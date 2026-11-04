Лисица обикаля във „Възраждане“ и умори пет кокошки

Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, а за два дни е уморила пет кокошки в двор на близка къща. Животното е забелязвано на няколко места в квартала – в парка около детската площадка и аквапарка, както и край паркинга на голям хипермаркет и банка, съобщава БНТ.

Лисицата се е опитала да влезе в къщата, в чийто двор се отглеждат птиците. Отворът, през който е опитала да проникне, е бил запушен и при последното си появяване животното не е успяло да излезе с плячка. Жената, която живее там, е съобщила, че за два дни са загинали пет от кокошките ѝ.

Жители на района разказват, че лисицата изглежда миролюбива и не се плаши от преминаващите наблизо хора. До момента няма данни за нападнати хора или за предприети действия по залавянето на животното.