СОС обсъжда автобуси, спортни събития и нова детска градина

Столичният общински съвет ще обсъди днес пакет от предложения за транспорта, спорта, образованието и градската среда. В дневния ред са включени увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт“ с 55 автобуса, кандидатура на София за международни състезания по скейтборд, изграждане на два паметника и дарение на имот за нова детска градина в район „Лозенец“. Заседанието е насрочено за 10:00 часа.

55 автобуса за „Столичен автотранспорт“

Съветниците ще разгледат предложение за непарична вноска в капитала на „Столичен автотранспорт“. Тя включва 42 новопридобити съчленени автобуса и 13 туристически автобуса, собственост на Столичната община.

Според доклада мярката трябва да ускори обновяването на автопарка и да осигури по-комфортно, сигурно и екологично пътуване за гражданите. Решението предстои да бъде взето от общинския съвет.

София кандидатства за състезания по скейтборд

В дневния ред е включено предложение Столичната община да кандидатства за домакинство на две олимпийски квалификации по скейтборд за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г., както и за състезание от Световната купа през 2029 г.

„Две олимпийски квалификационни състезания по скейтборд за Игрите в Лос Анджелис 2028 и едно състезание от Световната купа през 2029 г.“

Това е формулировката на предложението, включено в дневния ред на СОС. Кандидатурата предвижда и социална програма за популяризиране на скейтборда сред учениците, както и изграждане на най-големия скейтпарк в София в Западния парк. Столицата ще трябва да се конкурира с други градове за домакинството.

Паметници и нова детска градина

Съветниците ще обсъдят изграждането на паметник на инж. Иван Иванов, който е кмет на София от 1934 до 1944 г. Предложението е внесено съвместно с кмета на столицата.

Друг доклад предвижда поставяне на паметник на „Героя граничар“ в градината на храм „Св. Климент Охридски“. Монументът ще бъде посветен на служителите на граничната полиция и на загиналите при защитата на сигурността и суверенитета на България.

В дневния ред е включено и приемане на дарение на поземлени имоти в район „Лозенец“ за изграждане на нова детска градина и прилежаща улична регулация. Инициативата е на районния кмет Костадин Павлов.

Подкрепа за ученици и таланти

СОС ще разгледа и проект за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма „Образование 2027“, процедура „Подкрепа за ученици и таланти“. Целта е да се насърчат развитието, потенциалът и стремежът към високи постижения на децата.

Източници: bnrnews.bg