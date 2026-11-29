Оранжев код за значителни снеговалежи е в сила в 16 области на страната. Предупреждението обхваща Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. Очакват се натрупване на снежна покривка и отрицателни максимални температури.

В Добрич, Варна и Бургас е в сила и предупреждение за силен, временно бурен североизточен вятър. Поривите може да достигнат 20-24 метра в секунда, а вълнението на морето се очаква да бъде 4-5 бала, извън заливите – 5-6 бала.

За останалата част от България е обявен жълт код за снеговалежи. През деня валежите ще продължат, като по-интензивни ще бъдат в Рило-Родопската област. От север постепенно ще отслабват, а следобед в Дунавската равнина се очаква да спрат. В Добруджа и по планинските проходи са възможни снежни виелици и образуване на преспи.

Ограничения по пътищата

Снегонавявания вече доведоха до затваряне на пътища в област Шумен, съобщиха от полицията. По аварийния обходен път Смолян–Пампорово е въведено еднопосочно движение заради влошената метеорологична обстановка. Над 430 снегопочистващи машини обработват републиканската пътна мрежа, а трасетата се почистват и поддържат при зимни условия.

Агенция „Пътна инфраструктура“ е създала готовност за временно спиране на движението при натрупване на снежна покривка над 15 сантиметра. „При натрупване на снежна покривка над 15 см временно ще се спира движението“, съобщиха от агенцията. Мярката може да обхване първоначално тежкотоварни и лекотоварни автомобили, а при необходимост и леките коли, за да бъдат почистени и обработени настилките.

Температурите остават под нулата

Максималните температури в Северна България и високите полета на Западна България ще бъдат между минус 4 и минус 2 градуса. В Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието стойностите ще са между 0 и 4 градуса, а в София – около минус 2 градуса.

Заради снега и ниските температури са възможни затруднения по проходите, намалена видимост и заледявания. АПИ призовава водачите да използват автомобили, подготвени за зимни условия, да спазват дистанция и да не изпреварват снегопочистващата техника.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg