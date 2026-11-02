НОИ: Пенсионерите в чужбина подават декларация до 31 декември

Пенсионерите, които получават българска пенсия и живеят в определени държави извън Европейския съюз, трябва да подадат декларация за продължаване на изплащането ѝ до 31 декември 2026 г. Документът е известен като „декларация живот“ и е необходим за продължаване на плащанията през 2027 г.

Задължението се отнася за хора с местоживеене в държава извън ЕС, с която България няма приложим международен договор или споразумение за социална сигурност. НОИ посочва, че тазгодишният срок е започнал на 2 ноември.

Как се подава документът

„Декларация живот се подава веднъж годишно между 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година“, посочва НОИ.

Пенсионерът трябва лично да се яви пред българска консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата, в която живее. Там декларацията се заверява, след което се изпраща до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията.

Документът може да бъде подаден лично, чрез упълномощен представител или по пощата. При използване на пощенски оператор трябва да бъде изпратен оригиналът на заверената декларация. НОИ приема и електронно подаване чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от института.

Формуляри на декларацията са налични на български и на английски, испански, френски, немски, италиански и турски език.

Кои пенсионери не са обхванати

Изискването не се прилага за всички български пенсионери, които живеят зад граница. То е насочено към лицата в държави извън ЕС, за които не действат европейски регламенти или международни договори за социална сигурност с България.

За пенсионерите в Турция, чиито български пенсии се изплащат чрез турския осигурителен институт, важи отделен ред. Те подават декларация живот два пъти годишно – през януари и юли.

При неподаване на документа в определения срок НОИ може да спре изплащането на пенсията. За възобновяването ѝ е необходимо декларацията да бъде представена по установения ред.