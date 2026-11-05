Костадинов: „Възраждане“ няма да подкрепи квота за ВСС на ГЕРБ и ДПС

„Възраждане“ ще подкрепи кандидати за новия Висш съдебен съвет, които не са част от квотата на ГЕРБ и ДПС. Партията няма да участва в избор на състав, в който има представители на двете формации, заяви лидерът ѝ Костадин Костадинов в интервю за БНТ.
„Ние ще подкрепим кандидати, които не са част от квотата на ГЕРБ и ДПС и няма да участваме в избор на Висш съдебен съвет с представители на ГЕРБ и ДПС“, каза Костадинов. По думите му тази позиция се отстоява от „Възраждане“ още от 2021 г.
Вотът за парламентарната квота е на 19 ноември
Гласуването за новия състав на ВСС от парламентарната квота предстои на 19 ноември. Народното събрание трябва да избере всеки член поотделно с мнозинство от най-малко 160 гласа. В правната комисия продължават изслушванията на кандидатите, като на 5 ноември са представени номинациите за прокурорската колегия.
Мандатът на действащия ВСС е изтекъл, а правомощията на съвета са ограничени. Това блокира решения, свързани с конкурси за кариерното развитие и първоначалното назначаване на магистрати, съобщи БНТ в материал за изслушванията в правната комисия.
Костадинов посочи Цвета Рангелова като кандидата, чието представяне според него е било най-добро до момента. Той обаче направи уговорката, че при подобни избори професионалните качества невинаги са решаващи.
Лидерът на „Възраждане“ отрече подкрепата на избирателите на партията за Илияна Йотова да е била част от политическа договорка или да е обвързана с подкрепа за кандидат при избора на ВСС.
Спор за двуезичните надписи
В интервюто Костадинов коментира и законопроекта за българския език, който е приет на първо четене. Според него текстовете ограничават употребата на дублиращи надписи на чужд език в публичната среда, включително върху обществени сгради.
Той направи разграничение между транслитерацията, която се използва при лични имена, географски названия, улици и площади, и изписването на български думи с латински букви, което определи като „шльокавица“.
Костадинов даде като пример надписите на английски език върху сградите на Българската национална телевизия и Народното събрание. По думите му предложението не е насочено само срещу английския език, а срещу дублирането на надписи в публичната среда. Той уточни, че са предвидени изключения за търговски и туристически обекти, когато чужд език е необходим за обслужването на посетители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ристю
Коментиран от #2
09:15 05.11.2026
2 възраждане
До коментар #1 от "ристю":разбива статуквото..
Коментиран от #13
09:17 05.11.2026
3 Шопар и Тиква форева
09:19 05.11.2026
4 Цвете
Коментиран от #17
09:23 05.11.2026
5 Новата булка Костадинов
Коментиран от #8, #11
09:23 05.11.2026
6 Електорат
09:24 05.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Щом си решил
До коментар #5 от "Новата булка Костадинов":Значи и Цветето ти няма да мине, въпреки че Радев ти я обеща срещу гласа ти..
09:26 05.11.2026
9 На Дедо
09:28 05.11.2026
10 Шмекер Копейкин празнодумеца
09:28 05.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ВСС
По същата логика и Президент не трябва да се избира на избори а от Парламента а Вицепрезидент да се премахне. Кампанията доказа че напразно се трошат пари за пост който няма значение само интриги имаше. ...
Коментиран от #15, #18
09:29 05.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Наблюдател
Коментиран от #16
09:32 05.11.2026
15 🦉🦉🦉🦉
До коментар #12 от "ВСС":Тогава добре би било да гласуваме пряко за Премиер❗
Сега ни хвърлят боНбоНки, като ние избираме Президент от когото нищо не зависи.
Но уж избираме, ама дори НЕ знаем кого ще ни назначат за Премиер от когото зависи насоката на политиката и икономиката ни❗
09:38 05.11.2026
16 Пети ден пием
До коментар #14 от "Наблюдател":благата ракия на новото Радево булче Коцето.
Коментиран от #19
09:41 05.11.2026
17 Цвете, Цвете,
До коментар #4 от "Цвете":разклати ми пак м@@@те.
Ти можеш.
09:43 05.11.2026
18 Муци, тая Радева лакърдия "трябва"
До коментар #12 от "ВСС":я пробутвай другаде. Щом трябва, действай и не ни занимавай с лозунги.
09:43 05.11.2026
19 🦉🦉🦉🦉
До коментар #16 от "Пети ден пием":Гледам вече си пиян😀😀😀
09:43 05.11.2026
20 Зеления
Така че щом няма реципрочност, ще си държим на нашия национален език и толкова !!!
09:46 05.11.2026
21 Кой му
09:49 05.11.2026