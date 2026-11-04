Лисица обикаля във „Възраждане“ и умори пет кокошки

Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, а за два дни е уморила пет кокошки в двор на близка къща. Животното е забелязвано на няколко места в квартала – в парка около детската площадка и аквапарка, както и край паркинга на голям хипермаркет и банка, съобщава БНТ.
Лисицата се е опитала да влезе в къщата, в чийто двор се отглеждат птиците. Отворът, през който е опитала да проникне, е бил запушен и при последното си появяване животното не е успяло да излезе с плячка. Жената, която живее там, е съобщила, че за два дни са загинали пет от кокошките ѝ.
Жители на района разказват, че лисицата изглежда миролюбива и не се плаши от преминаващите наблизо хора. До момента няма данни за нападнати хора или за предприети действия по залавянето на животното.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лисунгер
Пет пъти!
Коментиран от #9
16:05 04.11.2026
2 Алчна лисица предвожда Възраждане
16:10 04.11.2026
3 Тръгнала е и по другите партии
16:11 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Къде е тая лисица?
Коментиран от #8
16:12 04.11.2026
6 кукузел
16:13 04.11.2026
7 А прогресивните гълъби
16:13 04.11.2026
8 Що,
До коментар #5 от "Къде е тая лисица?":ти от сциентологията на схемалин ли си?
Коментиран от #25
16:13 04.11.2026
9 ХвалА
До коментар #1 от "Лисунгер":натакива орли! Лисугери, де!
Коментиран от #13
16:14 04.11.2026
10 ПП / ДБ / ГЕРБ, ДПС
16:15 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тик-Ток
16:17 04.11.2026
13 Лисунгер
До коментар #9 от "ХвалА":Честно си признавам - малко и от зор беше!
Като решиш да го вадиш, и лисицата започва да апе!
Коментиран от #20
16:18 04.11.2026
14 Цончо
16:18 04.11.2026
15 Някой
Коментиран от #28
16:19 04.11.2026
16 Не знаех
Коментиран от #21
16:20 04.11.2026
17 Ами…
16:22 04.11.2026
18 Анонимен
16:26 04.11.2026
19 Мич
16:26 04.11.2026
20 Ха-ха-ха
До коментар #13 от "Лисунгер":Добро чувство за хумор! Браво! :))) Обаче ти вервам!
Коментиран от #39
16:29 04.11.2026
21 Те, кокошките
До коментар #16 от "Не знаех":никога не нищо не знаят! Защото са си кокошки! Създания Божии са и те!
16:31 04.11.2026
22 Добре че и прасенца не е уморила
16:31 04.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 питам си
Сселяците си ддовлекоха сселяндурщината!
Като пишеш ннеграмотно - не те ттрият.
16:35 04.11.2026
25 Не бе
До коментар #8 от "Що,":Тоя е от петроханската бригада ,които гонят момченца из улиците
Коментиран от #31
16:39 04.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Софиянец
Относно лисицата, едва ли е единствената, която шета из София. Преди 6 или 7 години беше забелязана лисица около Централните Софийски гробища, които са само на 3-4 трамвайни спирки от Централните хали и ЦУМ, а срещу ЦУМ е Президентството.
Коментиран от #33
16:45 04.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ко речи🤣🤣🤣🤣
16:54 04.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тези путински съмишленици са в отвъдното
До коментар #25 от "Не бе":Коцетата ги заместват до появата на нов путински титуляр.
16:55 04.11.2026
32 То във Възраждане
16:56 04.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Борката
Който се е повел по Регресивните далеч не е стигнал! Та Коцето се полакуми пак за едни пари, но приказката за.... дето глава затрива е много вярна!
16:57 04.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дядо от село
17:03 04.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Маркс и Енгелс, 1848г.
17:08 04.11.2026
39 Ами
До коментар #20 от "Ха-ха-ха":Ще вярваш я! Тая да не е единствената лисица, която ме е хващала в капана?!
После ме пускат рошав, изпопребит и недоспал, ама се пъчим с победа!
Цаката му е да се държиш гордо изправен, докато излезеш през вратата. После по стълбите може да се подпираш...
17:11 04.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Възраждане
17:14 04.11.2026
42 Енгелс
17:29 04.11.2026
43 илия
Коментиран от #47
17:39 04.11.2026
44 от най-голямото село
17:44 04.11.2026
45 наше село
17:55 04.11.2026
46 Лисица –
17:55 04.11.2026
47 Стенли
До коментар #43 от "илия":Не е задължително , лисицата е хитро животно и ако и хвърляш храна и не я гониш , ще идва сама
18:01 04.11.2026