ГЕРБ-СДС предлага 100% компенсации за бизнеса заради тока

ГЕРБ-СДС внася в Народното събрание проект за решение за 100% месечни компенсации за малкия и средния бизнес заради високата цена на електроенергията. Предложението е компенсациите да се прилагат със задна дата от 1 октомври 2026 г.
Механизмът предвижда бизнесът да бъде компенсиран изцяло за цената на тока над 92 евро за мегаватчас. Според Жечо Станков, бивш енергиен министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС, мярката трябва да обхване всички представители на малкия и средния бизнес – от фризьорски салони до квартални магазини.„Така ще има предвидимост при сметките на бизнеса“, заяви Станков.
По думите му настоящият механизъм не дава достатъчна сигурност, тъй като компенсациите се изплащат на 10-месечна база и компаниите не знаят предварително дали и кога ще получат средствата. Новото предложение е плащанията да се извършват всеки месец.
Финансиране от енергийния фонд
От ГЕРБ-СДС заявиха, че мярката може да бъде финансирана без допълнително натоварване на държавния бюджет. Според бившия финансов министър Теменужка Петкова необходимият ресурс може да бъде осигурен от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
Петкова посочи, че във фонда се очакват близо 400 млн. евро над планираните приходи от вноската от 5% върху произведената и продадена електроенергия, както и над 100 млн. евро допълнителни приходи от емисии. По думите ѝ тези средства са достатъчни за покриване на предложената компенсация.
Предложението трябва да влезе в дневния ред
ГЕРБ-СДС настоява проектът за решение да бъде включен в дневния ред на Народното събрание още тази седмица. Станков предупреди, че ако предложението не бъде прието, сметките за ток на бизнеса този месец могат да бъдат два пъти и половина по-високи в сравнение с летните месеци.
Според депутата високите разходи за електроенергия вече се отразяват върху цените на стоките и услугите от първа необходимост. Той заяви, че при липса на мярка поскъпването може да се усети по магазините още през следващата седмица.
От ГЕРБ-СДС съобщиха още, че разработват механизми за подкрепа на около 255 хиляди домакинства, които се отопляват, готвят и използват топла вода на природен газ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 там ви е мястото
Коментиран от #17
13:09 03.11.2026
2 идиоти вън
13:09 03.11.2026
3 Мисира
13:09 03.11.2026
4 Нито стотинка
13:09 03.11.2026
5 Факт
13:10 03.11.2026
6 Целево финансиране нали така беше
13:11 03.11.2026
7 Овчар
Коментиран от #20
13:13 03.11.2026
8 Фалшив ЕС и менте евро
13:13 03.11.2026
9 Тея
13:13 03.11.2026
10 Само който отчита че е на загуба
13:14 03.11.2026
11 Сандо
Коментиран от #23
13:14 03.11.2026
12 Мимо
13:15 03.11.2026
13 Дед
13:15 03.11.2026
14 Не може така
13:16 03.11.2026
15 Тик-Ток
13:16 03.11.2026
16 аз пък
13:16 03.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 стоян
Коментиран от #30, #41
13:17 03.11.2026
19 Ние предлагаме
За съсипване на имиджа на партията!
13:17 03.11.2026
20 Маркс не може да се върне
До коментар #7 от "Овчар":Но защо да не се върне ЕКСПРОПРИАЦИЯТА НА ЕКСПРОПРИАТОРИТЕ, а именно да се върне не българския народ приватизираното, т.е. откраднатото народно имущество!
13:17 03.11.2026
21 Ресторант Синият Лъв ви поздравява
13:17 03.11.2026
22 Гост
13:18 03.11.2026
23 Те да не са комунисти че да ги
До коментар #11 от "Сандо":върнат на регулирания пазар на ток ? А? Или социално слаби?
13:18 03.11.2026
24 ПРЕСТО
13:19 03.11.2026
25 ПРАСЕСТО
13:22 03.11.2026
26 Истинският капитализъм обича фалитите
През 1929-1933 г. почтените американски магнати са скачали от високите етажи на небостъргачите, когато са фалирали.
И защо са скачали? Защото американският закон тогава е предвиждал затвор за фалиралите неможачи!
13:22 03.11.2026
27 "Бизнеса"
13:23 03.11.2026
28 Кви компенсации бре
13:23 03.11.2026
29 Гробари кажете колко давате на богатите
13:23 03.11.2026
30 Стоянчо,
До коментар #18 от "стоян":от това което пишеш,разбрах че нищо не разбираш!
13:25 03.11.2026
31 А искате ли и компенсации и
13:26 03.11.2026
32 Иван Грозни
13:26 03.11.2026
33 Пенсионер
Парите за всякакви компенсации не ги берат от дърветата. Те са наши, общи пари.
13:27 03.11.2026
34 Радев
13:28 03.11.2026
35 пери
13:28 03.11.2026
36 Радев
13:28 03.11.2026
37 ЗАЩО
13:29 03.11.2026
38 Гербов
13:29 03.11.2026
39 Нали
13:29 03.11.2026
40 Герб ако
13:29 03.11.2026
41 Ех, Стоянчо,
До коментар #18 от "стоян":що скачахте, крякахте и съсипахте Народната република, щом като едни пенсии не можете да гарантирате?
Неможачи капиталистически!
Само национализация на откраднатото народно имущество оправя приватизаторите, реститути и реститутки.
Никакви субсидии за крадливия капитал!
13:30 03.11.2026
42 Тока не го ли увеличава
13:30 03.11.2026
43 Георги
13:31 03.11.2026
44 Щом от
Коментиран от #51, #70
13:32 03.11.2026
45 Нямат
13:33 03.11.2026
46 Срамота
13:34 03.11.2026
47 Путин ни е приятел, ГЕРБ ни е враг
Коментиран от #58
13:35 03.11.2026
48 робеспиер
13:35 03.11.2026
49 БМБ
13:35 03.11.2026
50 Някой
Предни такива решения бяха за дигане на заплати в МВР и какво ли не. Да се правят на добри пред потенциални избиратели и да си купят подкрепа с държавни средства.
13:35 03.11.2026
51 Цената на въглеродните "квоти"
До коментар #44 от "Щом от":Точно ЕК нсстоява 210% да се увеличат от януари 2027
13:37 03.11.2026
52 Пушия изпуши
13:38 03.11.2026
53 Значи така а?
13:41 03.11.2026
54 Йонко
Боташ се плаща ежедневно, там кой компенсирате!?
13:42 03.11.2026
55 Защо не постройхте Белене
Защо ни изпратихте на борса ток, а?
Защо подарявахте ток на Укр. на фиксирани цени.
Защо не построихте Белене, от 2009 сте на власт.
Защо 2025 г., когато бяхте на власт българите получиха да януари скандалните сметки за ток от по 400 лева.
Докога ще подарявате на бизнеса? Като са енергоемки, и не са инвестири във високи технологии да фалират. Вие цялата държава я фалирахте с ойрото.
96 милиарда лева за въвеждане ойро без Референдум.
Колко пъти ви падаха правителствата, заради високи цени ток, и 2013 меж. положение ли ви беше виновно. Или мислите, че след като унищожихте граници, Конституция, енергетика, земя за фото и перки, батерии, и в Ч. море искахте перки, унищожен лЪв, фалшифицирани дефицити за ойро.
Народът е забравил, не, не е!
13:42 03.11.2026
56 Нормално е
13:46 03.11.2026
57 Възможно е
13:47 03.11.2026
58 Путин ни е приятел, ГЕРБ ни е враг
До коментар #47 от "Путин ни е приятел, ГЕРБ ни е враг":Точно така си беше....факт !
13:49 03.11.2026
59 Чичовото
13:50 03.11.2026
60 Пийпинг ТОМ
Типично по тиквенско-тулупест стил !
13:51 03.11.2026
61 Бизнеса има кинти
13:52 03.11.2026
62 Григорий Цамблак
13:53 03.11.2026
63 Всеки олигарх свързан с ГЕРБ
13:54 03.11.2026
64 БАНко
13:54 03.11.2026
65 Стига вече ГЕРБи СДС
Те ликвидираха селското стопанство, икономиката. Разграбиха всички читави фабрики и заводи и ги продадаха на скрап.
13:55 03.11.2026
66 Предлага
13:55 03.11.2026
67 Управляват радките,
13:56 03.11.2026
68 Ъъъ
13:57 03.11.2026
69 сайко килър
Би бил уникален , хуманен , благороден жест на един истински алтруист. Но шансът това да стане е отрицателен. Все пак надежда има ли ?
13:58 03.11.2026
70 насила дарител
До коментар #44 от "Щом от":НОВИЯТ голем брат требе да се слуша. Че иначе....лошо !
13:59 03.11.2026
71 реалист
13:59 03.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 9689
14:01 03.11.2026
74 На хотела с водопада на дЖилезку
14:02 03.11.2026
75 Планетарни идиоти
Всички сте за Ставри.
Наистина много некадърници шават из държавата. И ръсят глупости. Добре ли сте, бре? 100% компенсации?!
14:03 03.11.2026
76 Българов
14:05 03.11.2026
77 7858585
• Зеленият ток не работи 24/7: ВЕИ (соларни и вятърни паркове) произвеждат енергия само когато има подходящи климатични условия.
• Скъпи базови мощности: Когато слънцето залезе, мрежата се нуждае от ТЕЦ, АЕЦ или газови централи. ТЕЦ-овете плащат огромни европейски такси за замърсяване (CO2 квоти), което вдига цената на техния ток.
• Европейският пазарен модел: Българската борса е свързана с регионалния пазар. При недостиг на ток в съседни държави (като Румъния, Унгария или Гърция), нашият ток се изнася, което автоматично вдига цените и у нас.
• Цената на природния газ: В Европа крайната борсова цена често се определя от най-скъпата работеща в момента централа (обикновено газова). Поскъпването на газа на европейските пазари директно вдига цената на тока.
• Инвестиции в мрежата: Интегрирането на хиляди нови соларни паркове изисква огромни средства за подсилване на електропреносната мрежа, които се плащат от потребителите чрез мрежовите такси.
14:06 03.11.2026