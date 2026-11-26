Високите сметки за електроенергия поставят под финансов натиск бюджетите на училища и детски градини. На този фон депутати от ГЕРБ-СДС предупредиха, че в отделни образователни институции разходите за ток могат да затруднят изплащането на учителските възнаграждения. Твърдението е на депутата Жечо Станков и към момента не е придружено от публично посочени конкретни училища или размери на задълженията.

„Имаме информация, че има много училища и детски градини в страната, които няма да имат възможност да платят заплатите на своите учители, защото сметките им за електроенергия са им изяли бюджета“, заяви Станков, цитиран от БНТ. Той определи високите цени на електроенергията и горивата като основен проблем.

Какво предвижда предложението

Жечо Станков, Йорданка Фандъкова и Красимир Вълчев са внесли между първото и второто четене на бюджета за 2027 г. предложение за компенсации за електроенергията на детски ясли, училища, детски градини, ученически и студентски общежития. В обхвата са включени още детски спортни школи, читалища, храмове и манастири, както и разходите на общините за улично и площадно осветление.

Идеята е тези институции да плащат ток по цени, съпоставими с тези за битовите потребители. Според Фандъкова образованието и обществените услуги не трябва да поемат тежестта на разходи, които нарастват, без да има съответно увеличение на средствата за издръжка.

„В условия на финансови рестрикции не е справедливо това да е за сметка на образованието и младите хора“, заяви Йорданка Фандъкова.

Красимир Вълчев посочи, че инфлацията и намаляването на дела на образователните разходи спрямо брутния вътрешен продукт поставят училищата и детските градини в положение да покриват по-високи текущи разходи със същия финансов ресурс.

И други депутати поискаха подкрепа

От „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ също внесоха предложения между двете четения на бюджета. Те предвиждат детските градини, яслите, училищата и студентските общежития да плащат електроенергия по цени за битови потребители.

Депутатът Радослав Рибарски заяви пред БНТ, че подобен режим е действал през 2022, 2023 и 2024 г. По думите на депутати от формацията средната цена на електроенергията през ноември се очаква да бъде около 260 евро за мегаватчас. Тази стойност е посочена като ориентир в парламентарните изявления, а не като окончателна средна цена за целия месец.

Какъв механизъм действа в момента

Министерският съвет вече прие програма за компенсации на небитовите крайни клиенти за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. Тя предвижда помощта да се изчислява спрямо разликата между средната цена на сегмента „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса и базова стойност от 122,71 евро за мегаватчас без ДДС.

Максималният размер на компенсацията е до 80% от тази разлика. Конкретният процент ще бъде определен след изтичането на десетмесечния период според наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Правителствената програма обхваща небитови клиенти, но внесените парламентарни предложения целят по-специално и изрично да защитят образователните институции.

Засега няма окончателно решение дали училищата и детските градини ще получат отделен режим или допълнителна компенсация. Предложенията предстои да бъдат обсъдени при второто четене на бюджета за 2027 г.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, flagman.bg