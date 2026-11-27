Осветлението по крайбрежната алея в Приморско ще бъде временно спряно от тази вечер заради очакваното силно морско вълнение. Превантивната мярка е предприета от Община Приморско заради опасност морска вода да залее осветителните съоръжения и да причини електрически аварии.

Причината е прогнозираният силен североизточен вятър, при който вълнението може да достигне 5 бала. Електрозахранването на осветлението ще бъде възстановено след нормализиране на метеорологичната обстановка.

Общината призовава жителите и гостите на града да проявяват повишено внимание и да избягват преминаването в близост до морския бряг, докато неблагоприятните условия не отшумят.

По-силно вълнение се очаква на 28 ноември

Предупреждението съвпада с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за влошаване на времето по Черноморието. За 28 ноември НИМХ очаква север-североизточният вятър да се усили с пориви до 20-24 метра в секунда, а вълнението да достигне 4 бала и вечерта извън заливите 4-5 бала.

За 27 ноември прогнозата на института е за вълнение от 2-3 бала, като по южното крайбрежие са възможни по-значителни валежи. В прогнозата за района на Приморско се очаква увеличаване на вълнението през следващото денонощие.

От общината не посочват конкретен час за възстановяване на осветлението. Това ще стане след отшумяване на опасните метеорологични условия.

Източници: bntnews.bg, petel.bg