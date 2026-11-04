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Лисица обикаля във „Възраждане“ и умори пет кокошки

Лисица обикаля във „Възраждане“ и умори пет кокошки

4 Ноември, 2026 16:03 1 450 47

  • лисица-
  • район възраждане-
  • софия-
  • кокошки-
  • диви животни

Животното е забелязвано край парк, детска площадка, аквапарк, хипермаркет и банка. Жителите казват, че не се плаши от хората

Лисица обикаля във „Възраждане“ и умори пет кокошки - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, а за два дни е уморила пет кокошки в двор на близка къща. Животното е забелязвано на няколко места в квартала – в парка около детската площадка и аквапарка, както и край паркинга на голям хипермаркет и банка, съобщава БНТ.

Лисицата се е опитала да влезе в къщата, в чийто двор се отглеждат птиците. Отворът, през който е опитала да проникне, е бил запушен и при последното си появяване животното не е успяло да излезе с плячка. Жената, която живее там, е съобщила, че за два дни са загинали пет от кокошките ѝ.

Жители на района разказват, че лисицата изглежда миролюбива и не се плаши от преминаващите наблизо хора. До момента няма данни за нападнати хора или за предприети действия по залавянето на животното.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лисунгер

    19 4 Отговор
    А аз уморих лисицата нощес!
    Пет пъти!

    Коментиран от #9

    16:05 04.11.2026

  • 2 Алчна лисица предвожда Възраждане

    15 18 Отговор
    и мори с идеологически лъжи електоралните си калдаринки, които са повярвали в нея.

    16:10 04.11.2026

  • 3 Тръгнала е и по другите партии

    26 1 Отговор
    И една черна пума и помага!

    16:11 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Къде е тая лисица?

    11 21 Отговор
    Ще си я взема за домашен любимец, ако измори всички нацистки възрожденски кокошки.

    Коментиран от #8

    16:12 04.11.2026

  • 6 кукузел

    10 9 Отговор
    Вероятно е с бяс, който ги прави агресивни и нагли, преодолявайки страха от хората.

    16:13 04.11.2026

  • 7 А прогресивните гълъби

    18 5 Отговор
    кога?

    16:13 04.11.2026

  • 8 Що,

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Къде е тая лисица?":

    ти от сциентологията на схемалин ли си?

    Коментиран от #25

    16:13 04.11.2026

  • 9 ХвалА

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лисунгер":

    натакива орли! Лисугери, де!

    Коментиран от #13

    16:14 04.11.2026

  • 10 ПП / ДБ / ГЕРБ, ДПС

    19 4 Отговор
    Заради тази лисица загубихме Президентските избори

    16:15 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тик-Ток

    17 2 Отговор
    Затвор за лисицата и човешки права за кокошките

    16:17 04.11.2026

  • 13 Лисунгер

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "ХвалА":

    Честно си признавам - малко и от зор беше!
    Като решиш да го вадиш, и лисицата започва да апе!

    Коментиран от #20

    16:18 04.11.2026

  • 14 Цончо

    7 7 Отговор
    Не съм аз!

    16:18 04.11.2026

  • 15 Някой

    29 1 Отговор
    Винаги съм мечтал да прочета тази новина! Софиянци отглеждат кокошки. Доживях

    Коментиран от #28

    16:19 04.11.2026

  • 16 Не знаех

    9 9 Отговор
    че Костадинов отглежда кокошки!

    Коментиран от #21

    16:20 04.11.2026

  • 17 Ами…

    8 12 Отговор
    Те от ПП Възраждане и без това всички са кокошкари…

    16:22 04.11.2026

  • 18 Анонимен

    12 0 Отговор
    Хвала на лисицата,която хитро не е попаднала на заложените капани .

    16:26 04.11.2026

  • 19 Мич

    13 2 Отговор
    Как ги е уморила, смешни сте. Ще си обикаля, да не е забранено.

    16:26 04.11.2026

  • 20 Ха-ха-ха

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Лисунгер":

    Добро чувство за хумор! Браво! :))) Обаче ти вервам!

    Коментиран от #39

    16:29 04.11.2026

  • 21 Те, кокошките

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Не знаех":

    никога не нищо не знаят! Защото са си кокошки! Създания Божии са и те!

    16:31 04.11.2026

  • 22 Добре че и прасенца не е уморила

    9 2 Отговор
    Към хотел Берлин

    16:31 04.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 питам си

    9 4 Отговор
    А ккакво ддирят ккокошни в столиччен кварталл.
    Сселяците си ддовлекоха сселяндурщината!

    Като пишеш ннеграмотно - не те ттрият.

    16:35 04.11.2026

  • 25 Не бе

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Що,":

    Тоя е от петроханската бригада ,които гонят момченца из улиците

    Коментиран от #31

    16:39 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Софиянец

    9 1 Отговор
    Въпросът е кога мецаната, която обикаля около Мало Бучино най-после ще се реши да се разходи около НДК?
    Относно лисицата, едва ли е единствената, която шета из София. Преди 6 или 7 години беше забелязана лисица около Централните Софийски гробища, които са само на 3-4 трамвайни спирки от Централните хали и ЦУМ, а срещу ЦУМ е Президентството.

    Коментиран от #33

    16:45 04.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ко речи🤣🤣🤣🤣

    7 0 Отговор
    И как ги. Е уморила лисаната кокошките🤣🤣🤣🤣

    16:54 04.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тези путински съмишленици са в отвъдното

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "Не бе":

    Коцетата ги заместват до появата на нов путински титуляр.

    16:55 04.11.2026

  • 32 То във Възраждане

    7 5 Отговор
    има много лисици, някои се увъртяха и около Йотова. Повечето крадат кокошки, че да ги сервират в кремъл. Те и честта и достойнството българскои сервират там за закуска.

    16:56 04.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Борката

    2 5 Отговор
    То тази лисица не знам дали ще умори народа ни, овцете и кокошките, ама Възраждане ще глътнат вода!
    Който се е повел по Регресивните далеч не е стигнал! Та Коцето се полакуми пак за едни пари, но приказката за.... дето глава затрива е много вярна!

    16:57 04.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дядо от село

    4 4 Отговор
    Е, то във Възраждане е пълно с лисици открай време...

    17:03 04.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Маркс и Енгелс, 1848г.

    4 4 Отговор
    "Един призрак броди по Европа – призракът на комунизма".

    17:08 04.11.2026

  • 39 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ха-ха-ха":

    Ще вярваш я! Тая да не е единствената лисица, която ме е хващала в капана?!
    После ме пускат рошав, изпопребит и недоспал, ама се пъчим с победа!
    Цаката му е да се държиш гордо изправен, докато излезеш през вратата. После по стълбите може да се подпираш...

    17:11 04.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Възраждане

    1 4 Отговор
    до кокошки ли опряха?

    17:14 04.11.2026

  • 42 Енгелс

    1 3 Отговор
    Лисица броди из Възраждане!

    17:29 04.11.2026

  • 43 илия

    0 2 Отговор
    Ако не се страхува от хора, това означава, че е болна от бяс.

    Коментиран от #47

    17:39 04.11.2026

  • 44 от най-голямото село

    3 0 Отговор
    Кума-Лиса е красива и умна животинка. 1-ви ноември беше и нейн празник.

    17:44 04.11.2026

  • 45 наше село

    1 0 Отговор
    Значи в столицата освен коне и крави отглеждате и кокошки ли?Лошо няма щом е за прехраната.

    17:55 04.11.2026

  • 46 Лисица –

    1 1 Отговор
    копейкотрошачка.

    17:55 04.11.2026

  • 47 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "илия":

    Не е задължително , лисицата е хитро животно и ако и хвърляш храна и не я гониш , ще идва сама

    18:01 04.11.2026

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