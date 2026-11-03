ГЕРБ-СДС предлага 100% компенсации за бизнеса заради тока

ГЕРБ-СДС внася в Народното събрание проект за решение за 100% месечни компенсации за малкия и средния бизнес заради високата цена на електроенергията. Предложението е компенсациите да се прилагат със задна дата от 1 октомври 2026 г.

Механизмът предвижда бизнесът да бъде компенсиран изцяло за цената на тока над 92 евро за мегаватчас. Според Жечо Станков, бивш енергиен министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС, мярката трябва да обхване всички представители на малкия и средния бизнес – от фризьорски салони до квартални магазини.

„Така ще има предвидимост при сметките на бизнеса“, заяви Станков.

По думите му настоящият механизъм не дава достатъчна сигурност, тъй като компенсациите се изплащат на 10-месечна база и компаниите не знаят предварително дали и кога ще получат средствата. Новото предложение е плащанията да се извършват всеки месец.

Финансиране от енергийния фонд

От ГЕРБ-СДС заявиха, че мярката може да бъде финансирана без допълнително натоварване на държавния бюджет. Според бившия финансов министър Теменужка Петкова необходимият ресурс може да бъде осигурен от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Петкова посочи, че във фонда се очакват близо 400 млн. евро над планираните приходи от вноската от 5% върху произведената и продадена електроенергия, както и над 100 млн. евро допълнителни приходи от емисии. По думите ѝ тези средства са достатъчни за покриване на предложената компенсация.

Предложението трябва да влезе в дневния ред

ГЕРБ-СДС настоява проектът за решение да бъде включен в дневния ред на Народното събрание още тази седмица. Станков предупреди, че ако предложението не бъде прието, сметките за ток на бизнеса този месец могат да бъдат два пъти и половина по-високи в сравнение с летните месеци.

Според депутата високите разходи за електроенергия вече се отразяват върху цените на стоките и услугите от първа необходимост. Той заяви, че при липса на мярка поскъпването може да се усети по магазините още през следващата седмица.

От ГЕРБ-СДС съобщиха още, че разработват механизми за подкрепа на около 255 хиляди домакинства, които се отопляват, готвят и използват топла вода на природен газ.