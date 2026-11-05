Новини
България »
София »
СОС обсъжда автобуси, спортни събития и нова детска градина
  Тема: Градски транспорт

СОС обсъжда автобуси, спортни събития и нова детска градина

5 Ноември, 2026 06:45 518 6

  • столичен общински съвет-
  • софия-
  • градски транспорт-
  • скейтборд-
  • детски градини

Общинският съвет ще разгледа и проекти за паметници, скейтпарк в Западния парк и подкрепа за ученици и таланти

СОС обсъжда автобуси, спортни събития и нова детска градина - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Столичният общински съвет ще обсъди днес пакет от предложения за транспорта, спорта, образованието и градската среда. В дневния ред са включени увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт“ с 55 автобуса, кандидатура на София за международни състезания по скейтборд, изграждане на два паметника и дарение на имот за нова детска градина в район „Лозенец“. Заседанието е насрочено за 10:00 часа.

55 автобуса за „Столичен автотранспорт“

Съветниците ще разгледат предложение за непарична вноска в капитала на „Столичен автотранспорт“. Тя включва 42 новопридобити съчленени автобуса и 13 туристически автобуса, собственост на Столичната община.

Според доклада мярката трябва да ускори обновяването на автопарка и да осигури по-комфортно, сигурно и екологично пътуване за гражданите. Решението предстои да бъде взето от общинския съвет.

София кандидатства за състезания по скейтборд

В дневния ред е включено предложение Столичната община да кандидатства за домакинство на две олимпийски квалификации по скейтборд за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г., както и за състезание от Световната купа през 2029 г.

„Две олимпийски квалификационни състезания по скейтборд за Игрите в Лос Анджелис 2028 и едно състезание от Световната купа през 2029 г.“

Това е формулировката на предложението, включено в дневния ред на СОС. Кандидатурата предвижда и социална програма за популяризиране на скейтборда сред учениците, както и изграждане на най-големия скейтпарк в София в Западния парк. Столицата ще трябва да се конкурира с други градове за домакинството.

Паметници и нова детска градина

Съветниците ще обсъдят изграждането на паметник на инж. Иван Иванов, който е кмет на София от 1934 до 1944 г. Предложението е внесено съвместно с кмета на столицата.

Друг доклад предвижда поставяне на паметник на „Героя граничар“ в градината на храм „Св. Климент Охридски“. Монументът ще бъде посветен на служителите на граничната полиция и на загиналите при защитата на сигурността и суверенитета на България.

В дневния ред е включено и приемане на дарение на поземлени имоти в район „Лозенец“ за изграждане на нова детска градина и прилежаща улична регулация. Инициативата е на районния кмет Костадин Павлов.

Подкрепа за ученици и таланти

СОС ще разгледа и проект за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма „Образование 2027“, процедура „Подкрепа за ученици и таланти“. Целта е да се насърчат развитието, потенциалът и стремежът към високи постижения на децата.

Източници: bnrnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    2 1 Отговор
    Смешна картинка, транспортен хаос - хората се избиват къде да паркират ние за скейта мислим ;)

    06:54 05.11.2026

  • 2 Толерирайки презастрояването

    3 0 Отговор
    СОС бавно, но сигурно, превръща София в гето.
    Примери бол.

    06:54 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Най-некадърният кмет и обкръжение в историята на София.

    07:04 05.11.2026

  • 5 Въй

    1 0 Отговор
    Това скейтпарк на български ли е? Щото вчера в синята зала гласуваха правилата за българския език.

    07:22 05.11.2026

  • 6 Ватманяк

    0 0 Отговор
    Нещо пак замазват темата с Топлофикация. А и конкурсите за директори отдавна са решени и не ги обявяват. Сигурно отново се дърпат парченца от баницата и още не разкъсана. В Младост явно няма умен красивитет да протестира заради 3 месечно липса на топла вода.

    08:05 05.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове