знаем историята на България, която днес вече е 14 века в Европа“, заяви Вълчев.

Вълчев припомни, че 1 ноември е избран за Ден на народните будители през 1922 г. По думите му всеки гражданин може да покаже своята отговорност към страната, като участва в избора на държавните институции.

Кандидатът за вицепрезидент изрази надежда повече хора да отидат до урните в сравнение с първия тур. Той посочи, че първоначалните индикации сочат по-висока избирателна активност.

„Очевидно е, че всички сбъркахме някъде, за да не успеем да мотивираме на първия тур повече българи да гласуват. Вярвам, че в оставащите часове тази неделя обаче ще гласуват повече хора“, коментира Вълчев.

Той заяви, че заедно с Илияна Йотова ще търсят съгласие между гражданите и институциите. Според Вълчев диалогът трябва да бъде поставен над политическите конфликти.

„Ние ще търсим съгласия помежду си, съгласие между институциите, ще го правим в разговор, а не във вечни раздори. Защото наш учител трябва да бъде съгласието, а не несъгласието. Мирът, а не раздорът“, заяви Кирил Вълчев.