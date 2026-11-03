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ГЕРБ-СДС предлага 100% компенсации за бизнеса заради тока

ГЕРБ-СДС предлага 100% компенсации за бизнеса заради тока

3 Ноември, 2026 13:06 976 77

  • герб-сдс-
  • компенсации за ток-
  • малък бизнес-
  • среден бизнес-
  • цени на електроенергията

Предложението предвижда пълно покриване на цената над 92 евро за мегаватчас и действие със задна дата от 1 октомври

ГЕРБ-СДС предлага 100% компенсации за бизнеса заради тока - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ-СДС внася в Народното събрание проект за решение за 100% месечни компенсации за малкия и средния бизнес заради високата цена на електроенергията. Предложението е компенсациите да се прилагат със задна дата от 1 октомври 2026 г.

Механизмът предвижда бизнесът да бъде компенсиран изцяло за цената на тока над 92 евро за мегаватчас. Според Жечо Станков, бивш енергиен министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС, мярката трябва да обхване всички представители на малкия и средния бизнес – от фризьорски салони до квартални магазини.

„Така ще има предвидимост при сметките на бизнеса“, заяви Станков.

По думите му настоящият механизъм не дава достатъчна сигурност, тъй като компенсациите се изплащат на 10-месечна база и компаниите не знаят предварително дали и кога ще получат средствата. Новото предложение е плащанията да се извършват всеки месец.

Финансиране от енергийния фонд

От ГЕРБ-СДС заявиха, че мярката може да бъде финансирана без допълнително натоварване на държавния бюджет. Според бившия финансов министър Теменужка Петкова необходимият ресурс може да бъде осигурен от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Петкова посочи, че във фонда се очакват близо 400 млн. евро над планираните приходи от вноската от 5% върху произведената и продадена електроенергия, както и над 100 млн. евро допълнителни приходи от емисии. По думите ѝ тези средства са достатъчни за покриване на предложената компенсация.

Предложението трябва да влезе в дневния ред

ГЕРБ-СДС настоява проектът за решение да бъде включен в дневния ред на Народното събрание още тази седмица. Станков предупреди, че ако предложението не бъде прието, сметките за ток на бизнеса този месец могат да бъдат два пъти и половина по-високи в сравнение с летните месеци.

Според депутата високите разходи за електроенергия вече се отразяват върху цените на стоките и услугите от първа необходимост. Той заяви, че при липса на мярка поскъпването може да се усети по магазините още през следващата седмица.

От ГЕРБ-СДС съобщиха още, че разработват механизми за подкрепа на около 255 хиляди домакинства, които се отопляват, готвят и използват топла вода на природен газ.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 там ви е мястото

    57 1 Отговор
    И вие станахте от отпадналата необходимост , но поне 99% от вас сте само за затвора ,и никъде другаде !!

    Коментиран от #17

    13:09 03.11.2026

  • 2 идиоти вън

    60 1 Отговор
    И аз съм за, но след като от герб върнат откраднатите пари, тогава ще има много и за конпенсации и за други разходи!!!!!

    13:09 03.11.2026

  • 3 Мисира

    56 1 Отговор
    Като бяхте на власт как го компенсирахте? По две кожи !!!

    13:09 03.11.2026

  • 4 Нито стотинка

    58 1 Отговор
    компенсации за бизнеса ! Да ходет пред ЕК и урсулайките да протестират.

    13:09 03.11.2026

  • 5 Факт

    47 1 Отговор
    От партийната им субсидия!

    13:10 03.11.2026

  • 6 Целево финансиране нали така беше

    41 0 Отговор
    десни маймуни? Само за нуждаещите ... тоест за "фалиралият" бизнес ...

    13:11 03.11.2026

  • 7 Овчар

    29 0 Отговор
    Тези членове дърпат дявола за опашката и викат Карл Маркс да се върне..

    Коментиран от #20

    13:13 03.11.2026

  • 8 Фалшив ЕС и менте евро

    37 2 Отговор
    Кой ще напечати евробанкнотите за следващата спирала на инфлацията, в която ни вкараха партиите от СГЛОБКА-1, като излъгаха ЕК, че изпълняваме критериите за влизане в клуба на богатите фалирали държави - ЕВРОЗОНАТА - уж с дефицит от 3%, а днес стана известно, че СМЕТНАТА ПАЛАТА НА Р. БЪЛГАРИЯ е отчела дефицит от 4% за 2025г.!?

    13:13 03.11.2026

  • 9 Тея

    47 1 Отговор
    Смешници забравиха че днешната ситуация е следствие от тяхната политика

    13:13 03.11.2026

  • 10 Само който отчита че е на загуба

    28 0 Отговор
    само за него компенсации ! "Дясна политика" нали мушмули?

    13:14 03.11.2026

  • 11 Сандо

    38 0 Отговор
    Вместо компенсации за бизнеса просто го върнете на регулирания пазар на ток.Закрийте тоя свободен пазар,стига енергийните дружества и производителите на ток са трупали огромни печалби на гърба на останалия бизнес,а и както искат да оглозгат и парите на хората.ЗАКРИВАЙ енергийната борса!!!

    Коментиран от #23

    13:14 03.11.2026

  • 12 Мимо

    36 0 Отговор
    Хахахахаха, как не ги е срам! По-долен популизъм не бях виждал скоро! С какво да се изплащат компенсациите ? С нови кредити ли? Плюс кредитите , които закопаха държавата за години напред с раздаването на безумните заплати в системата на МВР и правосъдието?

    13:15 03.11.2026

  • 13 Дед

    29 0 Отговор
    Извън властта много давате, а га бяхте на власт държахте пенсионерите с по 200-300 лв пенсии. Тъй и баба може...лицемери! При вас преди 10 г. минималната пенсия беше 80€, а в края на управлението ви 2021 стигна до "внушителните" 150€...нямат изхарчване!

    13:15 03.11.2026

  • 14 Не може така

    18 0 Отговор
    компенсации и помощи на калпак.....ъхъъъ

    13:16 03.11.2026

  • 15 Тик-Ток

    30 0 Отговор
    Гроб с чужда пита помен ще правят

    13:16 03.11.2026

  • 16 аз пък

    23 0 Отговор
    предлагам направо 300%.

    13:16 03.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян

    3 25 Отговор
    Другаре путинофилски пенсионери - ако няма бизнес няма да има за вас пенсии - поняли - анадън му- разбрахте ли

    Коментиран от #30, #41

    13:17 03.11.2026

  • 19 Ние предлагаме

    22 0 Отговор
    оставка на Борисов и цялото ръководство на ГЕРБ!

    За съсипване на имиджа на партията!

    13:17 03.11.2026

  • 20 Маркс не може да се върне

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Но защо да не се върне ЕКСПРОПРИАЦИЯТА НА ЕКСПРОПРИАТОРИТЕ, а именно да се върне не българския народ приватизираното, т.е. откраднатото народно имущество!

    13:17 03.11.2026

  • 21 Ресторант Синият Лъв ви поздравява

    17 0 Отговор
    А заспалио българин стои,ръкоплескува и гласува.Ама от къде ще дойдат тия компенсации,я познайте ???

    13:17 03.11.2026

  • 22 Гост

    26 0 Отговор
    Нали либерастите настояваха за борсови пазарни цени на енергоносителите. Сега защо рИвЪт за държавни субсидии, което е в рязко противоречие с либералния принцип за ненамеса на държавата в икономиката?

    13:18 03.11.2026

  • 23 Те да не са комунисти че да ги

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сандо":

    върнат на регулирания пазар на ток ? А? Или социално слаби?

    13:18 03.11.2026

  • 24 ПРЕСТО

    15 1 Отговор
    АЗ ПРЕДЛАГАМ 200% КОМПЕНСАЦИИ ПОВЕЧЕ ОТ ТИКВАТА ....А ДА ВИДИМ КОИ КОЛКО ДАВА КАТО НЕ ПРАВИ БЮДЖЕТ ???

    13:19 03.11.2026

  • 25 ПРАСЕСТО

    10 0 Отговор
    АЗ ПРЕДЛАГАМ 200% ПРОЦЕНТА ПОВЕЧЕ ОТ ТИКВАТА....А ДА ВИДИМ КОИ КОЛКО ДАВА КАТО НЕ ОРАВИ БЮДЖЕТ ???

    13:22 03.11.2026

  • 26 Истинският капитализъм обича фалитите

    17 0 Отговор
    Фалирайте, гнусни частници, а не българският народ отново да ви вади от калта за своя сметка!

    През 1929-1933 г. почтените американски магнати са скачали от високите етажи на небостъргачите, когато са фалирали.

    И защо са скачали? Защото американският закон тогава е предвиждал затвор за фалиралите неможачи!

    13:22 03.11.2026

  • 27 "Бизнеса"

    14 0 Отговор
    ни граби достатъчно,за да получават и бонуси за това!А това правителство,ако продължава политиката на предните,ще го постигне същата съдба!

    13:23 03.11.2026

  • 28 Кви компенсации бре

    17 0 Отговор
    Нали вие им отпуснахте субсидии за соларки и дрънкахте кво и що щяло.. ? А? Сега да си ги ползват и да не вряцат

    13:23 03.11.2026

  • 29 Гробари кажете колко давате на богатите

    16 0 Отговор
    Български пенсионери !!!!

    13:23 03.11.2026

  • 30 Стоянчо,

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "стоян":

    от това което пишеш,разбрах че нищо не разбираш!

    13:25 03.11.2026

  • 31 А искате ли и компенсации и

    13 1 Отговор
    За златодобива предатели? А? А за износа на електролитна мед?

    13:26 03.11.2026

  • 32 Иван Грозни

    12 0 Отговор
    Може ако върнете откраднатото от тия за които говорите.

    13:26 03.11.2026

  • 33 Пенсионер

    20 0 Отговор
    Значи, от ДДС-то, което плащам за хляба и киселото мляко, ще дават на бизнесмените.(?)
    Парите за всякакви компенсации не ги берат от дърветата. Те са наши, общи пари.

    13:27 03.11.2026

  • 34 Радев

    15 0 Отговор
    То като си опозиция може и 300% да искаш няма проблеми 🤡

    13:28 03.11.2026

  • 35 пери

    13 0 Отговор
    Вий предлагайте, ама ще стане друг път. Даже и политическа полза и поизлъскване на имиджа няма да постигнете с това предложение. Никой няма да ви чуе.

    13:28 03.11.2026

  • 36 Радев

    19 0 Отговор
    Боко тия 100% може да ги даде от чекмеджака и пак ще му останат няколко милиарда излишни 😉

    13:28 03.11.2026

  • 37 ЗАЩО

    11 0 Отговор
    Загрижени ГЕРБ- СДС предлагат компенсация 100 проц. за бизнеса Да изкарат парите с които излъгаха за ЕЗ.Да дадат милиардите от ошфорки които са спестили от народа, да ги внесат и ги.компенсират

    13:29 03.11.2026

  • 38 Гербов

    10 0 Отговор
    цените на скъпия ток винаги са били в ръцете основно на ГЕРБ -НН . Ваши са фирмите и още първите перки по Шабла . Вие направихте тока скъп и сега искате да работите без да плащате въпреки скъпотията повсеместна. Крадено и аванта отново . Е, няма вече. Отдавна комунистите ваши забравиха основното правило ,че оцелява този който печели от оборот , а не от скъпотия. Хайде приятно оцеляване всред най-бедния народ на континента . Смеехте се на Албания и Черна Гора ?

    13:29 03.11.2026

  • 39 Нали

    11 0 Отговор
    баш този бизнес бързаше да приемем законодателството на ЕС за борсови цени на електроенергията. Убеждаваха ни как толкова щели да паднат цените от зелените енергии и "конкуренцията", че направо "безплатна" щяла да стане електрическата енергия. Защо сега реват като малки момиченца. Толкова им е и бизнеса... палячовци

    13:29 03.11.2026

  • 40 Герб ако

    13 0 Отговор
    Бяха построили АЕЦ белене нямаше да имаме проблеми с тока но Боко каза че 7 млрд са много и реално не ни трябва

    13:29 03.11.2026

  • 41 Ех, Стоянчо,

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "стоян":

    що скачахте, крякахте и съсипахте Народната република, щом като едни пенсии не можете да гарантирате?

    Неможачи капиталистически!

    Само национализация на откраднатото народно имущество оправя приватизаторите, реститути и реститутки.

    Никакви субсидии за крадливия капитал!

    13:30 03.11.2026

  • 42 Тока не го ли увеличава

    11 0 Отговор
    пак "бизнеса"? А? Или са пролетариата може би? И сега пак на тоя бизнес компенсации а?

    13:30 03.11.2026

  • 43 Георги

    14 0 Отговор
    най-хубавото на чстния бизнес е да си хванеш държавна поръчка, а на свободния пазар - държавата да те компенсира!

    13:31 03.11.2026

  • 44 Щом от

    18 0 Отговор
    Брюксел тъй са казали - борсови цени, зелена енергия и търговия с въглеродни "квоти".. значи е правилно и убаво. Що сега циврите...

    Коментиран от #51, #70

    13:32 03.11.2026

  • 45 Нямат

    7 0 Отговор
    пари ама имат желание друг да дава за въоръжаване, за фондове за мир, за разни коалиции на желаещи, за стени от дронове, за Украйна, за бизнеса и т.н. Тези ще обезсмислят и съществуването на профсъюзните организации.

    13:33 03.11.2026

  • 46 Срамота

    5 0 Отговор
    Наглост !!!

    13:34 03.11.2026

  • 47 Путин ни е приятел, ГЕРБ ни е враг

    16 0 Отговор
    Руският президент Владимир Путин предложи строителството на АЕЦ „Белене” и газопровода „Южен поток” на наша територия да се извърши с руски пари, чието връщане да стане през следващите двадесет години, чрез отбив от полагащите се на нашата страна дивиденти и такси.. Вече щяхме да печелим без стотинка да сме вложили нали предатели ?

    Коментиран от #58

    13:35 03.11.2026

  • 48 робеспиер

    9 0 Отговор
    До колкото си спомням , герб със всички сглобки , ни набутаха насилствено в еврото с фалшиви данни .Сега просто няма смисъл да предлагат никакви мерки .Не съм виждал толкова целенасочени хора да избият у уморят народа

    13:35 03.11.2026

  • 49 БМБ

    12 0 Отговор
    това, което аз ви обещая, никой не може да ви го даде!

    13:35 03.11.2026

  • 50 Някой

    12 0 Отговор
    Да го вадят от собственият си джоб, а не от този на народа, където сме на дефицит. Искат нещо и после ще обвиняват управляващите сега, че сме зле.
    Предни такива решения бяха за дигане на заплати в МВР и какво ли не. Да се правят на добри пред потенциални избиратели и да си купят подкрепа с държавни средства.

    13:35 03.11.2026

  • 51 Цената на въглеродните "квоти"

    10 0 Отговор

    До коментар #44 от "Щом от":

    Точно ЕК нсстоява 210% да се увеличат от януари 2027

    13:37 03.11.2026

  • 52 Пушия изпуши

    4 1 Отговор
    Ви се озке ндзам на грепа

    13:38 03.11.2026

  • 53 Значи така а?

    11 0 Отговор
    компенсации, субсидии и помощи за златодобива и производството на електролитна мед но иначе българина 1 гр. не може да си купи от производителя на преференциална цена ? От КЦМ Пловдив вече и олово даже не може да се купи. И за кой е ползата? А? Кажете бре атлантически предатели?

    13:41 03.11.2026

  • 54 Йонко

    4 4 Отговор
    Колкоти получихме компенсации за газ, дизел, бензин и отопление, толкова ще получим и за скъпия ток!
    Боташ се плаща ежедневно, там кой компенсирате!?

    13:42 03.11.2026

  • 55 Защо не постройхте Белене

    12 1 Отговор
    Защо ток е скъп като осеяхте цяла България с батерии, фото, перки. На обяд купуват мегаватчас по 2 евро, вечер ни го продавате по 360 ойро.
    Защо ни изпратихте на борса ток, а?
    Защо подарявахте ток на Укр. на фиксирани цени.
    Защо не построихте Белене, от 2009 сте на власт.
    Защо 2025 г., когато бяхте на власт българите получиха да януари скандалните сметки за ток от по 400 лева.
    Докога ще подарявате на бизнеса? Като са енергоемки, и не са инвестири във високи технологии да фалират. Вие цялата държава я фалирахте с ойрото.
    96 милиарда лева за въвеждане ойро без Референдум.
    Колко пъти ви падаха правителствата, заради високи цени ток, и 2013 меж. положение ли ви беше виновно. Или мислите, че след като унищожихте граници, Конституция, енергетика, земя за фото и перки, батерии, и в Ч. море искахте перки, унищожен лЪв, фалшифицирани дефицити за ойро.
    Народът е забравил, не, не е!

    13:42 03.11.2026

  • 56 Нормално е

    11 0 Отговор
    ГЕРБ е партията на олигархията и крадците

    13:46 03.11.2026

  • 57 Възможно е

    10 0 Отговор
    Наистина много умно предложение, човешко, състрадателно и щеше да е възможно, ако крадците от ГЕРБ крадяха по малко, ако се задоволяваха с едно-две златни кюлчета, но алчноста на нашите 15 години. управляващи се задоволяваха с малко. Крадяха и изнасяха в чужбина, докато опоскаха всичко. Сега следва да се потърси отговорност на самозабравилите герберски джебчий и на мастития Шишо, който окраде цели банки и предприятия. Иначе предложението е хубаво, но нереалистично

    13:47 03.11.2026

  • 58 Путин ни е приятел, ГЕРБ ни е враг

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "Путин ни е приятел, ГЕРБ ни е враг":

    Точно така си беше....факт !

    13:49 03.11.2026

  • 59 Чичовото

    12 0 Отговор
    Егати наглеците! Ама ВИЕ от ГЕРБ вкарахте бизнеса в либерализирането на пазара, създадохте Българската независима енергийна борса 2014-16г и с това накарахте всички стопански потребители на средно и ниско напрежение да минат към него. Заклахте бизнеса с тази си мярка, а сега квичите за компенсации!

    13:50 03.11.2026

  • 60 Пийпинг ТОМ

    5 0 Отговор
    Тези дето не участваха в изборите и уплашено се отказаха от тях , сега "с чужда пита - помен правят" !
    Типично по тиквенско-тулупест стил !

    13:51 03.11.2026

  • 61 Бизнеса има кинти

    6 0 Отговор
    Що не дават комунистите на човек както на украинците и руснаците,безплатна квартира ток вода и храна и 800 евро на човек за харчалак

    13:52 03.11.2026

  • 62 Григорий Цамблак

    6 0 Отговор
    ГЕРБ- СДС оказаха най-голяма помощ за това Гюров да загуби и то от мига , в който една ТИКВА публично каза , че го подкрепя , ЗАЩОТО БИЛ ЧОВЕК десен и демократ ! Голям смях !

    13:53 03.11.2026

  • 63 Всеки олигарх свързан с ГЕРБ

    10 0 Отговор
    Трябва да бъде обслужван и позлатяван. И да му е безплатен тока роби ! Атлантизма и неолиберализма така гласи и го налага. Ако пък е и Западен инвеститор и да му се заплаща даже. Колкото открадне, по две ...

    13:54 03.11.2026

  • 64 БАНко

    6 0 Отговор
    ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ЖЕЛЯЗКОВ И НА ГЮРОВ ЛИ ГИ ОСИГУРИХА ТЕЗИ ПАРИ ???

    13:54 03.11.2026

  • 65 Стига вече ГЕРБи СДС

    10 0 Отговор
    Само като видя абревиатурата СДС и се сещам за КРАДЦИТЕ ОТ ПРЕХОДА а на ГЕРБ за мутрите и крадците на бизнеса на хората.
    Те ликвидираха селското стопанство, икономиката. Разграбиха всички читави фабрики и заводи и ги продадаха на скрап.

    13:55 03.11.2026

  • 66 Предлага

    7 0 Отговор
    Жеко,че частният му мут...ренски бизнес да не пострада...

    13:55 03.11.2026

  • 67 Управляват радките,

    5 1 Отговор
    те да се справят, вие си налягайте задните части!

    13:56 03.11.2026

  • 68 Ъъъ

    7 0 Отговор
    И защо? Ще намалят цените ли като им платим тока? Или ще увеличат заплатите? Защо трябва да се помага на престъпници?🤔

    13:57 03.11.2026

  • 69 сайко килър

    6 0 Отговор
    Аз тази компенсация я разбирам САМО и ЕДИНСТВЕНО , ако ББ дари натрупаното по чекмеджета на тези , които са ощетени от кризата !
    Би бил уникален , хуманен , благороден жест на един истински алтруист. Но шансът това да стане е отрицателен. Все пак надежда има ли ?

    13:58 03.11.2026

  • 70 насила дарител

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Щом от":

    НОВИЯТ голем брат требе да се слуша. Че иначе....лошо !

    13:59 03.11.2026

  • 71 реалист

    3 0 Отговор
    Вие отказахте или по скоро забранихте РЕФЕРЕНДУМА на суверена , а това право е записано в конституцията . Затова народа гласува ,завинаги да останете извън всякаква власт .Това беше погром срещу конституцията и суверена и сега виждаме навсякъде етикетите с цените .Бойкот на наглите !

    13:59 03.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 9689

    1 0 Отговор
    Много добре,първо да върнат откраднатото.

    14:01 03.11.2026

  • 74 На хотела с водопада на дЖилезку

    4 0 Отговор
    Да вземем и тока да му плащаме а?

    14:02 03.11.2026

  • 75 Планетарни идиоти

    2 0 Отговор
    Сте!
    Всички сте за Ставри.
    Наистина много некадърници шават из държавата. И ръсят глупости. Добре ли сте, бре? 100% компенсации?!

    14:03 03.11.2026

  • 76 Българов

    1 0 Отговор
    НАПРОТИВ ТРЯБВА САМО ЗА ОЯЬВИМИТЕ ХОРА СОЦ.СЛАБИ,ИНВАЛИДИ ПОСРАДАЛИ ХОРА,МАЙКИ С ДЕЦА. НА БИЗНЕСА ЦЕНИТЕ ИМ СА 1 КЪМ 1 ТО ПО МАГАЗИНИТЕ И УСЛУГИТЕ СЕ ВИЖДА. ИЛИ ТИЯ БГ ДЕПУТАТИ СЕ НАМИРАТ НА БЕСПОЛЕЗНА РАБОТА И ВЗИМАТ ХИЛЯДИ С ПАЧКИ ЕВРО. ВЕЧЕ НАД 30 ГОДИНИ ЗАЛЪГВАТ С НЯКАКВИ ТРОХИЧКИ ЛЕВ ЕВРО ХОРАТА НЯКАКВИ МИЖАВИ ПОВИШЕНИЯ НА МИНИМ.ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙКИ И ТО С МЕСЕЦИ ОТСРОЧКА РАЗТАКАВАТ НАПРЕД ВЪВ ВРЕМЕТО ИНАЧЕ ТЕ РЕДОВНО СИ ВЗИМАТ ПАЧКИТЕ.НЯМАТ ГОЛЯМА ПОЛЗА ХОРАТА ОТ СЕГАШНИТЕ ВЛАСТИ.

    14:05 03.11.2026

  • 77 7858585

    3 0 Отговор
    Основни причини за скъпия ток:

    • Зеленият ток не работи 24/7: ВЕИ (соларни и вятърни паркове) произвеждат енергия само когато има подходящи климатични условия.
    • Скъпи базови мощности: Когато слънцето залезе, мрежата се нуждае от ТЕЦ, АЕЦ или газови централи. ТЕЦ-овете плащат огромни европейски такси за замърсяване (CO2 квоти), което вдига цената на техния ток.
    • Европейският пазарен модел: Българската борса е свързана с регионалния пазар. При недостиг на ток в съседни държави (като Румъния, Унгария или Гърция), нашият ток се изнася, което автоматично вдига цените и у нас.
    • Цената на природния газ: В Европа крайната борсова цена често се определя от най-скъпата работеща в момента централа (обикновено газова). Поскъпването на газа на европейските пазари директно вдига цената на тока.
    • Инвестиции в мрежата: Интегрирането на хиляди нови соларни паркове изисква огромни средства за подсилване на електропреносната мрежа, които се плащат от потребителите чрез мрежовите такси.

    14:06 03.11.2026

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