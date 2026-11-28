Увеличение със 7,5% на възнагражденията на преподавателите в държавните висши училища предложиха депутатите от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова, Красимир Вълчев и техни колеги. Идеята е университетските преподаватели да получат същия ръст, който е заложен за учителите в проекта за държавния бюджет за 2027 г.

Предложението е направено преди окончателното гласуване на бюджетния закон. Проектът беше внесен в Народното събрание на 16 ноември, а на 25 ноември депутатите го обсъждаха на първо четене. Това означава, че размерът на увеличението за преподавателите във висшите училища все още зависи от хода на бюджетната процедура.

В проекта е заложен по-нисък ръст за университетите

В разчетите за държавните висши училища са предвидени средства за увеличение с 5% на възнагражденията на академичния и административно-помощния персонал. За педагогическите специалисти в предучилищното и училищното образование проектът предвижда ръст от 7,5% от 1 януари 2027 г. Така внесеното предложение цели да изравни процента за университетските преподаватели с този за учителите.

„Това е наша последователна политика, която е насочена към повишаване мотивацията на учителите и преподавателите“, заявява Фандъкова. Според нея по-добре подготвените специалисти са сред основните фактори за качеството на образованието.

Предложения и за образователната инфраструктура

Наред с увеличението на заплатите депутатите предлагат да бъдат разработени нови програми за строителство и реконструкция на детски ясли, детски градини, училища, спортни площадки и физкултурни салони. В предложенията е включена и програма за ремонт на студентски общежития.

По думите на Фандъкова тези програми няма да бъдат финансирани от бюджета за 2027 г., но трябва да осигурят готовност за реализация през следващата година.

Спорът е и за дела на образованието в бюджета

В проекта за 2027 г. разходите за образование са разчетени на 4% от брутния вътрешен продукт. За 2026 г. делът е 4,3% от БВП. Именно това намаление е сред причините Фандъкова да настоява за промени между първото и окончателното гласуване на бюджета.

„Фискалната дисциплина и инвестициите в човешкия капитал не са взаимоизключващи се цели!“, посочва депутатът. Тя заявява, че образованието и науката трябва да останат стратегически национален приоритет. Предложенията ще бъдат разгледани в рамките на процедурата по окончателното приемане на бюджета за 2027 г.

Източници: 24chasa.bg, bta.bg