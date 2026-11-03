Валежи активираха свлачища и затвориха път край Смолян

Обилните валежи през последните дни активираха локални свлачищни процеси и създадоха затруднения по общинската пътна мрежа в община Смолян. Засегнати са пътни връзки към 16 населени места и махали в Родопите.

Проблеми са регистрирани по направленията към Горово, Вълчан, Змиево, Турян, Бориково, Киселчово, Кремене, Черешово, Сивино, Липец, Гудевица, Речани, Гоздевица, Требище, Славейно и Алиговска.

Затворен е пътят Катраница – Река

Временно е затворен пътят между Катраница и Река заради свличане на земна маса. В района на Стикъл пътното платно е стеснено вследствие на срутище, което затруднява преминаването.

Община Смолян е мобилизирала екипи за обследване на щетите и разчистване на засегнатите участъци. От администрацията посочват, че се следи състоянието на пътната мрежа и се предприемат действия според обстановката.

„Ситуацията се следи непрекъснато“, посочват от Община Смолян.

Проливен дъжд е паднал преди обед в района на Смолян, а по-късно валежите са намалели като интензивност. Общината остава в готовност за реакция при ново влошаване на времето.

Източници: bta.bg