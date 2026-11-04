НАП откри нарушения в близо 60% от денталните кабинети в София

Нарушения са установени в близо 60% от проверените медицински и дентални клиники и кабинети в София и областта, съобщи Националната агенция за приходите. Само на 3 ноември инспекторите са проверили 24 обекта, в които се предлагат медицински и дентални услуги.

Сред констатираните нередности са липса на задължителни реквизити в касовите бележки, разминаване между наличните суми в касите и отчетените във фискалните устройства, некоректно отчитане на продажби и неначисляване на ДДС.

НАП предстои да издаде актове за установяване на нарушения и да наложи предвидените в закона санкции. Към момента агенцията не посочва конкретни обекти или размер на бъдещите санкции.

От приходната агенция напомнят на пациентите да изискват касова бележка при всяко плащане в медицински или дентален кабинет. „Ако такава им бъде отказана, те могат да задържат плащането до получаването на фискалния бон“, посочват от НАП.

Гражданите могат да проверят дали бележката е отчетена чрез мобилното приложение NRA Mobile. За целта се сканира QR кодът върху касовия бон, като приложението е достъпно за устройства с iOS и Android.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи, липсващи реквизити и други данъчни и осигурителни нарушения се подават на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700, или по електронна поща.

Източници: btvnovinite.bg