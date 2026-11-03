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Валежи активираха свлачища и затвориха път край Смолян
  Тема: Трафик

Валежи активираха свлачища и затвориха път край Смолян

3 Ноември, 2026 17:36 724 2

  • смолян-
  • свлачища-
  • обилни валежи-
  • пътна мрежа-
  • катраница

Свличане на земна маса прекъсна временно пътя между Катраница и Река, а край Стикъл движението е затруднено заради срутище

Валежи активираха свлачища и затвориха път край Смолян - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Обилните валежи през последните дни активираха локални свлачищни процеси и създадоха затруднения по общинската пътна мрежа в община Смолян. Засегнати са пътни връзки към 16 населени места и махали в Родопите.

Проблеми са регистрирани по направленията към Горово, Вълчан, Змиево, Турян, Бориково, Киселчово, Кремене, Черешово, Сивино, Липец, Гудевица, Речани, Гоздевица, Требище, Славейно и Алиговска.

Затворен е пътят Катраница – Река

Временно е затворен пътят между Катраница и Река заради свличане на земна маса. В района на Стикъл пътното платно е стеснено вследствие на срутище, което затруднява преминаването.

Община Смолян е мобилизирала екипи за обследване на щетите и разчистване на засегнатите участъци. От администрацията посочват, че се следи състоянието на пътната мрежа и се предприемат действия според обстановката.

„Ситуацията се следи непрекъснато“, посочват от Община Смолян.

Проливен дъжд е паднал преди обед в района на Смолян, а по-късно валежите са намалели като интензивност. Общината остава в готовност за реакция при ново влошаване на времето.

Източници: bta.bg


Смолян / България
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  • 1 Дай Газ !

    1 0 Отговор
    Господи !

    17:46 03.11.2026

  • 2 Тотална деградация

    4 0 Отговор
    Тази държава деградира тотално през последните 40 години.
    Само крадене, нищо не е построено в тези години освен личните палати на крадците, които палати ще паднат, а на крадците ще им замразят банковите смекти от краденото на запад.
    За да видите какво е нивото на деградация - отворете метереологичната карта и вижте как се представят тези дъждове в една съседна държава като Румъния. Значи, в Румъния има жълт код жа дъжд, а в граничните на Румъния български градове - червен и оранжев код за дъжд.

    Затова ви баламостват от 4 години с Украйна, Русия, Путин, Зеленски, а тук всичко е на самотек и деградация.
    Пълен ужас.

    18:14 03.11.2026

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