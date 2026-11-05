Костадинов: „Възраждане“ няма да подкрепи квота за ВСС на ГЕРБ и ДПС

„Възраждане“ ще подкрепи кандидати за новия Висш съдебен съвет, които не са част от квотата на ГЕРБ и ДПС. Партията няма да участва в избор на състав, в който има представители на двете формации, заяви лидерът ѝ Костадин Костадинов в интервю за БНТ.

„Ние ще подкрепим кандидати, които не са част от квотата на ГЕРБ и ДПС и няма да участваме в избор на Висш съдебен съвет с представители на ГЕРБ и ДПС“, каза Костадинов. По думите му тази позиция се отстоява от „Възраждане“ още от 2021 г.

Вотът за парламентарната квота е на 19 ноември

Гласуването за новия състав на ВСС от парламентарната квота предстои на 19 ноември. Народното събрание трябва да избере всеки член поотделно с мнозинство от най-малко 160 гласа. В правната комисия продължават изслушванията на кандидатите, като на 5 ноември са представени номинациите за прокурорската колегия.

Мандатът на действащия ВСС е изтекъл, а правомощията на съвета са ограничени. Това блокира решения, свързани с конкурси за кариерното развитие и първоначалното назначаване на магистрати, съобщи БНТ в материал за изслушванията в правната комисия.

Костадинов посочи Цвета Рангелова като кандидата, чието представяне според него е било най-добро до момента. Той обаче направи уговорката, че при подобни избори професионалните качества невинаги са решаващи.

Лидерът на „Възраждане“ отрече подкрепата на избирателите на партията за Илияна Йотова да е била част от политическа договорка или да е обвързана с подкрепа за кандидат при избора на ВСС.

Спор за двуезичните надписи

В интервюто Костадинов коментира и законопроекта за българския език, който е приет на първо четене. Според него текстовете ограничават употребата на дублиращи надписи на чужд език в публичната среда, включително върху обществени сгради.

Той направи разграничение между транслитерацията, която се използва при лични имена, географски названия, улици и площади, и изписването на български думи с латински букви, което определи като „шльокавица“.

Костадинов даде като пример надписите на английски език върху сградите на Българската национална телевизия и Народното събрание. По думите му предложението не е насочено само срещу английския език, а срещу дублирането на надписи в публичната среда. Той уточни, че са предвидени изключения за търговски и туристически обекти, когато чужд език е необходим за обслужването на посетители.