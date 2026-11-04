НАП откри нарушения в близо 60% от денталните кабинети в София

Нарушения са установени в близо 60% от проверените медицински и дентални клиники и кабинети в София и областта, съобщи Националната агенция за приходите. Само на 3 ноември инспекторите са проверили 24 обекта, в които се предлагат медицински и дентални услуги.
Сред констатираните нередности са липса на задължителни реквизити в касовите бележки, разминаване между наличните суми в касите и отчетените във фискалните устройства, некоректно отчитане на продажби и неначисляване на ДДС.
НАП предстои да издаде актове за установяване на нарушения и да наложи предвидените в закона санкции. Към момента агенцията не посочва конкретни обекти или размер на бъдещите санкции.
От приходната агенция напомнят на пациентите да изискват касова бележка при всяко плащане в медицински или дентален кабинет. „Ако такава им бъде отказана, те могат да задържат плащането до получаването на фискалния бон“, посочват от НАП.
Гражданите могат да проверят дали бележката е отчетена чрез мобилното приложение NRA Mobile. За целта се сканира QR кодът върху касовия бон, като приложението е достъпно за устройства с iOS и Android.
Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи, липсващи реквизити и други данъчни и осигурителни нарушения се подават на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700, или по електронна поща.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В провинцията
14:43 04.11.2026
2 Робот
14:48 04.11.2026
3 Гвардията на Тиквата
Коментиран от #19, #21
14:50 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 яйла
14:51 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 бобошен
14:55 04.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ВИК
15:01 04.11.2026
13 Моряк
15:03 04.11.2026
14 А има зъболекари,
Коментиран от #18, #23
15:08 04.11.2026
15 А другите
15:11 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ПРАВ СИ!
До коментар #3 от "Гвардията на Тиквата":И кой мислиш щеюлаща данъците, дето досега не са ги плащали - такива като мен и теб… Зъбарите няма да си намалят печалбите, а по-скоро ще вдигнат цените!
15:12 04.11.2026
20 Ясно
15:15 04.11.2026
21 Хората си ремонтират банята и кухнята
До коментар #3 от "Гвардията на Тиквата":Слагат плочки испански , теракот нова бяла техника и консумативи ти знаеш ли за какво пари става въпрос Златни тоалетни чинии златна вана мивка и екскурзия до емирствата и островите.
15:16 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 кабинети с кожови дивани и фотьойли
До коментар #14 от "А има зъболекари,":И гинеколози и проктолози измислени.
15:20 04.11.2026
24 Пепи
15:25 04.11.2026
25 Първата дума е
15:28 04.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 борю
15:32 04.11.2026
29 Никой
15:34 04.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Един
Не помня зъболекар да ми давал касова бележка - нито за мен нито за децата ми !
15:54 04.11.2026
35 Шерлок Холмс
15:57 04.11.2026
36 Добрутру,
16:01 04.11.2026
37 България
16:05 04.11.2026
38 Без име
16:09 04.11.2026
39 Даниел
16:15 04.11.2026