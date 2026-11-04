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НАП откри нарушения в близо 60% от денталните кабинети в София
  Тема: Икономика

НАП откри нарушения в близо 60% от денталните кабинети в София

4 Ноември, 2026 14:41 1 571 39

  • нап-
  • медицински кабинети-
  • дентални кабинети-
  • касови бележки-
  • данъчни нарушения

При проверките са установени проблеми с касови бележки, отчитането на продажби и начисляването на ДДС. Проверени са 24 медицински и дентални обекта

НАП откри нарушения в близо 60% от денталните кабинети в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нарушения са установени в близо 60% от проверените медицински и дентални клиники и кабинети в София и областта, съобщи Националната агенция за приходите. Само на 3 ноември инспекторите са проверили 24 обекта, в които се предлагат медицински и дентални услуги.

Сред констатираните нередности са липса на задължителни реквизити в касовите бележки, разминаване между наличните суми в касите и отчетените във фискалните устройства, некоректно отчитане на продажби и неначисляване на ДДС.

НАП предстои да издаде актове за установяване на нарушения и да наложи предвидените в закона санкции. Към момента агенцията не посочва конкретни обекти или размер на бъдещите санкции.

От приходната агенция напомнят на пациентите да изискват касова бележка при всяко плащане в медицински или дентален кабинет. „Ако такава им бъде отказана, те могат да задържат плащането до получаването на фискалния бон“, посочват от НАП.

Гражданите могат да проверят дали бележката е отчетена чрез мобилното приложение NRA Mobile. За целта се сканира QR кодът върху касовия бон, като приложението е достъпно за устройства с iOS и Android.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи, липсващи реквизити и други данъчни и осигурителни нарушения се подават на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700, или по електронна поща.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В провинцията

    19 0 Отговор
    Не ти дават амбулаторен лист но искат да се подписваш на техния екземпляр. ...

    14:43 04.11.2026

  • 2 Робот

    8 1 Отговор
    Защо още този вреден тумор факти не е взривен..?

    14:48 04.11.2026

  • 3 Гвардията на Тиквата

    30 1 Отговор
    Още не съм видял някой зъболекар да издава бележки и да плаща данъци. А всички знаят за какви суми месечно става въпрос.

    Коментиран от #19, #21

    14:50 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 яйла

    17 0 Отговор
    Не са дентални обектите,а зъболекарски кабинети.

    14:51 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бобошен

    14 1 Отговор
    Трябва да има закон,който да отговаря за здравеопазването в зъболекарската професия,а такъв в България не е написан. Толкова години вече си я карат с едно и също несправяне депутатите в Народното Събрание.

    14:55 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ВИК

    14 0 Отговор
    Само НАП ли проверява? Какво става с произхода на материалите, с които работят, с хигиената, с местонахождението на кабинетите? Какви хора се трудят на такива места? Как се определя ценообразуването на услугите? Как се спазва, защото няма да е далеч датата, на която мнозина ще се окажат без зъби!!!

    15:01 04.11.2026

  • 13 Моряк

    18 0 Отговор
    Не съм виждал досега зъболекар да издава касова бележка. Освен това точат от касата едната безплатна пломба годишно.

    15:03 04.11.2026

  • 14 А има зъболекари,

    9 0 Отговор
    които си имат тайни кабинети вкъщи.

    Коментиран от #18, #23

    15:08 04.11.2026

  • 15 А другите

    8 0 Отговор
    40% покри .

    15:11 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ПРАВ СИ!

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гвардията на Тиквата":

    И кой мислиш щеюлаща данъците, дето досега не са ги плащали - такива като мен и теб… Зъбарите няма да си намалят печалбите, а по-скоро ще вдигнат цените!

    15:12 04.11.2026

  • 20 Ясно

    9 0 Отговор
    в другите градове, кога?

    15:15 04.11.2026

  • 21 Хората си ремонтират банята и кухнята

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гвардията на Тиквата":

    Слагат плочки испански , теракот нова бяла техника и консумативи ти знаеш ли за какво пари става въпрос Златни тоалетни чинии златна вана мивка и екскурзия до емирствата и островите.

    15:16 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 кабинети с кожови дивани и фотьойли

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "А има зъболекари,":

    И гинеколози и проктолози измислени.

    15:20 04.11.2026

  • 24 Пепи

    9 0 Отговор
    Аз познавам един стоматолог от Враца и се казва Николай Маринов -ток заедно със съпругата си имат частни кабинети в София ,станаха милионери за 8-10 години.Направиха си къща замък в София в Манастирски ливади,купиха си къща в Гърция ,апартамент в центъра на София,децата му учат в частни елитни училища,като капак си направи и частна клиника във Враца,и реже глави с ценоразписа си в бедна Враца.Това е печеливш бизнес.

    15:25 04.11.2026

  • 25 Първата дума е

    6 0 Отговор
    Влизаш в болница и трябва да те оперираме.

    15:28 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 борю

    5 0 Отговор
    услугата да стане акцизна, толкова е скъпа и луксозна, пък народа ходи без зъби - покажете едно интервю на хора от селата /и не само/ дето имат всички зъби.

    15:32 04.11.2026

  • 29 Никой

    4 0 Отговор
    Дери народа зъболекарю , скоро и без зъби . Тъкмо по малко ще плюска .

    15:34 04.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Един

    4 0 Отговор
    В 60% САМО?!
    Не помня зъболекар да ми давал касова бележка - нито за мен нито за децата ми !

    15:54 04.11.2026

  • 35 Шерлок Холмс

    4 0 Отговор
    Освен, че цените са високи, лъжат на прегледите. Колкото пъти отидеш, все има нещо да се прави - кариеси, коронки, мостове.

    15:57 04.11.2026

  • 36 Добрутру,

    4 0 Отговор
    сватя!

    16:01 04.11.2026

  • 37 България

    4 0 Отговор
    Щото зъботехницити много дават касови бележки

    16:05 04.11.2026

  • 38 Без име

    3 0 Отговор
    Хаха,откриватели....Егати новината,не ги е срам!То това се знае от всички хора,а те сега го открили!

    16:09 04.11.2026

  • 39 Даниел

    1 0 Отговор
    Строителния и рвсторантьорския бранша крият най-крупни приходи!

    16:15 04.11.2026

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