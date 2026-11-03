Валежи активираха свлачища и затвориха път край Смолян

Обилните валежи през последните дни активираха локални свлачищни процеси и създадоха затруднения по общинската пътна мрежа в община Смолян. Засегнати са пътни връзки към 16 населени места и махали в Родопите.
Проблеми са регистрирани по направленията към Горово, Вълчан, Змиево, Турян, Бориково, Киселчово, Кремене, Черешово, Сивино, Липец, Гудевица, Речани, Гоздевица, Требище, Славейно и Алиговска.
Затворен е пътят Катраница – Река
Временно е затворен пътят между Катраница и Река заради свличане на земна маса. В района на Стикъл пътното платно е стеснено вследствие на срутище, което затруднява преминаването.
Община Смолян е мобилизирала екипи за обследване на щетите и разчистване на засегнатите участъци. От администрацията посочват, че се следи състоянието на пътната мрежа и се предприемат действия според обстановката.„Ситуацията се следи непрекъснато“, посочват от Община Смолян.
Проливен дъжд е паднал преди обед в района на Смолян, а по-късно валежите са намалели като интензивност. Общината остава в готовност за реакция при ново влошаване на времето.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дай Газ !
17:46 03.11.2026
2 Тотална деградация
Само крадене, нищо не е построено в тези години освен личните палати на крадците, които палати ще паднат, а на крадците ще им замразят банковите смекти от краденото на запад.
За да видите какво е нивото на деградация - отворете метереологичната карта и вижте как се представят тези дъждове в една съседна държава като Румъния. Значи, в Румъния има жълт код жа дъжд, а в граничните на Румъния български градове - червен и оранжев код за дъжд.
Затова ви баламостват от 4 години с Украйна, Русия, Путин, Зеленски, а тук всичко е на самотек и деградация.
Пълен ужас.
18:14 03.11.2026