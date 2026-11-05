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Костадинов: „Възраждане“ няма да подкрепи квота за ВСС на ГЕРБ и ДПС
  Тема: Избори

Костадинов: „Възраждане“ няма да подкрепи квота за ВСС на ГЕРБ и ДПС

5 Ноември, 2026 09:11 583 21

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Партията ще подкрепя кандидати за ВСС извън политическите квоти на ГЕРБ и ДПС, заяви лидерът ѝ. Вотът в парламента е насрочен за 19 ноември

Костадинов: „Възраждане“ няма да подкрепи квота за ВСС на ГЕРБ и ДПС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ ще подкрепи кандидати за новия Висш съдебен съвет, които не са част от квотата на ГЕРБ и ДПС. Партията няма да участва в избор на състав, в който има представители на двете формации, заяви лидерът ѝ Костадин Костадинов в интервю за БНТ.

„Ние ще подкрепим кандидати, които не са част от квотата на ГЕРБ и ДПС и няма да участваме в избор на Висш съдебен съвет с представители на ГЕРБ и ДПС“, каза Костадинов. По думите му тази позиция се отстоява от „Възраждане“ още от 2021 г.

Вотът за парламентарната квота е на 19 ноември

Гласуването за новия състав на ВСС от парламентарната квота предстои на 19 ноември. Народното събрание трябва да избере всеки член поотделно с мнозинство от най-малко 160 гласа. В правната комисия продължават изслушванията на кандидатите, като на 5 ноември са представени номинациите за прокурорската колегия.

Мандатът на действащия ВСС е изтекъл, а правомощията на съвета са ограничени. Това блокира решения, свързани с конкурси за кариерното развитие и първоначалното назначаване на магистрати, съобщи БНТ в материал за изслушванията в правната комисия.

Костадинов посочи Цвета Рангелова като кандидата, чието представяне според него е било най-добро до момента. Той обаче направи уговорката, че при подобни избори професионалните качества невинаги са решаващи.

Лидерът на „Възраждане“ отрече подкрепата на избирателите на партията за Илияна Йотова да е била част от политическа договорка или да е обвързана с подкрепа за кандидат при избора на ВСС.

Спор за двуезичните надписи

В интервюто Костадинов коментира и законопроекта за българския език, който е приет на първо четене. Според него текстовете ограничават употребата на дублиращи надписи на чужд език в публичната среда, включително върху обществени сгради.

Той направи разграничение между транслитерацията, която се използва при лични имена, географски названия, улици и площади, и изписването на български думи с латински букви, което определи като „шльокавица“.

Костадинов даде като пример надписите на английски език върху сградите на Българската национална телевизия и Народното събрание. По думите му предложението не е насочено само срещу английския език, а срещу дублирането на надписи в публичната среда. Той уточни, че са предвидени изключения за търговски и туристически обекти, когато чужд език е необходим за обслужването на посетители.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ристю

    1 7 Отговор
    Не ми дреме на онова,там долу!

    Коментиран от #2

    09:15 05.11.2026

  • 2 възраждане

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "ристю":

    разбива статуквото..

    Коментиран от #13

    09:17 05.11.2026

  • 3 Шопар и Тиква форева

    1 9 Отговор
    Оф, то пък сякаш не видяхме, колко зависи от вас, че да "подкрепяте"!

    09:19 05.11.2026

  • 4 Цвете

    6 5 Отговор
    ЗАИГРАВКИТЕ ТИ СА ВИДНИ.С УШИТЕ СИ ЧУХМЕ, КОГАТО КАЗА В ПРАВ ТЕКСТ, ЙОТОВА ДА НЕ СЕ КАНДИДАТИРА ?! НО ,ТУК Е ДРУГО ,КОГАТО ДОГОВОРКИТЕ ВИ ПРАВЯТ ОБРАТНОТО. 🎭🫡🤔

    Коментиран от #17

    09:23 05.11.2026

  • 5 Новата булка Костадинов

    4 6 Отговор
    Ще са саботирам всичко, което е от опозицията на новия ми господарю

    Коментиран от #8, #11

    09:23 05.11.2026

  • 6 Електорат

    3 5 Отговор
    Местим го за теб.

    09:24 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Щом си решил

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Новата булка Костадинов":

    Значи и Цветето ти няма да мине, въпреки че Радев ти я обеща срещу гласа ти..

    09:26 05.11.2026

  • 9 На Дедо

    5 4 Отговор
    Ех, Костя! И ти побеля като перхидрола Болен. Скоро ще заемеш място до него.

    09:28 05.11.2026

  • 10 Шмекер Копейкин празнодумеца

    1 4 Отговор
    Това са само думи. Българите вярват на думи, а не на действия, а всички действия на Копейкин сочат, че е създаден и патерица на ГЕРБ

    09:28 05.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ВСС

    3 2 Отговор
    Трябва да бъде закрит и премахнат , а не да се сменят едни съдии с други и те същите само за да кадруват. Има министър за тая работа.
    По същата логика и Президент не трябва да се избира на избори а от Парламента а Вицепрезидент да се премахне. Кампанията доказа че напразно се трошат пари за пост който няма значение само интриги имаше. ...

    Коментиран от #15, #18

    09:29 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Наблюдател

    5 5 Отговор
    Само Костя късото може да лъже повече от копринко кРадев !

    Коментиран от #16

    09:32 05.11.2026

  • 15 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ВСС":

    Тогава добре би било да гласуваме пряко за Премиер❗
    Сега ни хвърлят боНбоНки, като ние избираме Президент от когото нищо не зависи.
    Но уж избираме, ама дори НЕ знаем кого ще ни назначат за Премиер от когото зависи насоката на политиката и икономиката ни❗

    09:38 05.11.2026

  • 16 Пети ден пием

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Наблюдател":

    благата ракия на новото Радево булче Коцето.

    Коментиран от #19

    09:41 05.11.2026

  • 17 Цвете, Цвете,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    разклати ми пак м@@@те.
    Ти можеш.

    09:43 05.11.2026

  • 18 Муци, тая Радева лакърдия "трябва"

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "ВСС":

    я пробутвай другаде. Щом трябва, действай и не ни занимавай с лозунги.

    09:43 05.11.2026

  • 19 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пети ден пием":

    Гледам вече си пиян😀😀😀

    09:43 05.11.2026

  • 20 Зеления

    0 1 Отговор
    Ами браво на такъв политик, аз гледах интервюто му по БНТ, водещите непрекъснато искаха да внушават, че едва ли не сме граждани на света и трябва да има надписи и на чужд език, но първо Костадинов правилно отбеляза, че за туристически обекти това ще е разрешено, второ ако ще сме граждани на света хайде и в другите държави на техни обществени сгради да има надписи освен на техния език и на български, но няма нали?
    Така че щом няма реципрочност, ще си държим на нашия национален език и толкова !!!

    09:46 05.11.2026

  • 21 Кой му

    0 0 Отговор
    Вярва на Костадинов ,ваксинирания антиваксер

    09:49 05.11.2026

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