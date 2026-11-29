Морска пяна покри голяма част от плажа в Лозенец. Плътният слой е достигнал до крайбрежните обекти, след като силните вълни са се разбили в брега, а вятърът е натрупал пяната по пясъчната ивица.

Кадрите от мястото показват необичайна гледка, при която плажът изглежда покрит с бял слой. От БНТ посочват, че явлението е резултат от силното морско вълнение, а не от промяна в цвета на морската вода.

Морето край Лозенец остава изключително бурно. Приближаването до брега е опасно заради мощните вълни и силния вятър, поради което достъпът до крайбрежната ивица трябва да бъде ограничен до отшумяване на лошото време.

Вълнение до 5-6 бала извън заливите

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за Черноморието предвижда силен североизточен вятър с пориви до 20-24 метра в секунда. „Вълнение на морето 4-5 бала, извън заливите 5-6“, гласи предупреждението за 29 ноември.

По южното крайбрежие се очакват облачно време и валежи, примесени със сняг. Температурите по морето са между 1 и 4 градуса, а морската вода е с температура от 12 до 14 градуса.

Съчетанието от силен вятър и високи вълни обяснява натрупването на пяната по плажа в Лозенец. Докато морското вълнение не отслабне, районът около брега остава рисков за разходки и други дейности.

Източници: bntnews.bg