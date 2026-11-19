Румен Радев: Русия подцени волята на украинския народ

Русия е подценила волята на украинския народ да се съпротивлява и да се бори за свободата си. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на конференцията „Черно море 2026: по-Близкият изток“, която се провежда в София.



Вицеадмирал Митко Петев отказа да оглави армията

Вицеадмирал Митко Петев е отказал предложението да стане началник на отбраната. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи пред парламентарната комисия по отбрана, че лично е разговарял с бившия съветник на президента по националната сигурност за възможността да поеме поста след оттеглянето на адмирал Емил Ефтимов. Петев е посочил лични причини за решението си.



ДБ предлага 15 мерки за семействата в Бюджет 2027

„Демократична България“ представи пакет от 15 законодателни и бюджетни мерки за семействата с деца, които предлага да бъдат включени в Бюджет 2027. По наличните разчети мерките са на стойност 179,09 млн. евро, а междинната финансова рамка достига 193,84 млн. евро заради включени предварителни оценки и намаление на данъчните приходи.



Цончо Ганев: Няма да има латиница в институциите

„Няма да има латиница“ – така съпредседателят на „Възраждане“ Цончо Ганев коментира законопроекта за българския език в интервю за предаването „Лице в лице“. По думите му проектът цели да ограничи употребата на чужди езици в държавните институции и публичното пространство и да утвърди българския книжовен език в официалните надписи.



Четири парламентарни комисии подкрепиха Бюджет 2027

Четири парламентарни комисии подкрепиха на първо четене бюджетни законопроекти и финансови разчети за 2027 г. Комисиите по транспорт, европейски въпроси и контрол на европейските фондове и превенция и противодействие на корупцията одобриха проекта на държавния бюджет в отделните му части, а здравната комисия прие проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса.



Милен Велчев: България е в беда, но не и в катастрофа

България е в беда заради ръста на бюджетните разходи, но не е в катастрофа, смята бившият финансов министър Милен Велчев. По думите му страната все още разполага с възможност да овладее ситуацията, ако бъде ограничено автоматичното нарастване на заплатите и социалните плащания.



Мирчев: Радев обяснява защо защитата е невъзможна

Ивайло Мирчев разкритикува премиера Румен Радев заради позицията му, че България не може да унищожава дронове в Черно море по чисто военнотехнически причини. Съпредседателят на „Да, България“ заяви, че вместо обяснение защо страната няма необходимите способности е нужен конкретен план за осигуряването им.



Димитър Стоянов: Никой не е предлагал помощ срещу дроновете в Черно море

Никой не е предлагал на България помощ за вдигане на съюзни изтребители или за унищожаване на морски дронове. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването му в парламентарната Комисия по отбрана.



Румен Радев: Европа я няма в решенията за сигурността от срещата в Шънджън

„Нашият най-голям извод от тази среща е, че Европа я няма.“ Така министър-председателят Румен Радев коментира разговорите между президентите на САЩ, Русия и Китай Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Шънджън.



Кирил Вълчев обяви оставката си като генерален директор на БТА

Кирил Вълчев обяви, че подава оставка като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). Той направи изявлението си по време на заседание на парламентарната Комисия по културата и медиите, на което беше обсъждано финансирането на агенцията.



Пред погледа на Радев и Йотова птица обърка антидрон система на демонстрация край Сливница

Птица обърка антидрон система по време на демонстрация на служба „Военна полиция“ на учебния полигон „Сливница“. Случката се разигра пред президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев по време на проявите за празника на Сухопътните войски. Демонстрацията е организирана съвместно с компанията „Аксон“.



Илияна Йотова: Няма да свиквам нов КСНС за новите удари в Черно море

Президентът Илияна Йотова заяви, че не планира ново свикване на Консултативния съвет за национална сигурност заради атаките и инцидентите с търговски кораби в Черно море. Решението идва на фона на нови случаи в българската изключителна икономическа зона и настояване от страна на опозицията за спешно заседание.



ГЕРБ-СДС ще внесе ограничени промени в бюджета за 2027 г. между четенията

ГЕРБ-СДС ще предложи ограничен брой промени в бюджета за 2027 г. между първо и второ четене. Това заяви депутатът Красимир Вълчев от кулоарите на парламента.



Щети от бурята в София, 28 дървета са паднали

Десетки сигнали за щети са подадени в София след силния вятър и проливния дъжд. Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община е реагирала на 28 сигнала за паднали дървета, 14 опасни ламарини, девет опасни билборда и 20 опасни строителни обекта.



ГЕРБ поиска от Радев план за защита от дронове в Черно море

ГЕРБ-СДС поиска от премиера Румен Радев конкретен план за защита на българското крайбрежие, териториалните води и изключителната икономическа зона от атаки с дронове. Повод станаха думите на Радев, че България иска да унищожава дроновете, но в момента не може да го направи по чисто военнотехнически причини.



"Спаси София" за концесионирането на "Топлофикация": Всичко пито - платено с една документална проверка

Столичният общински съвет даде съгласие кметът Васил Терзиев да подпише договор с Групата на Световната банка за започване на първата фаза от подготвителните действия за потенциално концесиониране на „Топлофикация София“ ЕАД. Решението беше подкрепено от групите на ПП-ДБ, ГЕРБ и „Синя София“.



Румен Радев: И аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как

„И аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как към момента по чисто военнотехнически причини“, заяви премиерът Румен Радев на конференцията „Черно море 2026: по-Близкият изток“ в София. Изказването му беше в отговор на коментара на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който ден по-рано каза, че при сегашната ситуация с атакуваните от дронове кораби би унищожавал безпилотните апарати.



Парламентът одобри 57 нови самоходни гаубици

Народното събрание одобри проект за придобиване на 57 нови 155-мм самоходни гаубици. Решението беше прието със 158 гласа „за“, нито един „против“ и 19 „въздържал се“.



Костадинов внася сигнал за данните за инфлацията и бюджета

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че ще внесе сигнал в прокуратурата за твърдения за фалшифицирани данни за инфлацията и държавния бюджет. По думите му за това свидетелстват изказвания на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, както и публикувани данни от Евростат.



Лихвите по кредитите се очаква да се повишат плавно

Лихвите по кредитите в България вероятно ще започнат да се повишават скоро, но очакването е промяната да бъде плавна. Причината за по-високата уязвимост на българските домакинства е, че 99,5% от новите кредити у нас са с плаваща лихва, докато средният дял за еврозоната е около 15%, показва анализ на Oxford Economics.



ПП отново защити ракията

„Продължаваме Промяната“ внесе предложения между първо и второ четене за промени в три данъчни закона. Партията настоява за по-висок праг за регистрация по ДДС, отпадане на част от предвидените нови данъци и ограничаване на забраната за ракия от малки казани само до продажбата.



Борисов: ПП-ДБ се договарят с „Прогресивна България“ за ВСС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ се договарят с „Прогресивна България“ за избора на членове на Висшия съдебен съвет. Той каза, че ГЕРБ не участва в разговори по темата.

