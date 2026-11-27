Прагът за задължителна регистрация по ДДС може да се увеличи от 51 130 на 60 000 евро през 2027 г. Това предвиждат обсъжданите на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност. Законопроектът все още не е окончателно приет.

Предложението е прагът да се повиши поетапно – на 60 000 евро от 2027 г., на 70 000 евро от 2028 г. и на 75 000 евро от 2029 г. В момента фирмите и физическите лица, извършващи облагаеми доставки, следва да се регистрират при достигане на годишен оборот над 51 130 евро. Този праг е в сила от 1 януари 2026 г.

Законопроектът на Министерския съвет е внесен на 5 ноември и беше одобрен на първо четене на 12 ноември със 122 гласа „за“, 49 „против“ и 18 „въздържал се“. Днешното обсъждане е част от второто четене на данъчните промени.

Какво още предвиждат промените

В пакета е включено и въвеждане на задължително структурирано електронно фактуриране и отчитане в реално време за местни доставки от 2028 г. Мярката е представяна като част от усилията за намаляване на административната тежест и за по-добър контрол върху данъчните операции.

Предложението за прага от 60 000 евро е по-ниско от първоначално обсъжданата идея той да достигне 75 000 евро още през 2027 г. В парламента са разглеждани и други предложения, включително праг от 85 000 евро, но в правителствения проект е заложено поетапно увеличение.

Спорове за останалите данъчни текстове

Опозицията разкритикува не само промените в режима на ДДС, но и други части от данъчния пакет. Бойко Борисов коментира ограниченията за домашната ракия с думите: „Не можахме да спасим ракията“. Според обсъжданите текстове всяко домакинство ще може да произвежда до 30 литра без акциз.

Божидар Божанов заяви, че част от данъчните закони предвиждат увеличаване на ставки, което според него противоречи на предизборни обещания. Цончо Ганев обвини управляващите, че увеличават данъчната оценка на имотите и размера на данъка с 30 процента.

Спор възникна и около продажбата на лични и наследствени имоти. Александър Иванов изрази опасения, че гражданите могат да бъдат натоварени с 20 процента ДДС. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че хората, които продават личен или наследствен имот, няма да бъдат засегнати от това правило.

След приключването на дебатите депутатите трябва да гласуват конкретните текстове от закона. Едва след окончателното приемане и обнародването им ще стане ясно дали по-високият праг ще влезе в сила от 1 януари 2027 г.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg