Силни снегонавявания затвориха главния път Шумен – Силистра и отсечката от Нови пазар към Никола Козлево за всички автомобили. Ограничено е и движението на тежкотоварни превозни средства по път I-7 между Шумен и село Пристое, както и по път II-2, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова.

Пътната обстановка в района остава усложнена. Екипи са евакуирали семейство, пътувало в участъка между селата Върбяне и Правенци. Оказана е помощ и на мъж с лек автомобил между Велино и Живково. В района на село Сливак е закъсал друг автомобил – пътниците са изведени на безопасно място, а водачът е останал на място до пристигането на екип за изтегляне. „Обстановката остава усложнена заради зимните условия и навяванията“, заяви Йорданова.

Еднопосочно движение към Пампорово

Заради снеговалежа и влошената метеорологична обстановка светофарите по аварийния обходен път Смолян – Пампорово са включени предсрочно. Първоначално временната организация е била планирана да започне на 1 декември.

Движението по трасето се извършва еднопосочно по график. От 5:00 до 13:00 часа автомобилите преминават от Смолян към Пампорово, а от 13:15 до 4:45 часа – в обратната посока. Това означава, че в ранните часове движението е организирано от Пампорово към Смолян. Светофарите са разположени при хотел „Елица“ и под хотел „Гранд ризортс“.

Аварийният път се почиства, но преминаването с вериги е задължително. По цялото трасе са забранени спирането и паркирането. Водачите трябва да спазват временната организация и да се движат с повишено внимание.

Източници: utroruse.com, trafficnews.bg