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След 13 акта и 10 000 евро глоби КЗП спира дейността на посредник за морски почивки

След 13 акта и 10 000 евро глоби КЗП спира дейността на посредник за морски почивки

5 Ноември, 2026 10:30 791 7

  • кзп-
  • посредник-
  • морски почивки-
  • черноморие

Отменял резервации и не връщал капаро

След 13 акта и 10 000 евро глоби КЗП спира дейността на посредник за морски почивки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите (КЗП) спира дейността на посредник за морски почивки след жалби в Комисията за отменени резервации и невърнато капаро на 19 потребители. Казусът бе разгледан на заседанието на комисарите в сряда, на което стана ясно, че проверките са започнали след постъпили през месеците юли и август жалби от пострадали. Те се оплакват, че са били измамени — заплатили са капаро за морска почивка, но резервациите им са отменени, а парите им, платени като капаро, не са възстановени.

В хода на проверките КЗП е изискала документи и писмени обяснения от дружеството. Събраните доказателства, включително платежни документи и становища на самия търговец, показват, че той действително е приемал резервации и е получавал плащания за настаняване в туристически обекти. Същевременно справката в Националния туристически регистър е установила, че дружеството не е вписано като туроператор или туристически агент. Липсата на регистрация е потвърдена и в представените от неговия управител обяснения.

За извършването на туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация са съставени 13 акта за установяване на административни нарушения. До момента са издадени две наказателни постановления с имуществени санкции от по 5 000 евро - общо за 10 000 евро.

Решението за спиране на дейността е отделна мярка от наложените санкции. То е насочено към преустановяване на посредничеството при продажба на хотелски резервации без изискваната от Закона за туризма регистрация и предотвратяване на нови случаи на засегнати потребители.

Извършваните резервации за настаняване са били за българското Черноморие.

КЗП напомня на потребителите преди плащане за почивка да проверяват дали посредникът е вписан в Националния туристически регистър, да изискват писмено потвърждение на резервацията и ясни условия за анулиране и възстановяване на суми. Важно е да се пазят платежните документи, офертите и кореспонденцията с търговеца, за да може, при последваща жалба, КЗП да изпълни ефективно правомощията си в помощ на пострадалия потребител.

Според характера на нарушението КЗП работи по сигналите съвместно с органите на реда и другите компетентни институции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 спира дейността на посредник

    15 1 Отговор
    премълчавате името на тези мошеници вместо в затвора
    а този ритнал псето веднага му курдисахте името и снимки

    10:37 05.11.2026

  • 2 КЗК, кажете коя е фирмата ...

    9 1 Отговор
    ...менте??
    Заведете дело за присвояване на пари в голям мащаб,
    иначе утре и другия , като него ще открадне парите на хората
    по същия начин, променете закона за предплащане!
    Наложете банкова гаранция на фирмата, ако иска да работи с
    парите на хората , а и да има евентуално обезщетение за пострадалите !

    Коментиран от #4, #5, #6

    10:40 05.11.2026

  • 3 навремето имаше филм

    4 0 Отговор
    и там един се изказа за посредник и лобист . кажи на ..... че е л....... Комедия . но е печелившо . очевидно е бандитска работа . глобили го . за да върне парите си окрал летовниците . пак го глобили и прекратили . късно са се усетили . явно е бил голям бизнесмен . някой на сайшелите .

    10:56 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не искай списъка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "КЗК, кажете коя е фирмата ...":

    Коцева е.
    Трей си.

    11:19 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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