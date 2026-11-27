Евродепутатите от ГЕРБ-СДС настояват за пълно изясняване на сблъсъците между привърженици на „Олимпик“ Марсилия и „Левски“ на стадион „Велодром“. В писмо, подписано от Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Ева Майдел, Емил Радев и Илия Лазаров, те настояват френските власти да установят причините за инцидентите и извършителите да бъдат подведени под отговорност.

„Кадрите от трибуните са ужасяващи“, заявяват българските представители в групата на Европейската народна партия. Те искат да бъде извършена бърза и обективна проверка на организацията на футболната среща, включително на предварителната оценка на риска и предприетите превантивни мерки.

Евродепутатите посочват, че обяснения дължи и УЕФА. Според тях европейската футболна централа трябва да отговори какви мерки за сигурност са били планирани и защо насилието е продължило толкова дълго.

Данните за пострадалите се промениха

Сблъсъците станаха на 26 ноември, малко преди и по време на мача от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Домакините спечелиха с 1:0, но срещата остана на заден план заради нападенията над български привърженици.

Последните данни на полицейската префектура на департамент Буш-дю-Рон сочат, че са пострадали 12 български граждани. Петима са били откарани в болница, а на останалите е оказана медицинска помощ на място. Няма данни за тежко пострадали българи или за задържани български фенове.

По-ранна информация на БНР съобщаваше за 11 ранени българи, което показва разлика в междинните данни за броя на пострадалите. Българският консул в Лион Надя Ванева заяви, че е разговаряла с пострадалите и че няма информация за тежко ранени български граждани.

УЕФА започна дисциплинарна проверка

УЕФА назначи дисциплинарни инспектори, които да разгледат наличните доказателства и да установят фактите и обстоятелствата около инцидентите. Европейската футболна централа осъди насилието и посочи, че подобно поведение противоречи на принципите за сигурност, уважение и честна игра. Все още не са обявени конкретни санкции.

Ръководството на „Олимпик“ Марсилия също осъди проявите на насилие и заяви, че ще съдейства на компетентните власти при изясняването на случая. Предстои да стане ясно какви ще бъдат резултатите от проверките на френските органи и дисциплинарната процедура на УЕФА.

Източници: bnrnews.bg