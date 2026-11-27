Пикови морски вълни с височина над 7 метра са възможни в отделни райони на Черно море през почивните дни. За опасното явление предупреждава Meteo Balkans, като уточнява, че става дума за максималната височина на отделни мощни вълни, а не за средната височина на вълнението.

„На практика това означава, че не всяка вълна в морето ще достига 7 метра, но самата прогноза е червена лампа за изключително бурно време и сериозна опасност за корабоплаването, най-вече за по-малките лодки и яхти“, посочват метеоролозите.

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При реализиране на прогнозирания сценарий са възможни заливания на ниски крайбрежни зони, щети по плажната инфраструктура и разместване на пясъчните ивици. Към момента няма данни тези последици вече да са настъпили.

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НИМХ очаква силен вятър и вълнение до 5 бала

Предупреждението за опасно море има потвърждение и в прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. За 28 ноември НИМХ очаква север-североизточният вятър да се усили с пориви до 20-24 метра в секунда. Вълнението ще достигне 4 бала, а вечерта извън заливите ще бъде 4-5 бала.

Снимка: БГНЕС

Според НИМХ по Черноморието ще има валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Прогнозата за 28 ноември е за температури между 11 и 13 градуса във Варна, Бургас и Ахтопол, а морската вода е между 12 и 14 градуса.

В седмичната прогноза институтът посочва, че в събота валежите ще се усилят, а вятърът ще бъде от север-североизток. В неделя валежите ще отслабнат, но ще се задържи ветровито и студено време. В Черноморския басейн са възможни повишения на речните нива вследствие на валежите, като очакваните водни количества ще останат под праговете за внимание.

Снимка: БГНЕС

Източници: novini.bg